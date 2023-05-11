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愛馬仕不在專櫃買偏要找代購？精品圈內人曝有錢也買不到的「關鍵潛規則」

聯合新聞網／ 今周刊
愛馬仕（Hermès），非新聞當事人。 路透
愛馬仕（Hermès），非新聞當事人。 路透

【撰文・黃明惠】

女星王思佳上節目展示愛馬仕名牌包，卻被質疑是假貨，她不僅拍影片澄清是以3倍價格找代購買的，也將該包包送去鑑定，不過鑑定結果尚未出爐。

這波名牌包與精品代購所引發的風波，讓不少民眾感到好奇，究竟精品代購「水多深」？也有人疑惑，想買愛馬仕為什麼不直接在專櫃買，一定要找代購？

有網友在PTT相關文章下方發問疑惑「為啥不直接在愛馬仕專櫃買就好？」，有對愛馬仕相當程度了解的人解釋，很大的原因是因為「愛的櫃需要配貨」。

他假設以愛馬仕知名包款60萬「迷你凱莉包」為例，想要買的話有2個條件：第一是「必須先買絲巾鞋子衣服餐具等三百萬」，第二是「再看你的銷售員要不要幫你拿這個包」；該網友透露，「所以不一定有貨，因為稀少品是全台貴婦在搶，其他配貨比你多千萬的貴婦還比你優先」。

網友解釋想買到愛馬仕有2關鍵。圖擷自PTT
網友解釋想買到愛馬仕有2關鍵。圖擷自PTT

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想買愛馬仕包？先看口袋深不深　

《ETtoday新聞雲》報導，資深代購透露，買愛馬仕包會有一個「配貨」潛規則，買家需先購買包包以外的周邊商品達到一定金額後，才有機會拿到包包；但也有可能因為包款限量稀少，價錢會再提高，除了名人、VVIP客戶等財力達頂級者則不一定要配貨。

圖／取自愛馬仕官網
圖／取自愛馬仕官網

櫃姐不會告訴你的3大推銷秘密

今周刊曾報導過有關時尚產業推銷的三個秘密，影響我們購買行為：

秘密一：價格模糊

如果我們不能掌握商品的具體價格，就要依賴銷售人員提供資訊。時尚產業是非常會隱藏價格的產業，理由是要你面對推銷前能對商品保持較為開放的態度，不要期待銷售人員會樂意講解商品價格。

秘密二：廣告效應

當我們對商品的實用性缺乏概念時，銷售人員會說「某某廣告名人也拿這款包」、「某某廣告名人拿這款包被拍到」、「某某明星也用這款手機」，仔細想想，銷售人員沒有回答我們對商品實用性的質疑。

秘密三：價值重建

當我們對商品價格有定見（這個包太貴了），或是對廣告態度保留（我不喜歡這個明星或廣告），銷售人員則會將重點轉移到講解商品背後代表的理念、設計或美感，其目標是改變消費者對商品的既定認知。

簡單來說，銷售人員要讓你相信，買這個東西的人是獨特的，而獨特的感受是無法用金錢衡量的

圖／取自蘇富比網站
圖／取自蘇富比網站

晚5年買名牌包，改變你的下半輩子

對於買名牌包的觀念，賴憲政-股市憲哥曾說，「車子之於男人，名牌包之於女人，都有一種難以形容的物質魅力」。他建議小資女晚5年買名牌包，這樣本來只能買一個包的錢，就可以買3個。

也許有些人會抗議，名牌包每年都在漲，就是要趕快買才會賺到；但如果夠細心會發現，許多精品基金的漲幅遠遠超過包包的價格。

如果你把買名牌包的預算先省下，先買精品基金當LV的股東，放個5年慢慢漲，5年後來看，原本只能買一個中型包，這下連宴會包和大包包的預算也存到了

賴憲政也說，現在很多二手包包專賣店，遠比原價划算多了，就和二手車一樣，包包只要「揹過了」，哪怕只是原包主揹過一次，價格就大幅滑落。「希望有正式場合需求的小資女，如果能擺開迷思，晚5年買名牌包，甚至二手包，妳的財富一定會比揮霍無度的同齡女生攢錢更快速。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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