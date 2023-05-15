快訊

欠繳4700萬消費稅！台灣男女謊稱「免稅品寄回國」直接出境 日本海關嘆沒轍

缺工衝擊！一蘭拉麵「取消24小時」最新營業時間曝光

有望實施？周休三日提案破5000人連署 副閣揆回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖，非文中當事人。台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！ 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
示意圖，非文中當事人。台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！ 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

【翁申霖 整理】

台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！有一網友分享，自家十幾年來的夏季電費月月都破萬元，為了解決此煩惱，便毅然決然換掉家中冷氣、重配電線，兩相較之下竟差了將近8千元的電費。

一名網友在社群平台上指出，因家裡空間約40坪、冷氣為獨立電表，所以10幾年來6至8月電費肯定超過萬元，最高可達11688元。

為了解決這項困擾，他決定把室內電線全部重配，甚至將傳統定頻冷氣全部換成變頻冷氣，連100支高發熱的T5燈具，也通通換成LED。果不其然，這樣的方式果然奏效了。

該網友貼出107年與108年皆是8月份的電費對比，只見107年8月的電費為11688元，到了隔年直接縮減至4166元，兩者相差多達7522元；也就是說，將冷氣、電線、電燈等重新配置後，成功省下家裡3分之2費用，他最後補充，「室內熱源少了，冷氣效率自然會再提升，耗電量當然也會減少！」

對此有人也留言分享同感，「忍痛把耗電家電換成節約家電，現在夏季電費大概5000左右，非常有感」。

一口氣換冷氣、電器後的電費差別。（圖／翻攝自爆廢公社）
一口氣換冷氣、電器後的電費差別。（圖／翻攝自爆廢公社）

針對夏季電費經常飆高一事，「台電電力粉絲團」就曾發文說明，根據統計結果顯示，一般家庭夏天用電最多電器為冷氣，幾乎佔總用電量的一半，若長時間吹冷氣，省電最有感方式就是改用變頻冷氣。

至於變頻冷氣與傳統定頻冷氣的差別，在於室內溫度降到設定溫度時，定頻壓縮機會停止，直到室內溫度上升才再次運轉；變頻則是低頻運轉。

此外，台電也提醒四種「用電NG行為」，其中包含冷氣溫度調太低、冰箱東西塞到爆、電鍋保溫模式持續開、待機電力拚命耗。

台電提供正確的省電做法，冷氣溫度宜設定26到28度，外加循環扇；冰箱要注意不放超過七、八分滿；若有吃不完的飯不要放在電鍋裡長時間保溫；儲熱式電熱水器可加裝定時器；夏天熱水喝得少可用快煮壺取代電熱水瓶；有待機功能的電器，若長時間不用的話要記得切斷電源。

依據工研院測試統計，待機電力約占家庭用電的7.4%，因此外出及長時間不使用時，可將家裡待機最耗電的電器插頭拔掉。
依據工研院測試統計，待機電力約占家庭用電的7.4%，因此外出及長時間不使用時，可將家裡待機最耗電的電器插頭拔掉。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

存ETF比金融股更夯！除了0050、0056、00878以外，還有17檔熱門ETF一表掌握

00878又快18元，想跟除息還能買？不敗教主陳重銘：高股息ETF不怕套、19元買也會賺

0050、0056、00878...買ETF時需要像買個股一樣，分散投資多買幾檔降低風險嗎？理財達人這樣看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

400個大陸人在義失蹤「是暴風雨前第1滴雨」…矢板明夫：3理由不得不「潤」出去

近日傳出義大利大使館暫停辦理中國遊客簽證的新聞，在網路上傳得沸沸揚揚，有消息說，這次停止受理所有來自中國的旅遊團體簽證，原因是有400名中國旅客，在抵達義大利後集體消失，非法留在了當地。

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！有一網友分享，自家十幾年來的夏季電費月月都破萬元，為了解決此煩惱，便毅然決然換掉家中冷氣、重配電線，兩相較之下竟差了將近8千元的電費。

愛馬仕不在專櫃買偏要找代購？精品圈內人曝有錢也買不到的「關鍵潛規則」

女星王思佳上節目展示愛馬仕名牌包，卻被質疑是假貨，她不僅拍影片澄清是以3倍價格找代購買的，也將該包包送去鑑定，不過鑑定結果尚未出爐。

imB吸金詐騙25億！大陸P2P早有爆雷前例、台灣5年前要求監管 金管會為何不想介入？

國內爆發首宗P2P平台大型詐騙案，受害民眾高達數千人，政府監管機制卻付之闕如，至今各部會權責仍不明，且5年前就有多名立委要求監管，金管會為何不想介入？

經典賽日本隊奪冠狂歡 照樣留下乾淨休息區！重返世界第一 經濟效益能有多大？

日本在世界棒球經典賽(WBC)擊敗美國奪得冠軍，這是時隔14年第3度奪冠，而棒球為日本的「國球」，有專家推估，日本隊封王創造的經濟效益高達650億日圓(約新台幣150億元)。

00891、00927、00892…半導體ETF怎挑？業內高手給1招：先看「這內容」再下手

半導體產業為台灣最引以為傲的產業，不但在台股中的權重比率最高，也是投資人資產配置中不可或缺的一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦