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金融股配息不妙 00878買在19元也賺！4最佳買點：來得巧就能搭「高股息列車」

聯合新聞網／ 今周刊
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage

【文．李易紓整理】

全台首檔擁有百萬受益人的ETF國泰永續高股息ETF (00878)，日前公告預估每股擬配0.27元，實際配發金額將於周五(5/12)公告，以周一(5/8)收盤價17.75元來算，單次現金殖利率1.52%，年化殖利率則為6.08%。

本次除息日為下周三(5/17)，投資人只要在下周二(5/16)前持有或買進，都能參加本次配息，配息日在6/12。

00878 ETF單周受益人再大增6,571人

「國民ETF」00878在第一季配息前，規模及受益人出現爆發性成長，已是投資熱搜關鍵字。集保戶股權分散統計資料5/5最新公布數字顯示，00878 ETF單周受益人再大增了6,571人，總計1,010,475人。

法人分析，台股現階段雖仍處於震盪整理形態，惟聯準會已暗示升息接近終點，下半年全球資本市場重回漲勢可期，現階段因為金融股今年殖利率都不佳，想存股的投資人可選擇持有具有息收保護、績優且波動度低的標的如00878，以定期定額方式買進，享受長期投資收益。

費用率僅0.5%，為所有高股息ETF中最低的

00878基金經理人游日傑分析，台灣人青睞00878的原因，最大主因是成分股中多為長期總報酬穩定，並具有相對高殖利率的企業，再者其為台灣首檔季配息的台股型ETF，每季分配投資收益，適合沒時間看盤，又希望擁有穩定現金流，再利用複利效果放大投資成果的穩健型投資人。

另外，00878去年(2022)總費用率僅0.5%，是國內所有高股息ETF中最低的，加上好入手的優勢，也因此助攻00878成立不到3年，即成為全台唯一一檔投資人數破百萬的ETF，截至5/5資產規模已超過1900億元，成為多數存股族首選。

00878本次除息日為5/17

國泰投信表示，00878即將於本周五(5/12)公布配息，最後買進日為5/16，即可享有00878季配息低波動的多重優點，除息日為5/17，可透過各大券商或投資機構申購，和百萬股民共同搭上配息列車。

不敗教主陳重銘也在臉書上表示，大家都怕存股被套在高點，但高股息ETF卻不怕被套。

他分析，在2021年4月時，00878股價來到19元以上位置，如果在當時高點單筆買進，但是長期持有至今，總共領回2.28元股利，以目前17.5元左右的市價計算，投資人還是賺錢的，其實如果有逢低加碼的話，還會賺更多。

高股息ETF就要買便宜，00878一年除息4次、就有4次撿便宜機會

陳重銘說，從這裡可以看出00878的長期投資價值，不怕被套而且適合逢低加碼！而且00878在2022年的總費用率僅0.5%，是台灣所有高股息ETF中最低的，「如果ETF的內扣成本越低，回饋給投資人的報酬率就會越高，這也是00878能成為人氣王的原因之一。

他也提到，高股息ETF就是要買便宜，00878一年除息4次，就有4次撿便宜的機會，要想搭上高股息列車「小資族還是要精打細算的」！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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