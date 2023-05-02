新加坡超暴力打房！外國人買房印花稅30％➝60％ 「買氣瞬間凍結」：高房價的負面效應

【文．朱偉銓】

新冠疫情之後，不只改變了工作模式，也改變了人才流動，新加坡成為了熱門的工作城市首選，且中國在疫情間的清零政策，更是讓許多外商公司紛紛離開香港轉戰到新加坡，而新加坡近幾年也吸引了許多全球富豪移入，但這樣的效應也逐漸讓新加坡當地的房價年年攀高。

4月26日晚間，新加坡政府突然拋出震撼彈，宣布調高房地產印花稅，針對購買住宅的外國人，從原本30%的印花稅，變成要繳納60%的印花稅。不只如此，對於需要購買第二間住宅的新加坡公民，印花稅成本也大幅調升，從原本的17%上調到20%，且這樣的政策命令在隔日27日立即生效。

根據彭博社指出，自從2016年以來，中國投資人一直是新加坡房地產的購買主力，在2022年外國人購買住宅量當中便佔了6.9%，根據當地的房地產顧問公司預估，2023年中國人購買房屋的數量可能會增加10%以上，為了減緩這樣強勁的外國需求，新加坡當局才會採取快速且強勁的打房措施。

要讓民眾買得起房！高房價將影響經濟發展

總部位於新加坡的大華銀行(United Overseas Bank)財務長李偉輝(Lee Wai Fai)表示「新加坡越是在危機中脫穎而出，就會吸引越多的人才想要來新加坡發展，但在同時間，我們也不希望這樣的趨勢影響了新加坡的國內經濟，這讓許多民眾買不起房子，所以當局必須對此做出因應措施來平衡。」

攤開過去的數據，新加坡房價已經面對連續12個季度的上漲，根據當地都市發展局的資料顯示，今年2023年第一季的房地產價格上漲了3.3%，而去年第四季則是上漲0.4%，在2022年因為美國聯準會調高利率的總體影響下，重創了全球房地產市場，其他一線國際大城市如香港以及倫敦的房價都面臨到價格下跌，但新加坡的房地產市場卻逆勢上漲，顯示出強勁的購買需求，房屋銷售也在今年三月達到了近六個月的高點，雖然升息效應以及通膨在去年重創了各國經濟，但依然不減全球投資人對新加坡房地產的購買熱情。

美國花旗銀行的分析師Brandon Lee指出，新加坡當局這樣的措施並不讓人感到意外，但這樣的調高房屋購買成本政策對於外國投資客還是帶來了劇烈的影響，花旗銀行預估在未來幾季，房地產價格上漲將會放緩至2%左右。

而同樣受影響的還有租賃市場，根據新加坡的房地產銷售網站SRX的報告指出，新加坡的房屋租金也在快速飆升，其成長幅度甚至超越了紐約，成為全球租金成長幅度最高的城市，在2023年2月時的公寓租金，就比2022年同時期上漲了36%。

這樣的打房措施並不是首見，新加坡在2021年時就已經調升過印花稅稅率，在2022年也實施緊縮房貸限制，新加坡國家發展部長李智陞(Desmond Lee)表示 「這次調高房屋稅的政策是先發制人的措施，目標是要抑制不斷飆升的本地與外國投資需求。」

新加坡房產公司：買氣直接被凍結

新加坡當局考量的點，自然是未來的經濟發展動能，新加坡在過去由於有穩定的政治和經濟環境，以及有著低稅收與許多企業優惠政策，加上完善的法治，吸引全球知名外商去當地發展，且新加坡國際化程度在亞洲國家當中也是名列前茅，若不即時打擊高房價，在未來恐會帶來更多的負面影響，連鎖效應包含生活成本上升且人才流失，甚至可能造成外商的投資意願下降，高房價也會降低新加坡作為亞洲國際金融中心的吸引力，這樣的情勢恐怕不是當局所樂見。

而政策一出，27日新加坡房地產開發商city developments股價立即大跌約5%，而主要業務為經營新加坡房地產的華業集團(UOL)股價也重跌約4.5%，為近兩年最糟糕的一個交易日，花旗銀行表示這樣的效應將對房地產開發商產生負面影響，連帶影響市場對其評價。

新加坡房地產公司OrangeTee的研究分析部副總Christine Sun表示「我們對於這樣的政策絕對是措手不及，與其說政府是要降溫強烈的購買需求，不如說是凍結了買氣。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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