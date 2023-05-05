邀齊豫演劇、卻遇921慘虧2700萬！果陀執行長從小被霸凌 卻自認是被祝福的人

【撰文・彭蕙珍】

韓劇《黑暗榮耀》、豐原高中學生輕生，讓校園霸凌事件再度浮出檯面。果陀執行長林靈玉學生時代也是霸凌的受害者，她被老師、同學捉弄、嘲笑。但，她沒有因此而放棄自己，藉著投入戲劇表演，療癒受傷的心。 1997年張雨生過世後，她毅然離開光鮮亮麗的舞台，轉身幕後成為管理者。隔年，齊豫主演的《東方搖滾仲夏》因921大地震、不得不取消演出，果陀虧損高達2700萬元。那一年，林靈玉不過32歲，她選擇一肩扛起重擔。 「你要相信身邊還是有很多人正在對你招手，願意給予幫助，事情就會解決。」 「因為選擇相信」，她帶著果陀度過無數次的難關，走到了現在。

林靈玉有雙大大的眼睛、甜美的笑容，很難想像她是被霸凌的孩子。不過，她從來沒想過要報復。

她強調：「我們可以因為經歷的事件，讓自己成長、讓自己蛻變、脫皮，這叫做『勵志』。所以果陀做很多戲，都是非常暖心而勵志的。」

一個生命在發生十字路口的時候，你可以有不同的選擇。

我不會認為世界就是這麼的糟，而往另外一邊走去。這是很重要的、抉擇的十字路口。

分離焦慮有「嗜睡症」 被老師同學嘲笑

回想幼年時，林靈玉的父母因打拚事業，將她和姐姐放在雲林鄉下讓阿嬤帶大。個性極度敏感的她，無法接受父母不能陪伴身邊，「每一次父母回到鄉下要北上時，那種生離死別，讓我產生很大的分離焦慮症。」

她因此出現了到目前為止醫學都還無法解釋的「嗜睡症」，「從上幼稚園起，只要老師上台講話我就睡著，下課就醒了。」老師和同學都無法理解她的行為，在她睡著的時候，所有的人都會嘲笑她。

「我睡醒時，會發現頭上有一隻毛毛蟲、臉被毛筆畫得亂七八糟，然後全班就笑了。」

她成為全班共同取笑、逗鬧的對象。因為上課都在睡覺，成績永遠是全校最後一名。 今周刊提供

「10歲父母接我到台北後，沒有任何理由，嗜睡症就好了，我自己也無法解釋。」那時她已經是小四生，轉學到北部學校，上課不再睡覺，功課也變好了，成績突飛猛進，考到全班前10名。

她卻被老師質疑：「妳一定是作弊！」她不承認，連父母也不相信她。她又被老師霸凌，「老師在我臉上用毛筆畫字，要我拿著書包跑操場。」

林靈玉進入了「提早叛逆期的放棄」，她開始學習隱藏自己，「我學會保護自己的方式就是：永遠在中間就好，不要太認真念書，考爛一點。」

「直到現在，我都很害怕人家注意我，它成了我的陰影。」

長相甜美的林靈玉，從小被老師、同學霸凌。今周刊提供

躲進角色療癒自己 學會轉念

「這是後來我為什麼會選擇戲劇工作，因為發現可以藉著戲劇，躲進角色裡，不要讓別人認識真正的我。」

有著如此遭遇的她，面對人，有著更多的包容力。她說自己一輩子都在學習「不要輕易下判斷，而去傷害到另一個生命。」

兒時被霸凌的記憶，卻成為了她的力量，更有勇氣面對生命中的困境。

她認為，不管身在什麼年代，大環境永遠會有不同的考驗發生，讓我們本來以為安定的環境被打亂了，「不管事件是什麼，重要的是我們在當下如何轉念？」

921大地震虧損2千多萬 靠貴人挺過來

新冠疫情的這3年如溫水煮青蛙，雖然危機四伏，但並不可怕，「對我來說最大的考驗是1999年發生的921大地震，最為嚴重，因為它是瞬間發生的天災。」

「在921大地震之前，一切都是美好的、平靜的，所有的經濟都是往上成長。」

她花兩年時間終於說服齊豫參與音樂劇，演出由莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》改編的《東方搖滾仲夏》。 今周刊提供

「要讓齊豫走出流行音樂，演一齣非流行音樂的音樂劇，她有很多考量。」這部戲的企畫非常成功，全台演出近30場，票全部售罄。

在台北演出極為轟動，沒想到竟然遇到台灣百年大地震，只能忍痛取消所有演出。林靈玉無奈道：「本來是一齣受歡迎的音樂劇，取消演出之後，一夜時間損失2000多萬，當時我才32歲。」

「我真的不知道我該怎麼去解決，可是我告訴自己，與其讓所有的人沒有辦法好好的去過日子，我應該扛下來。」 今周刊提供

每天她都會翻閱聖經，「我告訴衪，今天做了那些事，明天可能有一張要給廠商多少錢的票，但我不知道錢在哪裡？如果這條路是被祝福的，如果果陀的存在是有價值的，請你們出手。」

神奇的是，總是有貴人適時出現，借她300萬、500萬，幫助果陀安然度過難關。

「當生命給你很大考驗的時候，你還願不願意抱持著正念？願不願意回到起心動念，並且相信堅持做這件事是可以得到祝福的。」

不因霸凌而放棄生命 接納給予溫暖的人

林靈玉說，她是在不健康的精神和心靈狀態、硬撐著保護自己而長大的人。她沒有因為被霸凌、沒有因為嗜睡症、沒有因為是南部來北部，被老師、同學排斥的孩子，而放棄自己的生命。

「我只是學會了看懂人性，我並沒有執著在曾經受傷的霸凌事件中，我沒有因此而用生命去和他們角力，所以我沒有成為《黑暗榮耀》的文同垠，我沒有停留。」

「我的生命際遇告訴我，不能停留，而且不能因為當下的痛，一直只記得那個痛。」她強調：「要張開眼睛、打開你的耳朵，去接納身邊給你溫暖的人。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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