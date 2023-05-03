你兒被綁架！她顧腦麻兒20年：他若會走會跳，我比別人更高興 詐騙集團竟回「這句話」

【文．胡肇芳】

她的故事，連詐騙集團也騙不下去！高雄「鋼鐵媽媽」陳嘉齡獨自照顧腦性麻痺兒子近20年，堅毅精神讓人感動。她上月初受新北市政府警察局婦幼警察隊邀請分享遭遇詐騙集團經驗時表示，曾接過一通電話，威脅她兒子被綁架了，並要求付贖金，但當時兒子小比就在身旁，她告訴對方小比是腦性麻痺的小孩，不會走路不會吃飯，讓詐團聽了反倒這麼說，「願上帝祝福你，希望妳未來的路一切順遂」就掛斷電話。

過去有陣子詐騙集團會假裝小朋友的哭聲，藉此勒索家長付贖金。鋼鐵媽表示，某日接到一通電話，對方劈頭就說「媽媽救我！我被抓起來，被人毆打綁架，趕快付贖金」持續哀號約5分鐘。

「我兒子小比就在身旁，如果他真的會走會跳，我比別人更高興」，鋼鐵媽說，她當時心情複雜地看著兒子小比躺在椅子呼呼大睡，於是和詐騙集團說：「欸，不好意思！我兒子是腦性麻痺的小孩，然後他不會走，不會站，也不會吃東西，他現在就在我身邊。」詐騙集團聽完後竟對她說：「願上帝祝福你，希望你未來的路一切順遂」。

鋼鐵媽媽猜想，詐騙集團或許覺得她很可憐，也還好當時小比就在她身旁，不可能被綁架，否則她會相信小比真的被綁架，就會依照電話指示交付贖金了。她也呼籲，如果接到類似的電話，一定要「一聽、二掛、三查證」，或是撥打165反詐騙專線，或是打110報案。

其實，47歲的陳嘉齡未婚生子，孩子出生沒多久就被診斷為腦麻，男方家人不願接納小孩，從此也沒再跟她聯絡。根據《TVBS》報導，醫生曾認為兒子活不過20歲，多年來收過上百張病危通知書，讓她一度心力交瘁。「有想說不然就死一死算了，可是當你去做這件事情的時候，又是這個小孩子把你叫起來。」

曾經因為兒子想要放棄人生，但卻為了他再度振作，數年來帶著他參加多場馬拉松賽事，雖然出門得準備許多工作，她依舊堅持一定帶小比出門，看見藍天白雲，呼吸新鮮空氣。質樸堅毅的形象，也讓她在2021年獲頒「慈暉獎」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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