「日本郭台銘」為何願意來台為鴻海操盤電動車？汽車業37年戰將首次娓娓道來

他是縱橫日本汽車業37年的老將，職涯大多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾任副營運長。 不僅如此，他在日產汽車（Nissan Motor）體系累積了33年產業經驗，並派駐英國、美國、中國、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作。 61歲的關潤，為何願意接受鴻海董事長劉揚偉挖角，到台灣擔任鴻海集團的電動車策略長？ 箇中原因終於在日前揭曉，但不是透過台灣媒體，而是透過日本老牌刊物《文藝春秋》的專訪。

關潤2019年底加入日本電產 2022年9月辭職下台

根據《文藝春秋》4月號出版的專訪，今年1月30日鴻海公告關潤將加盟後，隔天他在東京接受《文藝春秋》訪問，暢談他決定加入鴻海的心路歷程。

時間回到2019年底，關潤揮別服務長達33年的老東家日產，跳槽至全球最大微型精密馬達製造商日本電產集團（Nidec），歷任總裁、執行長及營運長等職位，一度被視為創辦人永守重信的接班人。

現年78歲的永守重信，不但是鴻海創辦人郭台銘認識20多年的老友，更有日本版郭台銘之稱。

永守重信也以曾以90億美元（約2500億台幣）身家，名列美國財經媒體富比世統計的日本億萬富豪排行榜第六位。

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永守重信1973年在京都創辦了日本電產，1979年成為全球第一家成功將直驅型無刷DC馬達技術商業化，並應用於硬碟主軸的製造商。

就像郭台銘一手創辦鴻海，經營數十年後在70歲前交棒給劉揚偉一樣，永守重信也一直尋找理想的接班人，而來自日產汽車、當時不到60歲的關潤，被視為呼聲最高的可能人選。

但誰會想到，2022年9月關潤以「為了扛起公司業績持續惡化的責任」為由，辭職下台。

鴻海找上關潤 10月底首次接觸 一周後邀他訪台

「日本郭台銘」或許得重新物色可能的接班人，但關潤的職涯因此有了意外轉折。

根據《文藝春秋》專訪內容，他表示離開日本電產後，多家企業都想要挖角他，當時他對新工作有兩個想法，一個是「要能對世界有很大貢獻」，第二是想做「進攻型的工作」，「我想要在新職上大幅提高業績及獲利成長」。

關潤說明，他在日產汽車的最後一個職務（副營運長），是收掉部分工廠等結構性改革，也就是對前領導人高恩（Carlos Ghosn）擴張策略的180度轉彎，但關潤自認這種防守型的工作，並非他所長。

當他還在為各方工作邀約所苦，覺得沒有一家的offer符合上述兩大條件時，鴻海找上門了。

「我們第一次接觸是去年10月底，他們非常積極，雙方意見交流的進度很快。過了一個星期，它們邀請我拜訪（鴻海）總公司，說道『請來台灣看看吧』」。

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關潤表示，到了鴻海總部後，鴻海向他簡報電動車事業的發展計畫，以及目前進度，董事長劉揚偉也暢談對電動車的願景及夢想，並看著他說「我們一起努力吧」。

當時其他企業想挖角他的接觸也同步進行，關潤覺得需要時間想一想，「但電動車這件事一直在我的腦子揮之不去，最後我決定接受（鴻海邀約）。」

「電動車一直在我腦子揮之不去，最後接受鴻海offer」

關潤也提到，自己曾經追隨過高恩及永守重信，如今是對劉揚偉負責。

他覺得，這三人都具備了很強的領導力及領袖風範，而且在工作上都重視開創新局，可以說是進攻型的思維，這或許是他不知不覺被這三位老闆吸引的原因。

至於在鴻海開始新職後，他希望更接近生產現場，也要貼近銷售現場，因此每個月可能只有十天在台灣、五天在日本，其餘半個月都會在外國。

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另外，關潤本月中接受日本共同社專訪時表示，為了使電動車更普及，鴻海未來希望開發出售價僅約100萬日圓的產品，把在智慧手機等電子商品代工生產的模式運用在電動車EV。

鴻海董事長劉揚偉曾多次宣示，希望鴻海電動車業務到了2025年，就業績來說能夠在全球電動車市場佔有5%。

關潤在共同社訪問中指出，電動車價格依然偏高，只能推廣到少數消費者，因此今後對於鴻海而言，電動車業務「將成為最大的發展領域」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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