第一次買屋就上手！拆解「低總價低首付」糖衣 專家：缺點最少更重要

【撰文・盧沛甫】

買房前要做的功課不少，首購族若想快速掌握區域行情，樂居創辦人李奕農提供三大觀察方向，同時也提醒買房過程中，要特別留意低總價陷阱，認真檢視便宜物件下的格局、採光與挑高，避免買進不如預期的房子。

三大方向，掌握房市行情

李奕農建議，買房時應注重每坪單價而非成交總價，考量每個物件的總坪數與房間數不同，總價低的物件可能每坪單價高於總價高的物件，因此首購族最好將比較基準制定出來後，再判斷哪個物件符合自身需求。

觀察每坪單價外，李奕農也強調，買房前可參考同一社區歷年來的成交資訊，了解成交價格、物件位於幾號幾樓、房屋方位等，至於同路段不同社區物件，李奕農則認為，在建商品牌、建材等因素影響下，其判斷的起跑點不同，因此參考價值不大，建議比價時以同社區為主。

此外，買房族也可觀察，該社區同時委託仲介販售的物件有哪些，李奕農舉例，若同社區有五戶同時出售，建議通通看過，多方比較並了解其定價原因。「低樓層、房屋面向、屋主出售原因，這些多少都會影響到販售價格，買房族可從中挑出價格最合乎預期、屋況最符合自身需求的物件。」李奕農說。

兩大重點，挑出好物件！

想找到百分百符合自己心中條件的房子並非易事，不少人會在不同人生階段，更換手中物件。李奕農表示，若未來有換屋轉售需求，買房時可優先考慮缺點少的物件以及最適合自己的交通方式。

「買房不是單純買自己最喜歡的，而是要買缺點最少的。」之所以考量缺點少，是因未來轉售時，可避免遭到買家過度議價，其中，暗廳、暗房、壁刀、虛坪多的物件，應盡量避免。

而選擇自己方便的交通方式，則是考量拉長居住時間，李奕農認為：「房子有保值性，通常住久一點，未來漲價的機會也比較高。」

低總價是糖果還是毒藥？

另外針對建商提出的「低總價、低首付」物件，壓低總價來吸引首購族入手，然而李奕農提醒，低總價標語比較像是建商在推案時的行銷文案，尤其常出現在預售屋的物件上，像是包裹了一層糖衣。李奕農強調，當然不是所有低總價的物件都不好，但相對會潛藏更多陷阱，他建議首購族若考慮相關物件，必須更嚴格的檢視其內部構造，例如：房屋格局、挑高高度是否足夠等。

一高、二科、三捷、四公園，初步找出會增值的房子！

至於如何判斷買進的物件是否具備增值潛力？李奕農提供「一高、二科、三捷、四公園」的口訣，強調高鐵、科技園區、捷運以及公園周邊的房子，通常更有潛力在未來增值，首購族也可將這些周邊設施納入買房考量，藉此來提升物件入手後的保值性。

除此之外，還有哪些首購族要留意的重點？老公寓以及電梯大樓的估價方式又有何不同？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/KMW4vj

本文授權自今周刊，原文見此。

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