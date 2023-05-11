00891、00927、00892…半導體ETF怎挑？業內高手給1招：先看「這內容」再下手

【撰文・林韋伶】

半導體產業為台灣最引以為傲的產業，不但在台股中的權重比率最高，也是投資人資產配置中不可或缺的一環。 目前台灣投資人已經有4檔台股半導體ETF可選擇，本月再新增一檔ETF加入，投資人應該如何選擇呢？

根據群益投信統計，在台股各產業中，以半導體產業擁有約856萬名股東最具人氣，第二名則是金融業的721.3萬人，遙遙領先其它產業，可見台股投資人對該產業的偏愛。

此現象也反映在ETF市場，本月在群益投信開募「群益台灣半導體收益ETF（00927）」後，台股半導體ETF檔數增為5檔，依成立時間排序分別為：中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913），以及群益台灣半導體收益。

台灣投資人偏愛半導體產業 半導體ETF再添生力軍

由於半導體市場通常有先行者優勢，從ETF規模來看，上市時間最早的中信關鍵半導體目前規模也最大，高達181億元。以配息頻率來說，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30與群益台灣半導體收益為季配，富邦台灣半導體與兆豐台灣晶圓製造則為半年配。

從費用來看，目前兆豐台灣晶圓製造ETF因為規模僅1.08億元，經理費與管理費都較高，未來若規模愈大，相關成本費用才可能愈低。

根據兆豐投信公布的公開資訊可知，在經理費的部分，當ETF淨值於50億元以下時，每年0.45%；淨值超過50億元以上則下降到0.4%。在保管費的部分，ETF淨值在20億元以下時，每年0.04%；待提高到20億元且於50億元以下時，降低到0.035%，若ETF淨值進一步提高到50億元以上，便再降到0.03%。

有趣的是，儘管各家指數公司編纂指數的邏輯不同，但觀察其挑選出的前5檔成分股，其實大同小異，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光（3711）與聯詠（3034）都是常見的成分股。

半導體ETF成分股相似 專家：食材相同，食譜與手法不同

台灣指數公司副總陳文練對此分析：「這就像到外面的餐廳吃飯，雖然食材（類比個股）都很像，但每位廚師的食譜跟手法（類比編纂指數邏輯）還是有不同，炒出來的菜當然還是不一樣。」

簡單比較各檔半導體ETF的不同處，中信關鍵半導體主打網羅30檔台灣半導體優質股票，特點在於加入「永續投資因子」，希望表現能更穩定；富邦台灣半導體同樣投資30檔台灣上市櫃半導體個股，主要訴求反映台灣半導體產業走勢。

在新光臺灣半導體30的部分，則可謂台灣半導體產業的0030，以個股市值排序投資市值前30大半導體類股。該ETF自成立至今第一大個股一直都是台積電，權重占比則為3成，也就是當初指數設計的單一個股投資比例上限，也是目前半導體ETF中台積電占比最高的。

兆豐台灣晶圓製造則如其名，以投資半導體中游，也就是晶圓製造廠商為主，在半導體中游的投資部位大約保持在65%左右，單一個股權重最高上限則為25%。

半導體ETF怎麼挑？劉坤錫：檢視前5大成分股

新加入的群益台灣半導體收益ETF除了以投資半導體產業為號召，更融入投資人超愛的「高息」元素，佈局在IC設計族群的權重最高、達約42.5%，且同時複製群益台灣精選高息（00919）的高息選股策略。

然而，為了與半導體族群漲跌表現更貼近，群益台灣半導體收益ETF除了參考股利率，也將股利發放總額納入考量，因此台積電儘管不是傳統認定的高股息股，因為股利發放總額驚人，順利入選第一大成分股，占比約14%。

投資人究竟該怎麼選適合自己的半導體ETF？新光投信董事長劉坤錫分析，最簡單的方法就是去檢視其中的成分股有哪些，是否符合自己看好的趨勢，「如果看前10大成分股嫌太累，至少要看前5大成分股」。

此外，劉坤錫也建議，投資人若自認風險承受度稍微高一些，可挑選前幾大成分股權重高一些的ETF；但因為半導體ETF畢竟是產業型ETF，波動可能比較大，風險承受度較低的投資人就應該選擇單一個股持股比例較低的ETF。

本文授權自今周刊，原文見此。

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