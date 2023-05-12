鴻海進攻國產汽車市場目標曝 「全台10%、每年2萬輛」 劉揚偉更大膽預言：傳統車廠轉向整車代工 一年內就會發生

【撰文・劉煥彥】

鴻海董事長劉揚偉周四（5/11）在第一季線上法說會首次提到，台灣本地生產的汽車每年約20萬輛，隨著鴻海Model C休旅車如期在今年第四季量產（納智捷n7），鴻海目標是希望吃下10%的國產汽車市場，也就是每年兩萬輛。 2022下半年納智捷開放的n7預購量衝上25000輛，他表示這接近鴻海內部的目標，並預期在首批n7交車、消費者開始回饋市場反應後，Model C後續銷量會更明確。 劉揚偉在法說會QA時也提及，兩年來鴻海不僅積極尋找電動車代工的新客戶，多家傳統車廠也主動找上門來洽談合作。隨著汽車市場狀況持續變化，他大膽預言，「傳統車廠轉向整車代工一定會發生，在一年內就會發生！」

Model C將如期Q4量產 今年將推更多參考原型車

在鴻海下午的線上法說會，電動車依然是法說重點及中外法人的關切焦點。

劉揚偉在簡報電動車事業進度時表示，以台灣來說，Model C休旅車將按計畫在今年第四季量產、逐步交車，且今年還會出更多款的參考原型車。

在電動巴士方面，高雄電巴工廠今年將會建廠，預計2025年量產，初期每年產量規劃500輛電巴，並將視後續需求提高至1000輛。

高雄也是鴻海開發自有電動車電池技術的基地，其中在和發工業區的電池中心是著重磷酸鋰鐵電池及儲能電池，預計今年第四季試產、2024年第三季量產，產能可達1.2GWh（即120萬度電）。

在高雄橋頭的電動車及電池工廠，預計2024年動工，規劃產能為2025年底達3.0GWh（即300萬度電），且電巴專用的LFP電池芯已開發完成，進入電池包層級設計，預計2024年量產。

劉揚偉：多家傳統車廠主動上門接洽

至於在美國俄亥俄州的電動車工廠，劉揚偉說明，自駕農用電動車Monarch已經於3月底投產，產量將逐月提升，並且為明後年該廠全速生產電動車做好準備。

對於日前傳出鴻海對於其投資的Lordstown電動車，在經營面上與對方經營層有歧見，劉揚偉僅表示，鴻海對於雙方持續洽談找出解方保持開放態度，並情調這不影響俄亥俄州電動車工廠的運作。

至於法人關心的電動車代工客戶在哪裡，他特別說明，全球汽車業堅持自行生產的經營模式行之有年，且這些車廠內部仍有堅持現有模式的不小聲音。

但劉揚偉認為，隨著汽車價格下滑，以及車廠面臨Time to market及Time to cost的雙重挑戰，不僅有多家傳統車廠主動找上鴻海洽談合作，他更大膽預言，「傳統車廠轉向整車代工，在一年內就會發生」，這就是鴻海的機會。

30年前PC品牌廠抗拒代工 30年後傳統車廠歷史重演

劉揚偉以30多年前的PC產業轉型經驗為例指出，當時品牌廠也只想自行生產，一開始也抗拒代工生產的模式，而今天看到傳統車廠抗拒整車代工的反應，「跟我們30多年前看到的一樣」。

他也提到，鴻海投入汽車代工有兩大助力，第一是美國俄亥俄州工廠有數百位來自傳統汽車製造商的人才，第二是華府頒布的通膨減少法案（IRA）對於在北美組裝及生產汽車訂出一定的獎勵門檻，而且會逐年提高，「這都使得我們在美國的電動車產能更加珍貴」。

劉揚偉也說，「鴻海是Game Changer，此時會更為慎選客戶，目標是要找到下一個有潛力的領導廠商，用更創新更有效率的流程來造車，提供給客戶最有競爭力的生產模式，一起來加速電動車的發展」。

鴻海攻電動車 代工生產、電池、軟體及半導體齊發

鴻海投入電動車事業，除了整車代工及電池，還有車用軟體及半導體。

例如，鴻海車用軟體「HHEV.OS」系統，今年將應用於實際專案，而EEA（電子電氣架構）及軟體平台相關專案已於2022年起創造營收。

SiC（碳化矽）晶圓代工則有超過五家客戶投片試產，自主研發的1200V／750A 碳化矽功率模組已開發完成，目前正與車廠洽談車用電驅逆變器的設計導入。

鴻海本周也攜手全球最大車用半導體廠英飛凌簽署策略合作MOU，成立系統應用中心，以針對鴻海EV平台與EEA架構開發所需的車用次系統，初步將以鴻海已推出的車型開始推進。

同時，雙方也將在SiC產品設計、製程開發、產能供應等及相關的車用半導體，有進一步合作。

轉投資夏普上年度大虧 鴻海Q1認列173億業外損失 使上季獲利腰斬

另外，鴻海今天公布第一季財報，受到業外轉投資日本夏普上年度大幅虧損拖累，鴻海認列了173億台幣的業外投資損失，使上季業外損失總額達201億台幣，最終導致鴻海第一季淨利縮水至128.25億台幣，年減56%，等於是縮水超過一半。

鴻海財務長黃德才報告上季財報時說明，日本夏普在今年3月底為止的會計年度大虧，提列資產減損金額2197億日圓，而鴻海根據持股比例，需認列約173億元新台幣的業外投資損失。

他表示，鴻海持有夏普34%股權，是單一最大股東。

然而，鴻海對夏普股東會沒有過半表決權，也未實際主導夏普營運，且夏普有自己的董事會和管理團隊，並受到日本上市法令及投資人的監督，所以鴻海對他們不具控制力。

但黃德才提到，由於夏普這次減損金額龐大，為維護鴻海股東權益，「我們已經以大股東身分，正式行文夏普，要求夏普提出重大虧損說明，及因應改善方案。如果有必要，我們會要求調整管理團隊，來改善夏普營運」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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