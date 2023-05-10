員工幫忙找人 成功就給5千！路易莎今年再開70店 第三季前進新加坡

【文．彭蕙珍】

路易莎(2758)週一(5/8)舉辦法說會，創辦人兼董事長黃銘賢指出，兩年疫情讓路易莎轉骨有成，並推出四大「精實展店」策略，目標是「追求高毛利、高獲利」。 在疫情中，路易莎營收逆勢創高，去年合併營收21.7億元，較前一年度成長16%，稅後淨利1.01億元，較前1年增加0.15億元，每股稅後盈餘5.03元，毛利率創54.72%新高。 今年第一季營收創高達5.6億元，年增8%。展望今年，路易莎將啟動短、中、長期6大成長引擎，精實展店、新品亮點、運用生成式AI科技、搶攻餐食市場、智能中央工廠及海外布局等，跳躍成長可期。

黃銘賢指出，疫情期間經營真的很辛苦，今年疫情趨緩，業績會比去年好。他預計今年再開70間店，並將展店主力放在雙北，「大量展店要開在有把握的區域，若是疫情更穩定，且觀光繁榮，明年會在中南部展店。」

他表示，疫情前每年開80~90間，疫情期間開60~70間店，今年抓70間店偏保守，最主要原因是缺工，人力約差5%。目前展70間店是有把握人力足夠。

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為了招募新員工，他提供夥伴很多優惠，「現有員工推薦新進員工，只要通過培訓並且來上班，成功推薦一個人就給5000元獎金，第二個就給6000元；最近幹部卯起來找人，而且不再跟我抱怨缺人。」

7~8月是徵人旺季，迎接畢業潮路易莎將有大規模的徵人計劃，希望能補足缺工問題。

4個措施 提升業績

這幾年路易莎不斷調整經營策略。目前門市有548家（含籌備中），其中直營170家，加盟378家，也同步開創「大店帶小店」新商業模式、拓展「地方創生」特色門市。

黃銘賢指出，提升業績最具突破的有4個措施：

1.「內創門市」：包括幹部新創及再展，目前已經開了55家，發揮超高坪效，例如新展店以30、40坪為主，卻有約百萬月營收。

2. 「校園門市」開花結果。陸續在清大、台大、北醫等近30所大學學區開設門市，躍居全台校園門市最多的龍頭連鎖咖啡品牌，月營收可以超過百萬，深耕未來咖啡主力消費客群。

3.「聯名門市」發揮綜效，同時搶佔台灣兩大交通網絡，掌握人流匯集點的錢潮，與台北捷運攜手打造Metrocoffee聯名門市如大安森林店、中山北捷旗艦店等，與高鐵合作台中聯名門市，繳出月營收近300萬的傲人業績。

4.「老店新生」搬遷翻新，擴大營業，如台北慶城店月營收跳增3倍、從40多萬攀升近130萬。

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赴海外發展 五股買土地蓋廠

展望未來，路易莎2019年進軍泰國展店後，受疫情影響將重新整頓出發，印尼已經與當地知名的金鋒集團展開緊密合作，新加坡也找到合作夥伴，將於今年9月~10月赴新加坡展店。黃銘賢強調，美國和日本是一定要去的國家，他將於5月赴美國考察。

去年斥資5億多元，在五股買下近600坪土地，做為物流、烘豆、總部，預計3年半後啟用，最近正在遴選營造廠。加上已有的物流中心及8 間中央工廠，產能不但能提供自家品牌，還能承接代工業務。

另外，路易莎積極經營會員，目前會員數達168萬人。同時，善用AI大數據分析，提升會員來客數。他舉例，運用台中美村門市翻修，以黑卡精準行銷，讓業績成長40%。

不僅如此，路易莎即將啟用「路易莎黑卡GPT」語音互動點餐服務。只要用語音就能精準點餐，目前正在測試，不久將導入門市測試，讓業績趁勝追擊。

不講開幾間店 毛利、營收雙成長

黃銘賢表示，路易莎的門市成長有限，目前全台將近600間店。他強調：「路易莎未來發展的重點不是間數，而是毛利和營收要增加。」

他以咖啡豆說明，因為用咖啡期貨避險，儘管近年通膨，加上兩度調漲員工薪資等，今年3月業績達1.96億元，與去年3月1.91億相較增加500萬元，同時淨利從4.76%跳增到8.3%，成長76.6％，法人預估，單月本業獲利約0.8元。

他強調：「最近咖啡期貨下跌，從260元跌到140元，可以想見，未來我們的淨利率會更好。」

面對未來發展，他指出，會將重心放在餐廳及健身房，「初泰第二間在南港軟體園區推出『一個人的泰菜』表現還不錯，現在已在找尋可以開初泰的門市，希望今年能再開3~4間。」

健身房業績也「越來越好、越來越賺錢」，今年希望再開一間店。

本文授權自今周刊，原文見此

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