洪士琪引領逛老農場 道出新光集團創業故事！走過60年歲月 謝金河見美景：宛如走進桃花源

【撰文・謝金河】

一座老農場，走過60年歲月！

這個禮拜爬完山，我們一起到新光金董事洪士琪的農場，在小雨紛飛中，我們逛遍了整個農場，也對這個農場由來及新光集團的創業往事多了一些瞭解。

我走過不少私人農場，但從未見過這麼大的。這座農場有100公頃，我們走路兼坐高爾夫球車，就花了很多時間。這座農場是1965年，洪士琪還未出生前，是他的祖父洪萬傳買下。在早期經濟困苦的年代，很多地主用土地向洪萬傳先生借錢，最後把不毛的山林地全賣給他，最後整座山林都是洪家的。

洪萬傳先生1911年生，1972年因鼻咽癌病逝。他和吳火獅，林登山是新光創業元老，1945年二戰結束後，他們共同出資創立新光商行，1952年四大公司台泥，農林，台紙，工礦釋股，吳火獅和洪萬傳，林登山買下工礦底下的王田毛紡，後來改成新光實業，再成立新光人壽及大台北瓦斯，這是新光集團的源起。

洪萬傳先生家業後來傳給洪文棟及洪文樑，洪家一直都是大股東，洪文棟是醫生，一直都是投資方，2018年洪文棟以80高齡辭世，現在到了洪士琪已經是第三代。新光金的另一位董事林伯翰則是林登山的孫子。

這座位在瑞濱的農場，經過60年依然保持原始狀態，洪士琪只是將林相稍作梳理，農場間有一個漂亮的湖，我們不知不覺中走到洪萬傳先生的墓園參拜。這個外人不易進來的桃花源，空氣非常清新，很多原生種林木都有標示。

我笑著跟洪士琪說，60年前如果他的阿公是買在信義計劃區，如果同樣100公頃，不知道今天會怎麼？這個60年前的農場，原本是養鹿場，現在是農舍，養了一些雞，這次洪士琪送了自家養的雞蛋，上面打著「老王的8顆蛋」，我問老王是誰？他說是王關生。

中午我們在農場的玻璃屋吃小吃，洪士琪在瑞芳菜市場買來玉米，胡椒餅，刺殼粿，一個人一份，拿著吃，邊吃邊聊天，看著眼前的一棵百年松樹，這個美麗景緻令人難忘。

吃完小吃，我們爬上最高點，深澳漁港就在下方，洪士琪說附近電塔內的山林都是他們家的！我在想，下回我在這裡做一條路給捷兔的朋友奔馳一下！

本文授權自今周刊，原文見此。

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