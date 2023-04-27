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元大台灣50抱7.4年本金就翻倍 日K<20能買了？施昇輝：違背人性進場就靠這指標

聯合新聞網／ 今周刊
台股近期電金族群輪流洗盤。 示意圖／聯合報系資料照片
台股近期電金族群輪流洗盤。 示意圖／聯合報系資料照片

【撰文・李易紓】

台股近期電金族群輪流洗盤，不少股民覺得選股有難度，讓納入台股上市市值最大50檔企業的元大台灣50（0050）更獲青睞。

0050除了連霸證交所定期定額ETF榜首外，台股個股定期定額戶數前20名個股也都是其成分股，從2003年成立以來至今年3月底，含息總報酬逾500%，換算年化報酬率近10%，以此報酬率估算約7.4年就能為投入本金翻倍，是長期持有首選。

0050日K來到20以下，意味買進訊號浮現

根據金管會證期局統計，2022年上市企業稅前淨利為4.6兆元，為歷年次高，其中0050成分股占全體上市企業逾7成，領銜台股向上動能，也讓0050緊貼大盤表現亮眼。

且截至4/24台股定期定額戶數前20名個股，全數都在0050成分股之列，0050作為股王搖籃，本身績效表現自然不遜色。

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圖擷自雅虎奇摩股市
圖擷自雅虎奇摩股市

以年化報酬率估算，7.4年投入本金就翻倍

近日隨著台股盤整態勢，0050股價來到116.1元，而日K更是到20以下，意味著買進訊號浮現。樂活大叔施昇輝曾提到，每次大跌，都是伴隨重大利空，但要如何違背人性進場？

施昇輝說，他分享「大盤日K<20買進0050」的紀律，是讓股民至少有個清楚的指標，在相對低點進場，「萬一繼續下跌，0050一來不可能下市，二來還有股息可以領，那就大不了套牢吧」！

0050最大特色在於是純粹的市值型ETF， 2003年成立至2023年3月底，含息總報酬為528.5%，換算年化報酬率為9.9%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。

不過元大投信也提醒，投資人應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與0050長期表現有所差異。

本文授權自今周刊，原文見此

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