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她「整天只吃一餐」竟糖尿病前期 連喝「養顏聖品」血糖也飆高！1觀念多數人常搞錯

聯合新聞網／ 今周刊
一名妙齡女子常常一天只吃一餐，竟成了糖尿病的潛在患者。 示意圖／ingimage
一名妙齡女子常常一天只吃一餐，竟成了糖尿病的潛在患者。 示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

一名妙齡女子常常一天只吃一餐，竟成了糖尿病的潛在患者；另一名女子則是天天喝一杯「養顏飲」—蜂蜜苦瓜檸檬汁，糖化血色素突然飆高超過13％，問題究竟出在什麼地方？

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅日前在健康節目《醫師好辣》上分享個案經歷，他說，一名約莫20多歲的女患者，由於經常晚起的緣故，一天只吃「一頓早午餐」，而因早午餐份量大、熱量高，該名女子基於罪惡感，遂不吃晚餐，導致空腹時間相當長；長期下來，陳榮堅表示，經檢查女子的血液與胃、膽等器官，發現女子的胃鏡結果正常，但糖化血色素6.0，高於標準值的5.6，已屬糖尿病前期。

「若糖化血色素達6.5，就屬糖尿病患者。」陳榮堅指出，這名女子的胰島素分泌也顯示異常，加上膽囊內有膽沙，顯示出女子的膽囊內的膽汁無法正常被排空，進而堆積成沙。

為什麼一天只吃一餐，血糖還會異常？陳榮堅點出關鍵，「餐份量極大，此時胰島素分泌量極高，長期使得血糖數值不穩定。」再者，由於空腹時間太長的緣故，負責消化食物的膽汁長時間儲存於膽囊內，無法被排空，造成膽沙生成。

他建議該患者減少早午餐的份量，並且「晚餐多少吃一些，以利胰島素分泌正常及膽汁的排空」，經6個月後，這名年輕女患者的的糖化血色素降至5.4，也已無膽沙。

養顏健康飲成血糖飆高兇手

醫曝多數人1迷思

中國醫藥大學附設醫 內科部心臟血管系兼任醫師蔡松恩也在同一節目分享經手過的個案，他表示自己有名糖尿病患者，一直以來都有服用控制血糖的藥物，某日一次回診時，檢查發現糖化血色素突然飆高，「半年前的糖化血色素為6.8%，屬於糖尿病患者的合理範圍，但近日測得的糖化血色素突然飆破13%」，經問診下才釐清原因。

蔡松恩說，患者向他表示，這段期間仍依照醫囑持續服藥，「只是每天飲用蜂蜜苦瓜檸檬飲料」，該患者認為檸檬味酸，而蜂蜜是天然食物，所以自覺可以安心飲用。

聽聞這樣的說法，蔡松恩趕緊向病患表示，檸檬只是酸味遮蓋甜味，事實上，仍含有天然的水果糖份，原汁的檸檬汁100c.c約含2.5顆方糖，而市售的檸檬汁則會添加更多糖份。

此外，蔡松恩強調，蜂蜜雖天然，但仍是含糖量極高的食物，該病患在每天飲用這款酸味飲料的情況下，長期攝取大量糖份，使得血糖飆高，導致糖化血色素遠超過糖尿病患者的安全標準7%。

研究：喝咖啡、茶

有效降糖尿病患2成死亡率

一份刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal, BMJ），針對15萬人，長期追蹤18.5 年的研究發現，第二型糖尿病患喝較多咖啡、茶、白開水，能讓死亡風險降低約2成；反之，若是喝含糖飲料，因會增加體重、脂肪，以及胰島素阻抗，並讓身體發炎，反而會增加20％死亡風險。

此外，這份研究也顯示，相較於喝最少含糖飲料的民眾，喝最多含糖飲料的民眾死亡風險恐增加20％，死於心血管疾病的風險則會增加29％。

研究人員說明，含糖飲料中的高果糖玉米糖漿、蔗糖可能導致體重增加、胰島素阻抗與發炎症狀，而血糖與胰島素濃度飆升的狀況下，也可能導致高胰島素血症，上述機制都對糖尿病患特別有害。

至於咖啡的話，研究人員指出，咖啡中含有綠原酸、梅納汀 （melanoidins）、葫蘆巴鹼（trigonelline）等多種對人體有益的生物活性成分，能減少氧化壓力與發炎症狀，有效減少系統性發炎症狀。茶則是多酚（polyphenol）的良好來源，尤其是兒茶素，具有抗氧化、抗發炎能力。

本文授權自今周刊，原文見此

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