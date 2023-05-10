IKEA最愛的家具螺絲王 60歲雄順老董如何變身年收6億「盤元酸洗王」？

【撰文‧黃阡阡】

成立不到15年的雄順金屬，是台灣螺絲上游加工廠的後起之秀，靠著規模、客製化及效率，殺出一條成功之路，如今坐穩國內螺絲螺帽產能最大的隱形推手。

為了解決客戶對螺絲品質的抱怨，做家具外銷生意的他，竟自己跳下來生產螺絲，躋身全球最大家具用螺絲廠後，又繼續朝上游垂直整合，如今成了全台盤元酸洗產能最大的加工廠！

盤元酸洗：盤元是指以鋼胚為原料，經軋延後製成盤元棒鋼與線材，再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品；酸洗則是金屬表面處理一種加工方法，用於除去汙漬、鏽斑等。

他，正是台灣螺絲產業出口金額1900億元背後的隱形推手、近期要上櫃的新兵雄順金屬（以下簡稱雄順）董事長陳啟祥。

位於高雄螺絲聚落路竹的雄順，成立於2010年，年營業約6億元，平均每年每股稅後純益（EPS）能交出2至3元，表現十分穩健。不過很難想像，雄順已是年過7旬的陳啟祥第三次創業，「我要做雄順的時候已經60歲了，那時我全家反對，沒有一個人支持我！」

原來，早年做家具外銷的陳啟祥，長年以來面對海外客戶不斷抱怨「組裝螺絲的品質就是有問題」，他回頭向螺絲廠反映也得不到有效的解決辦法，而且遍尋供應商無果，他便決定在1980年成立至盈實業。

一步到位 環保、產能極大化

走過40年的創業之路，至盈目前已是全球最大家具用螺絲廠，也是瑞典家具品牌IKEA主要的螺絲供應商，但面對中國、越南低價競爭，陳啟祥不斷在技術上提升品質；2010年，年過6旬的他決定再往上游攻，將過去積攢的獲利投入雄順。重視品質的他，光是環保設備就斥資破億元、炖爐設備也花了一．六億元……，「所以說，我一路的創業都是被逼的，但家人都反對，我想說如果能把雄順做好，對產業也是功德一件。」

雄順能後發先至，做到市占1成的全台盤元酸洗龍頭，首先與陳啟祥敢一步到位，把環保和產能規模拉到最高有關。

在螺絲螺帽上游產業的加工中，主要是從中鋼購買盤元線材，再經歷「剝、炖、洗、抽」的全製程加工服務。

相較一般酸洗廠平均每月處理量兩千至三千噸，雄順在盤元酸洗產能的初期設置，就達到每月3萬噸，是同業的10倍。

除了酸洗外，雄順也不惜重本投資炖爐，一座成本上千萬元的炖爐，目前全廠就有16座，且未來還會繼續投資擴張，顯見整體規模都以業界之最來打造。

此外，雄順在環保法規上自我要求嚴格，每月花費近兩百萬元，維護廢水、廢氣處理設備。「這也是沒辦法的辦法，我們這種高汙染的金屬加工業，對社會還是要有責任。」陳啟祥坦言，早年金屬加工業偷排廢水，導致環境嚴重汙染，但隨著環保法規日趨嚴峻，從源頭自我約束看似維護成本很高，「其實省掉不少麻煩，客戶也會因此選擇讓我們代工。」

客製化加工 征服挑剔日本客

對於陳啟祥來說，成立雄順當然有助提升至盈的品質，「你不要小看家具廠的螺絲生意，這些歐美品牌的家具都是給客戶自己組裝，如果螺絲組裝出問題，會被客戶抱怨。」

但陳啟祥起初就不打算只做自己的生意，他透露，上游的線材加工業者過去都是小型家庭企業，當他要朝上垂直整合時，鎖定高規格除了推動自家的螺絲廠品質升級，也能協助現有的螺絲螺帽廠，突破產品優化的瓶頸。

能抓穩客戶，雄順的客製化加工服務是另一大關鍵。

「雄順在線材客製化加工，真的可以說是業界的翹楚！」國內螺絲廠寰捷董事長黃英傑表示，寰捷為了符合外銷日本的標準，在上游段選擇把部分加工交由雄順處理，請他們幫忙酸洗等工序，由於這些加工技術有助後續生產品質，目前也確實只有雄順能符合日本客戶的要求。

「這就像是吃一蘭拉麵，為什麼大家都說一蘭好吃？因為客人可以選擇口味偏好，不管吃清淡、吃重鹹，我都能提供，客戶出去當然會說好吃。」陳啟祥用日本一蘭拉麵舉例，雄順就是提供螺絲螺帽廠客製化的服務，不管是分段、一條龍的服務，都能一次滿足。

最後，要成為產業關鍵推手，雄順總經理曾耀春透露，國內螺絲螺帽客戶在國際間搶單的競爭對手，是來自世界各地，從過去3個月的交期要縮短至兩個月，現在則是45天就要交貨，「雖然我們是傳統產業，但包括導入ERP（企業資源規畫系統）與自動化都相當落實，這是我們能幫助客戶搶單的一大能力。」

當初被逼創業的陳啟祥，隨著雄順上櫃又將再次收穫甜美果實，這位螺絲產業老將繼續在技術升級，甚至產業共好的路上，繼續前行。

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