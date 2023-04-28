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19家金融股配息一表看！剩7家現金殖利率逾3％ 國泰金、富邦金95萬股東同悲

聯合新聞網／ 今周刊
24家金融股股利政策陸續開獎。 示意圖／ingimage
24家金融股股利政策陸續開獎。 示意圖／ingimage

【撰文・李易紓】

24家金融股股利政策陸續開獎，截至4/27（四）為止已有19家公布，觀察現金殖利率高於3%以上的僅7檔，包括上海商銀 (5876)、遠東銀(2845)、兆豐金(2886)、永豐金(2890) 、元大金(2885)、京城銀(2809)以及彰銀(2801)。

而最受矚目的國泰金(2882)與富邦金(2881)，國泰金動用資本公積每股配發現金股息0.9元，創下12年新低，富邦金則是公告每股配發現金1.5元、以資本公積配股0.5元，合計配發股利2元，創下3年新低。

富邦金連14年穩居金控每股純益王，今年配股腰斬

有42萬名股東的富邦金，去年每股純益3.54元，連14年穩居金控每股純益王，但相較於過去表現，去年稅後純益469.26億年減67.5%，影響股利縮水。過往兩年總股利都高達4元，今年的2元已經是腰斬，目前現金殖利率僅2.6%。

國泰金53.9萬股東失望了，0.9元現金創12年以來新低

而國泰金去年每股配出3.5元現金股息創下史上新高，今天公布只有0.9元是12年以來新低，次於2012年的股利1元，且現金殖利率僅2.13%，恐讓53.9萬股東大失所望了。

觀察已公布19檔金融股股利政策發現，截至4/27為止，現金殖利率高於3%以上的僅7檔，包括上海商銀 (5876)、遠東銀(2845)、兆豐金(2886)、永豐金(2890) 、元大金(2885)、京城銀(2809)以及彰銀(2801)。

第一金成立20年首賺200億，卻只配1.1元大縮水

存股族的最愛之一第一金(2892)，去年稅後純益205.9億元創歷史新高，是金控成立20年來首度衝破200億元大關，每股純益1.56元，但週四公布股利政策卻是大縮水，配發0.8元現金股息、0.3元股票股利，合計1.1元，現金股息創下8年低點。

第一金表示因為第一銀行是「不能倒」的重要性系統銀行，所以需要保留資本在帳上。

華南金16年來首度全配現金，殖利率約2.59%仍輸第一金

華南金(2880)則是每股配發0.59元現金股息，是16年來首度全部配現金，若以週四現金殖利率僅2.59%來看，仍略低於第一金。

目前尚未公布股利的金融股還剩中信金、台新金、開發金、王道銀、安泰銀。

本文授權自今周刊，原文見此

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