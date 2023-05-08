一陣成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局⋯ 圈內人：舊金山開下去「調度4架恐更燒腦」

【文．黃阡阡】

日本成田機場一陣怪風颳起星宇之亂，302名旅客滯留在成田機場一晚，董事長張國煒也親上火線搭機赴日道歉，更連帶影響後續星宇北美線航班，這一連串的骨牌效應，除了揭開星宇團隊調度失靈，更凸顯只有三架A350的星宇，容不了一次犯錯的空間。

5月6日，日本成田機場颳起劇烈的側風，強勁的風勢導致多個航班無法順利起降，星宇JX800台北-東京航班也在其中，在機場重飛2次後轉降名古屋機場加油，再次重返成田機場，經歷4次重飛才成功抵達成田機場。

不料，這班被怪風延誤7小時致降落的JX800，連帶影響原訂13點55分起飛返台JX801航班，而當日另外一架班機JX803也因警示燈顯示異常延誤起飛，星宇航空當下決議合併班機，卻也釀成兩班旅客的不滿。

當日晚間成田機場起飛航班眾多，延遲的班機又因機組人員超過工作時間，依法不能執行飛行任務，漫長的等待拖過宵禁時間，午夜時分成田機場海關人員都已下班，也釀成302名乘客無法退關，只能就地在登機口領睡袋、打地鋪的奇景。

由於當日兩架星宇航空A350客機同樣滯留日本，也讓這場星宇之亂如骨牌效應般，讓原訂美西時間6日自洛杉磯起飛的JX002台北-洛杉磯，以及7日的JX001洛杉磯-台北都因延後24小時起飛，共影響414名旅客。

在外界指責星宇航空危機處理的連環錯誤時，航空業高層透露，星宇目前只有三架A350廣體客機的先天條件，本身在調度上就要十分謹慎，「三架飛機要飛洛杉磯、新加坡、東京三個據點，實際上絕對是行得通的，但萬一天候不佳等任何外在因素影響，只要調度一有處理不當，就會造成骨牌效應，這次就是這樣。」

誰都沒想到，4月26日才展開洛杉磯首航的星宇航空，這麼快因為一陣成田怪風，立刻面臨調度危機。

該名航空業高層透露，「一般來說，只要有兩架廣體客機對飛，就能擔起一個美國據點的航線，期間還能載一段短程的來回班，星宇就是這樣，三架飛機同時執行洛杉磯、新加坡、東京三個據點的航班，這樣一班接著一班不僅能創造最高效益，飛機也不容易損壞」。

對於航空業老手的張國煒而言，這樣的安排相當完美，北美線積極擴張除了在佈局上更往前一步，完成東南亞與北美的轉機定位外，三架飛機順暢地斷地執勤，也能很快地滾出客源與效益。他心裡的盤算相當明確，但星宇團隊的應變與調度能力，顯然還沒來得及跟上。

「我自己也覺得無法接受、整晚沒睡！」張國煒今日凌晨出發前往日本，除了親自到現場向滯留旅客道歉外，他有一個更重要的任務，趕緊把A350飛機開回台灣，另外再安排A321客機與簽轉他航分批將旅客載回，以免擴大後續航班的延遲，「蠻倒楣的，不過也是考驗，我們也發現自己有些問題」。

確實在星宇航班大亂下，「這裡胡說 x 傑西大叔」也在臉書上點出，星宇航空錯過三大決策點，第一、JX801跟JX803的旅客合併，是否早該加派一組人把JX801飛回來。第二、星宇團隊顯然沒有意識，連續性的作業造成連兩台飛機的組員都超時。第三、成田機場宵禁時間也超過，即便有組員，飛機也飛不了，最後還連帶影響JX02 台北飛洛杉磯的航班，隔天在台北沒飛機可飛。

事實上，航空業時常因天候不佳等外在因素影響航班，航空業人士坦言，星宇只有三架飛機執勤以現階段來看就是「比較弱勢」，華航與長榮航點眾多也意味著飛機數多，一來飛機調度上比較容易，二來兩大航空各自是聯盟成員，無論是簽轉他航，或是安排旅客留宿等後續機制都相當成熟，「相對比較弱勢的星宇而言，除了決策、調度不容一次的犯錯，團隊的處理機制也決定這次危機影響的長短。」

張國煒在洛杉磯首航上透露，今年底第四架A350到位後，就將開啟北美第二條的舊金山航線。屆時四架飛機執勤四個航點，調度上恐怕更加燒腦。

面對這回的滯留意外，星宇航空回應，對於航班延誤深感抱歉，不僅對先前造成的班機誤點感到歉意，也為連帶影響台北-洛杉磯航班造成的影響深表歉意。本次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空承諾將進行全面檢討，並制定未來的應對措施，以確保不會再發生此類事件。

眼下星宇機隊規模不足，任何調度決策都要相當謹慎，否則先前在好的行銷都因此打了折扣，而星宇團隊未來將如何制定應對機制，以防再一次的骨牌效應發生，可能是積極拓點的佈局下，現階段最重要的一件事。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「精品航空」形象重創！他點出星宇這弱點「幾乎沒有犯錯空間」：華航長榮不會搞到不可收拾

「來回機票通通不收錢！」張國煒駕機抵台再道歉：很倒楣但也是考驗…星宇致歉禮曝光，裡面有這兩樣

「長榮航空創立時總裁有海運支撐，但我沒有呀！」張國煒不憂心外界對星宇3質疑，唯獨燒腦這件事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】