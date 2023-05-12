因為一杯茶她在伊東豊雄事務所走紅、3度共事大師！帶台灣茶進軍威尼斯建築展找回東方味

【撰文・彭蕙珍】

5月18日「威尼斯建築雙年展」將出現一座無牆面的茶屋「循環茶事」(+++Tea Space)，這是由台灣建築設計師方新樵打造。整座展場在空間的部分，以回收再利用的循環材料搭建成森林的感覺；屋頂如同山巒般層疊起伏，象徵台灣百岳。 展覽中，她以六感—眼、耳、鼻、舌、身、意，喚起人和自然的關係和感受。來自全世界的旅客在現場不但能聽到台灣傳統樂曲，還能喝到10款好茶、聞到台灣茶香水的前、中、後，各種層次的韻味。 「透過一杯茶，可以讓人更靠近台灣文化。」她強調：「台灣有267座超過3千公尺的山，每個山區的地理氣候，造就不同的微型氣候、培育出多種風味好茶及茶園特色。」 「製茶技術再厲害，也不可能比過老天爺給你的，我想讓大家知道，真正的主角是大地。」 特別的是，她打造的Tea Space是開放式空間。她希望透過展覽呈現台灣人在樹下、廟口的喝茶文化，並藉由兩年一次的建築盛宴，向全世界展現台灣獨特的人文魅力。

去年2月，方新樵因病開了一個小刀，住院時接到歐洲文化中心來信，邀請她在今年舉辦的「威尼斯建築雙年展」平行展展出作品。她笑道：「我以為是詐騙集團，他們怎麼會邀請我？」

確認不是詐騙後，她思考「我為什麼而做？」於是設計出一件與自然、永續有關的作品。

她解釋：「人常常忘記自己是自然的一部分，才會去破壞自然；我想藉由展覽喚醒人其實是自然的一部分。」

方新樵會雀屏中選，成為今年台灣唯一受邀到威尼斯建築展平行展展出的建築師，是因她在2018~2019年為有百年歷史的京都大雲民宿重新設計，得到德國ICONIC AWARDS創新設計獎BEST OF BEST尊爵獎，以及法國巴黎DNA設計大獎旅館設計獎，在國際嶄露頭角。 今周刊提供 京都大雲民宿。今周刊提供

倒茶獲得讚賞 走紅伊東豊雄事務所

但其實，她的人生很早就國際化，同時，充滿著冒險和難以言喻的幸運。日本響譽國際的知名建築大師伊東豊雄，在其中扮演重要角色。

不喜歡填壓式教育的她，高中就讀復興美工，再赴日本大學藝術學部建築設計系求學，自此展開她與伊東豊雄的3次緣份。

第一次是大三那年，每位學生都要找一間建築師事務所實習。當時她不知道伊東豊雄是誰，只是覺得名字有趣而去申請，並被錄取。回到學校和日本同學討論，才知道伊東豊雄很有名，同學根本不敢申請，她卻誤打誤撞成為實習生。

實習時，她被指派做集合住宅模型。一天一位資深顧問來訪，因是菜鳥，她一邊做著模型，一邊主動幫忙倒茶、添茶，貼心舉動受到資深顧問極大的讚賞，對著專案設計師等人說：「你們以後要好好珍惜她，未來一定會在報紙上看到她。」

方新樵自此在伊東豊雄事務所走紅。那一年，她才20歲。 今周刊提供

西班牙巧遇伊東豊雄 返台參與國家歌劇院

第二次是到巴塞隆納攻讀碩博士時，一天在路上竟然巧遇伊東豊雄和主管們。原來他們來巴塞隆納提案。伊東豊雄也因此得知她來西班牙，並在磯崎新事務所打工。

3個月後，方新樵利用暑假回台省親、到東京拜訪老友，並到伊東豊雄事務所送禮。從主管口中得知他們取得巴塞隆納的案子，需要一位懂日文及西班牙文的員工。

人事主管告訴她：「我正想找妳，妳有沒有興趣來？」她因此辦理休學，到東京工作一年。

第三次是2007年回到台灣，她一邊寫博士論文，一邊在事務所工作。正巧伊東豊雄剛贏得台中國家歌劇院國際競圖首獎，透過朋友介紹，她成為台日聯繫窗口，再度和伊東豊雄事務所共事。

和伊東豊雄的奇妙緣份，連方新樵也大感不可思議。

在他身上，她學會了許多。她說：「伊東豊雄不容易妥協，也不喜歡將就、很珍惜自己的羽毛；對手中的案子都很認真對待，更有讓不可能變可能的精神。」

他希望底下的建築設計師也有自己的想法，因此培育出許多優秀的建築師，如在2010年獲得建築界最高榮譽普利茲克獎，也是日本第一位受獎的女性建築師妹島和世。

「他一直在試著如何找出最好的、最適合的設計，就算前幾天確認了，也會不停的翻案；這要有很大的勇氣和能力。所以，頭腦要很清楚、邏輯要很強。」

創業做自己 進軍威尼斯建築雙年展

2010年，方新樵再度回到東京，進入中村拓志事務所，重新學習新的建築思考方式，「他是隈研吾體系出來的，對在地材料、材料開發比較琢磨。」

2011年311海嘯、福島核災事故發生後，她選擇回到台灣。這一次她想要創業。

「父母當然都很反對，希望我去上班、領薪水，不要冒這麼大的風險。」但此時的她，已經確定自己的未來方向：「我想做自己的作品。」

創業後的第一個案子是朋友邀請她替位於板橋的曼哈頓金融中心設計公共區域。她想好好抓住機會、做出特色。

於是，將每一個樓層的梯廳都做不一樣的設計，「參觀完的朋友都說：妳根本是個設計狂。」她哈哈笑道。 今周刊提供 曼哈頓金融中心設計每一個樓層梯廳的設計都不一樣。今周刊提供

2021年為高雄美濃區農會設計未來超市，天花板以一條條的波浪條紋設計師，靈感來自客家人的編織技藝，造成轟動。 高雄美濃區農會設計未來超市，造成轟動。今周刊提供 台中特殊教育學校附屬烘培坊，以剛出爐的菠蘿麵包為意象設計。今周刊提供

在嘉義市製材所廣場設計「精靈之鏡 芒果茶屋」，天色將晚之際在林間的小屋頗有奇幻感。 「精靈之鏡 芒果茶屋」。今周刊提供

這一回，6年7班的方新樵靠著實力進軍威尼斯建築雙年展。她不再依附大型、知名事務所，用經驗及實力，嶄露鋒芒。

本文授權自今周刊，原文見此。

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