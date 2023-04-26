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親人多因糖尿病逝世...他創血糖管理App 十年翻亞洲第一大、全球3大製藥巨頭都合作

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

他發現，血糖管理原則雖已是老生常談，但醫師沒時間對患者做持續性的照護與教育，「所以，除了醫療資源以外，一定要有一些其他的工具或更好的辦法，來管理慢性病。」

創業念頭從萌芽到啟發，來自於親身觀察。「我外婆現在90幾歲了，10年前，我就發現外婆的糖化血色素比我弟弟還要低。我弟弟30幾歲，也是醫師；外婆是多年的糖尿病患者，卻控制得比我弟弟好。探究原因，就是因為外婆會測量血糖和控制飲食。」

創業10年，智抗糖如今是全亞洲最大的糖尿病管理平台，日本第二大產險公司日本損保興亞控股還成為智抗糖的第一大股東。

不少人以為智抗糖不過就是一個App，鄧居義對此笑說：「8年前中國有200多個血糖管理相關的App，現在，不超過3個！」2013年，鄧居義創辦慧康，隔年，公司第一個產品智抗糖App正式上線。鄧居義解釋，App其實只是第一步，是引導用戶接受更多服務的入口。

確實，以用戶日常數據為基礎所串起的服務，才是智抗糖的核心所在。其中一端是雲端，「在雲端進行計算，達到自動化提醒病人、關心病人的效果。」另一端，則連結醫療院所平台，讓醫療機構能與病人緊密連結，並掌握患者在家中的日常數據。整體來說，就是利用數位化工具，以App為入口，盡可能串起病友照護生態系。

「患者每兩、三個月才回來看診一次，只有當醫師能看到細緻的各種數據，才能更精準地判斷胰島素劑量如何調整。況且，慢性病管理是全方位的，不能只看血糖或用藥。」鄧居義進一步說明。

智抗糖目前在全球有超過100萬用戶，上述市場外還包括美國、英國、澳洲，下個月進入中東市場，第三季會進入韓國市場。

此外，智抗糖也與美國醫療大廠亞培合作，糖尿病患者在手臂上配戴亞培開發的「連續葡萄糖監測系統」（CGM），可透過手機的近場通訊（NFC）技術讀取血糖數值；智抗糖App也會接收到該數據，並且結合個人平時上傳的飲食、運動、藥物使用等紀錄，透過簡單的視覺化圖表呈現連續血糖數值。

這家小公司打入亞培的過程並不容易。鄧居義坦言，這趟合作的談判時間長達2年。在與業界大咖合作上，包括2019年智抗糖就在日本與諾和諾德聯手推廣數位健康照護，2020年與賽諾菲合作數位胰島素照護方案等。這兩家巨頭，與亞培並列全球前三大胰島素類藥物製藥商。

「醫療仍是很保守的行業，有大廠幫忙推廣介紹，速度快很多。」在亞洲，智抗糖目前是亞培唯一的合作廠商，而有了國際大廠加持，也讓鄧居義對智抗糖有了更寬廣的想像空間。

智抗糖正與賽諾菲共同開發「胰島素管理數位方案」，該方案目前在台大醫院、林口長庚、成大醫院與高雄榮總等15個醫療院所進行臨床試驗。而鄧居義所期待的下一個里程碑，則是在台灣取得SaMD（Software as a Medical Device）醫療器材軟體許可證，畢竟，取證成功，也就代表糖尿病照護進入另一個新的數位時代了。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1375期)

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