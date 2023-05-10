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我不是富二代！馬斯克揭父親破產25年靠他和弟弟養 「這件事」比金錢更有價值

聯合新聞網／ 今周刊
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

【文．黃明惠 整理】

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)一舉一動受到市場關注，造就他非凡成就的背後，常有傳聞指出他是「靠爸」一族，是因為他們家有翡翠礦，才能有取之不盡的資源奠定其商業帝國基礎。

過去曾多次否認傳聞的馬斯克，今年4月更用「100萬枚狗狗幣」打賭，證明自己絕無一座寶石礦場，不過還是讓馬斯克陷入是否是南非種族隔離政策受益者風波；他也多次在推特上澄清，稱「假翡翠礦的東西真煩人。這東西到底在哪裡！？」

認為馬斯克含著金湯匙出生的傳言從來沒停過，馬斯克也再次發長文澄清家境並不富裕，並說童年家中經濟困難，父親馬斯克埃羅爾(Errol Musk)破產長達25年，使他童年過得不幸福。

推特用戶「Déborah」在推特轉發文章，寫下馬斯克從南非來到美國時不僅身無分文，一畢業還有10萬美元（約新台幣306萬元）負債，儘管他有獎學金，在校期間打了兩份工，感嘆「即使是家境富裕，學生也會遇到很多經濟上的困難」，其言下之意，就是說馬斯克出身富裕家庭。

這則推文讓馬斯克本人親自回覆，「我在低收入過渡到中高收入的家境下長大，但童年並不快樂。從未從任何人那裡繼承任何遺產，也沒有人給我富裕的金錢禮物。」澄清自己能有今天的成就，都是靠白手起家努力來的。

針對傳聞，他父親馬斯克埃羅爾(Errol Musk)有個翡翠礦場，馬斯克解釋，父親過去曾經營一間小型電氣（機械工程公司）約25至30年的時間，但之後遇到財務困難，長達25年都是處於破產狀態，必須靠他和弟弟接濟。

馬斯克也直指，從來沒有客觀事實能夠證明有所謂的翡翠礦存在，更說如果真的有礦場的話，那父親也不需要靠他們兄弟倆的錢救濟過活。

他（父親）告訴我，他在尚比亞一處礦場有股份，我相信過他一段時間，但從來沒有人見過那處礦場，也沒有任何關於礦場存在的紀錄。

不過對於父親，馬斯克也說雖然沒有得到經濟上的支援，但卻給了自己知識方面的財富，「他確實值得稱讚，因為他教了我物理、工程和建築的基礎知識，這些比金錢更有價值，但在高中畢業後，他並沒有以任何有意義的方式在經濟上支援我。」

靠自己讀完大學　甚至買不起二手電腦

CNBC》報導過，有網友在馬斯克推特留言：「馬斯克失去的錢比你這輩子擁有的還多，剩下沒花的錢也比你一輩子還要多，但這些不是因為他應得，而是因為他的家人，從生活在南非的黑人那裡偷了1個翡翠礦。」

當時馬斯克駁斥「這是一個非常可怕的謊言」，解釋父親根本沒有翡翠礦，並說是靠自己讀完大學，負債達10萬美元左右，「我在Zip 2（馬斯克首家創立的軟體公司）時甚至負擔不起1台二手電腦，所以這些廢話是從哪裡來的？」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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