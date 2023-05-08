核電廠要放我家附近不跟你拚才怪！謝金河：郭董若不小心會誤入叢林

【文．劉煥彥】

財信傳媒董事長謝金河認為，正全力爭取代表國民黨角逐下屆總統的鴻海創辦人郭台銘，他的個性是有話就講，但當老闆講話跟當政治人物講話的一大差別，就是老闆想講什麼都可以，但對選民講話就是另外一回事。 其次，政治語言與實際政策推動也大不相同，以日前郭董宣揚全台各縣市設小型核電廠說法，引起軒然大波，就是一個例子。 謝金河提到，郭董競選團隊需要給他做更多功課，且他也要明瞭，理想與社會民情之間的距離。

「郭董對台灣沒那麼了解，你現在講一個地方，他可能都沒去過」

謝金河在6日（周六）播出的《老謝看世界》節目中，與有「最懂鴻海的外資分析師」稱號的楊應超對談。他在主持時談到對郭台銘目前在全台拚選舉時表示，郭董一輩子做最好的是製造，如今想爭取總統大位，卻狀況連連。

謝金河以日前郭董在地方座談時曾說，核二廠在新竹南寮為例指出，「郭董對台灣沒那麼了解，你現在講一個地方，他可能都沒去過」。

郭台銘對於小型核電廠（SMR）的公開說法，也讓謝金河認為郭董需要了解政治世界的運作狀況。

「你說小型核電站，理論上當然可行，但現在全世界SMR還沒有人在用。」

「你說每一個縣市要裝一個核電站，現在台灣的社會，連發電廠要設在你家旁邊，你抗爭都無窮無盡了；你說核電廠要設在你家旁邊，我不跟你拚死才怪。」

郭董「是直腸子，有話就講，當老闆時你隨便講都可以」

謝金河表示，有些政見講起來容易，但政策推動起來很難。現在核融合、小型核電廠等技術，是未來替代能源的重要選項，但距離商業運轉不知還有多少年。

「所以，目標是這樣，你拿來馬上去造勢，政治語言與實際運作，還是有一點差別。」

「郭董現在如果不小心，會誤入叢林，誤入叢林對他考驗是大的。」

謝金河也提到，郭台銘正全力在台灣各地造勢，他的競選團隊需要給他做更多功課。

「他本來是直腸子，有話就講。當老闆的時候你隨便講都可以，但是要面對選民，那個（聽眾）結構是不一樣的。」

「核能最大問題在於安全，這方面現在有了最新解決方案」

至於郭董在核電廠言論風波後，當天晚上在個人臉書發短文致歉，並於3日再發文完整說明他的想法，其中分為能源與核能政策，以及議會監督等兩部分。

在能源政策上，郭董提出五點說明：

第一，台灣⽬前能源政策明顯與國際合作推動「零碳」趨勢背道⽽馳，未來必定將⾯臨愈來愈嚴峻考驗，不只不可能增加燃煤、燃氣發電，既有的煤、氣發電容量都無法維持，如此台灣必定缺電，⽽且發電成本也必然⾼到妨礙科技產業的前景。

這個問題，我們不能不⾯對。

第二，為了減碳防阻地球暖化，核能是不能不採⽤的能源形式。核能乾淨且成本低廉，運⽤核能可以同時解決缺電及環保需要。

第三，核能最⼤問題在於安全，是不能有意外的特殊設備，在這⽅⾯現在有了最新解決⽅案，例如法國與美國都在積極發展新⼀代核能電廠，朝兩個⽅向發展。

⼀是盡量以⼈⼯智慧管理核電廠，不管是⾞諾⽐或福島核災，都牽涉到嚴重的⼈為失誤，現在已經能運⽤最先進⼈⼯智慧，將⼈的不確定因素在核能管控上降到最低。

⼆是傾向使用⼩型核電廠，讓核反應更能受控制，並且在電⼒運輸運⽤上更靈活。

第四，我主張的不是「重啟核四」，要從科技⾓度來看，核四已是過時設計，加上被棄置多年，要重啟牽涉到太多昂貴而不經濟的環節。

「核四」幾千億投資已經注定浪費，但不能因此放棄核電，應該盡速擬定新的核能政策，⽤最新、最安全技術，為台灣未來準備又好又便宜⼜安全的供電系統。

第五，台灣科技產業需要穩定、有保障的電⼒為基礎，我當總統將徹底改⾰台電對於電⼒的壟斷，鬆綁法令，讓⾼科技園區得以⾃⾏安排電⼒供應系統。

在議會監督方面，「我主張的是普遍將CEO精神灌注⼊台灣的⾏政管理系統中。⼀個CEO面對的最嚴苛監督，是⾃⼰所訂定的經營⽬標，是否能達成。有⾮常明確的檢驗項⽬與指標，那是⼀種我們⾃我內化的要求。沒有這種⾃我要求，是不可能在激烈競爭的企業界⽴⾜的。」

「我想表達的是對於⾏政⾸⾧的更⾼期待，議會監督是天經地義的．但也應該只是最低標準，以經理⼈精神參選、從政的⼈，不應該停留在滿⾜議會監督的標準上，⽽要有⽐這個更⾼、更難達成的標準。」

「這是我的信念，是我畢⽣當CEO的態度，想要提供來和所有想要從政的⼈共勉。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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