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星宇旅客狼狽睡機場 有保「旅遊不便險」能獲賠上萬？ 達人揭買保單訣竅

聯合新聞網／ 今周刊
星宇航空接連出狀況。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
星宇航空接連出狀況。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

【文．翁申霖 整理】

星宇航空(2646)週六(5/6)因天候異常、指示燈有異狀，導致飛機延誤逾7個小時，再加上機場宵禁的關係，旅客只能鋪睡袋、睡機場，針對這樣的狀況，如果在出國前有買旅遊平安險，並加保「旅遊不便險」的話，是否能獲得理賠？有「平民保險王」之稱的保險達人劉鳳和指出，「如果有買到班機延誤4個小時以上就可獲得理賠產品的旅客，這次事件就能獲得保險公司的理賠。」

星宇航空（STARLUX Airlines）航班延誤，使得不少旅客行程受到影響，且因機場宵禁的緣故，旅客無法出關睡旅館，得夜宿機場，旅客若有旅遊不便險，是否能保障自己權益？根據《三立新聞網》報導，保險達人劉鳳和先說明購買旅遊不便險的2大原則，首先是，旅遊不便險大多是產物保險公司才可以銷售，一般壽險公司基本上沒有在銷售這種旅遊不便險。

第二為，購買旅遊不便險不能「單獨購買」，需要向產物公司先購買「旅遊平安保險」，才可以附加保「旅遊不便保險」。

針對星宇班機嚴重延誤的事件，劉鳳和表示，一般來說，保險公司通常是採取「延誤4小時以上」才能獲得理賠。至於可獲得多少理賠，他指出，有兩種方案，一為「實支實付」、二為「定額」。

以「實支實付」來說，旅客花費多少額外支出，在上限內就會全部理賠；但要注意的是，這次星宇航班延誤，旅客是夜宿機場，因沒有重買機票到外面飯店住宿，沒有額外產生住宿費用，劉鳳和指出，「這樣的方式若採取『實支實付』幾乎是賠不到什麼錢」。根據《華視》報導，旅遊達人虎咪表示，旅客若遇到像上述的情況，可在宵禁之前向地勤要求退關，選擇在外面旅館過夜，「回來再向保險公司申請補償。」

至於「定額」的話，劉鳳和說，現在的旅遊不便險，有關飛機延誤大部分是採取「定額」，舉例來說，以4小時為單位，每4小時5千元，若滿8小時可能會到1萬元，12個小時會到1萬5千元，依此類推。但他也提醒，有些保險公司會有「最高限制」，例如最多賠到1萬5，後續就不理賠。以星宇這次的情況來看，買「定額」的產品其實比較符合大家的需求。

然而，出國旅遊每次會發生的狀況都不太一樣，若是飛機延誤會造成要另外購買機票，換班機，或是住飯店等額外費用，這時買「實支實付」就會比較符合需求。那麼，出國要購買旅遊不便險究竟要「實支實付」型還是「定額」型？

劉鳳和建議，「旅遊不便險兩種保單各買一部分，可向A保險公司買一個實支實付的，B保險公司買一個定額給付的，這樣的話，兩邊理賠都可以獲得一個非常足夠的額度。」他舉例，以出國5日行程來說，建議民眾可買個500萬的旅遊平安險，一張約500元，買個2至3家保險約1500元，旅費常動輒好幾萬，多花一點點錢，可以保障行程獲得更圓滿的保障。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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