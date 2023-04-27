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夏天要來了肥肉藏不住！凸肚「4癱軟形狀」你是哪種？一張表教你有效「對症」剷肉

聯合新聞網／ 今周刊
男性腰圍大於等於90公分、女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗。 示意圖／ingimage
男性腰圍大於等於90公分、女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗。 示意圖／ingimage

【撰文・林依榕】

身上那圈小腹好難消！到底要怎麼剷肉呢？其實那一圈肥肚、肥小腹未必是你吃得太多，有時候是身體發出的「警訊」，4種位子、形狀的肚子，教你找出原因以及該如何消除。

「你有觀察過自己的肚子嗎？不同原因也會造成不同的胖肚」營養師高敏敏在臉書上表示，有時候肥肚、小腹不只是外觀問題而是健康威脅，很多研究及臨床經驗都發現腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率。

像是鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚、壓力肚等4種肚子相當常見，因此，了解它們凸起的形狀及原因後，才能對症下藥去做改善。

鮪魚肚

軟軟肥肥、坐下時肚子會疊2層是它的特徵，而這樣的人通常全身也偏肉肉的，平時喜歡大魚大肉、無肉不歡，卻很少吃蔬果。

如果想要消除鮪魚肚，那麼建議飲食習慣應依照「蔬果579」的份數原則，並且吃肉的肉量不要超過1.5個手掌大小。

什麼是「蔬果579」？

據台灣癌症基金會解釋，亦即依照性別、年齡、族群的不同來分類，每日所需要的不同蔬果總攝取量。

例如12歲以內兒童，每天攝取5份新鮮蔬菜水果，其中應有3份蔬菜兩份水果；12歲以上、少女及所有成人女性，每天攝取7份蔬菜水果，其中應有4份蔬菜及3份水果；而青少年及所有男性成人，則應每天攝取9份蔬菜水果，其中應包含5份蔬菜及4份水果。

小腹肚

女生身上較常出現，肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯，但這與經常性的便秘、久坐不動、經期不順又愛喝冷飲引起的脂肪囤積有關，不想當小腹婆，那麼除了多吃蔬果、多喝水外也要多運動，並且注重經期前中後的調理。

啤酒肚

較常出現在男生身上，這類人的特徵「肚子一定圓滾滾」，但全身卻不一定胖，通常多是喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多就會出現啤酒肚。

要擺脫啤酒肚其實不難，適量飲酒、不吃重鹹重甜、多吃原型食物，如果真的想喝飲料，也記得要改無糖。

壓力肚

肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，體重不斷上升，這是因為壓力賀爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積、體重一直往上增加。

建議有這樣困擾的人，要早睡早起、不要熬夜，可多補充礦物質蓋鈣、鎂或色胺酸食物幫助放鬆心情，也可以藉由運動調整壓力賀爾蒙。

營養師高敏敏說明，其實測量腰圍也是判斷腹部肥胖程度、反映內臟脂肪的堆積，以及判斷心血管疾病風險高低的重要指標，像是男性腰圍大於等於90公分、女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗囉！

因此，想要消除身上那一圈肥肚，得先了解它產生的原因，才能從根本解決問題，恢復窈窕曲線、讓肚子越來越平坦。

本文授權自今周刊，原文見此

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