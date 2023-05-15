400個大陸人在義失蹤「是暴風雨前第1滴雨」…矢板明夫：3理由不得不「潤」出去

【文．李易紓整理】

近日傳出義大利大使館暫停辦理中國遊客簽證的新聞，在網路上傳得沸沸揚揚，有消息說，這次停止受理所有來自中國的旅遊團體簽證，原因是有400名中國旅客，在抵達義大利後集體消失，非法留在了當地。

日本產經新聞台北支局長矢板明夫說，這條消息並沒有得到中國官方媒體的確認，不知真偽，但是，最近中國國內居民紛紛以各種方式「潤」出國外，確是事實，應該不是空穴來風。

矢板明夫在臉書上寫道：「要說這400人是同一個旅遊團的話，聽起來的確有些誇張，但是如果說，在近一段時間內，從中國到義大利各地旅遊，非法黑下來的遊客，的確很有可能」。

他說，最近聽說有很多中國人，歷盡千辛萬苦「走線」，繞道墨西哥、用徒步的方式偷渡到美國。和他們比起來，參加旅遊團到義大利以後「跳機」，風險要小得多。

「中華人民共和國成立以後，有幾次非常明顯的大移民潮。第一次是中共建政初期。大多數人都是先跑到香港，如作家張愛玲、倪匡等人，都是這個時期跑出來的」。

一個人好端端會背井離鄉？主要有3個理由

而第二次移民（逃亡）高潮是在文化大革命期間，很多文化人受不了紅衛兵的批鬥大會、紛紛出逃。音樂家馬思聰、中共創黨人陳獨秀的女兒陳子美等人，都是九死一生、逃出生天的。

第三次移民潮，矢板明夫說則是在改革開放之初，以及六四天安門事件之後。不單是知識分子、社會菁英，還有很多青壯年勞動力，也離開了中國，到國外去討生活。「90年代初在日本，我就經常在東京街頭遇到偷渡來打黑工的中國人」。

「我認為，一個人好端端地會背井離鄉、抱著巨大的風險到國外，主要有3個理由。一、賺不到錢；二、看不到希望；三、受到政治迫害。當年國民黨統治台灣的白色恐怖時代，很多台灣人到美國去跳機，應該也是基於這些理由」。

習近平政權高壓統治，讓中國國內生活風險越來越高

他說，2000年以後，有一段時間中國的經濟蓬勃發展，移民的中國人越來越少，甚至很多早年移民到外國的人，也回到中國去尋找機會。但是，習近平政權這幾年的高壓統治，讓中國國內生活的風險越來越高，移民潮又一次開始了。

矢板明夫說，目前只是不知道這一次移民潮是短期的、還是長期的。或許，在義大利失蹤的400人，只是暴風雨來臨前的第一滴雨滴。

「提醒我們，世界在考慮中國的風險時，不僅要考慮一個對外擴張的中國帶來的風險，同時也要考慮一個崩潰的中國，難民逃出來的風險」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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