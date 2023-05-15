40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

【翁申霖 整理】

台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！有一網友分享，自家十幾年來的夏季電費月月都破萬元，為了解決此煩惱，便毅然決然換掉家中冷氣、重配電線，兩相較之下竟差了將近8千元的電費。

一名網友在社群平台上指出，因家裡空間約40坪、冷氣為獨立電表，所以10幾年來6至8月電費肯定超過萬元，最高可達11688元。

為了解決這項困擾，他決定把室內電線全部重配，甚至將傳統定頻冷氣全部換成變頻冷氣，連100支高發熱的T5燈具，也通通換成LED。果不其然，這樣的方式果然奏效了。

該網友貼出107年與108年皆是8月份的電費對比，只見107年8月的電費為11688元，到了隔年直接縮減至4166元，兩者相差多達7522元；也就是說，將冷氣、電線、電燈等重新配置後，成功省下家裡3分之2費用，他最後補充，「室內熱源少了，冷氣效率自然會再提升，耗電量當然也會減少！」

對此有人也留言分享同感，「忍痛把耗電家電換成節約家電，現在夏季電費大概5000左右，非常有感」。

一口氣換冷氣、電器後的電費差別。（圖／翻攝自爆廢公社）

針對夏季電費經常飆高一事，「台電電力粉絲團」就曾發文說明，根據統計結果顯示，一般家庭夏天用電最多電器為冷氣，幾乎佔總用電量的一半，若長時間吹冷氣，省電最有感方式就是改用變頻冷氣。

至於變頻冷氣與傳統定頻冷氣的差別，在於室內溫度降到設定溫度時，定頻壓縮機會停止，直到室內溫度上升才再次運轉；變頻則是低頻運轉。

此外，台電也提醒四種「用電NG行為」，其中包含冷氣溫度調太低、冰箱東西塞到爆、電鍋保溫模式持續開、待機電力拚命耗。

台電提供正確的省電做法，冷氣溫度宜設定26到28度，外加循環扇；冰箱要注意不放超過七、八分滿；若有吃不完的飯不要放在電鍋裡長時間保溫；儲熱式電熱水器可加裝定時器；夏天熱水喝得少可用快煮壺取代電熱水瓶；有待機功能的電器，若長時間不用的話要記得切斷電源。

依據工研院測試統計，待機電力約占家庭用電的7.4%，因此外出及長時間不使用時，可將家裡待機最耗電的電器插頭拔掉。

本文授權自今周刊，原文見此。

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