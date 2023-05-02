她「喂」一聲 台企業家被騙走2100萬！Telegram還能盜用？詐團手法曝光

聯合新聞網／ 今周刊
Telegram堅持永不審查的政策，受到異議團體的讚揚。（路透）
Telegram堅持永不審查的政策，受到異議團體的讚揚。（路透）

【文．翁申霖】

號稱對話加密，具備強大通訊安全的通訊軟體Telegram，在近來遭到詐騙集團盯上，透過盜取帳號向他人詐財。連一鮑魚前董事長、投資公司負責人鍾文智近日在Telegram上，被詐騙高達2100萬，他指出詐騙集團擷取友人語音，加上友人曾提過要借錢，因此相信並匯款，沒想到卻是一場騙局。鍾文智希望以自身案例讓外界知曉，提醒民眾一定要認識詐騙集團的可怕，遇到類似事情時絕不能掉以輕心。

2023年初，鍾文智的郭姓友人Telegram帳號被盜，由於兩人平時就常有交易往來，一日接到郭女以Telegram來電，要借款1800萬，這「喂！」一聲確實是郭女的聲音，加上兩人確曾提及借貸，鍾文智便不疑有他，先匯款到指定帳戶1500萬元。

豈料，這竟是詐騙集團利用他的信賴所設下的圈套。後續，「郭女」再度來訊借款600萬，鍾文智也再分兩筆各300萬匯給「郭女」；食髓知味的詐騙集團相隔數天又來訊借款1800萬，就在鍾文智匯出後，對方傳來一句「還有十來分鈡喔」。

訊息內的簡體字立刻讓他察覺有異，查證後確認受騙，並立即報警，及時追回最後一筆1800萬的匯款。

詐騙集團擷取語音

鍾文智嘆：手法太高明

「詐騙集團的手法實在太高明，特別會利用人性的弱點，設局詐騙錢財，民眾一定要多方求證，才能避免遺憾」，根據《三立新聞網》報導，鍾文智表示，他願意受訪並將上當受害的事讓外界知曉，為的就是提醒民眾要認識詐騙集團的可怕，絕對不能掉以輕心。

然而，標榜具有強大的通訊安全特性，採用加密對話，還能在一段時間後自動銷毀的Telegram，為何會發生如此離譜的事件？

據警方分析，詐團抓準該通訊軟體的兩大特性，首先，Telegram對話銷毀的功能，須帳號持有人主動刪除或設定，才會自動銷毀，一般人不會進行這些措施，紀錄也因此不會消失。

第二是，駭客盜取帳號後，能看到未刪的過去聊天紀錄，可從中掌握暱稱、內容與語氣，甚至可擷取過去留存的語音；正因為這些元素加起來，才讓詐騙集團有機可乘。

本文授權自今周刊，原文見此

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