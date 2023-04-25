約定帳戶淪詐騙新招！金管會全面限縮「轉帳服務」 3銀行匯款門檻拉高
【文．林依榕整理】
網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一，金管會要求各銀行配合全面限縮行動銀行轉帳服務，其中華南、玉山及永豐銀行，特別針對「非約定帳戶」、「約定帳戶」拉高匯款門檻並制定相關轉帳規定。
詐騙手法不斷翻新，網路銀行方便快速、轉帳金額大的優點，已經成了詐騙集團鎖定的下手管道。先前內政部警政署發現，詐騙集團先是誘騙民眾將特定帳戶設定成「約定帳戶」，接著便能透過約定轉帳的功能，規避銀行轉帳限額、臨櫃行員的質疑；對此，金管會已要求各個銀行，須全面限縮網銀轉帳服務。
永豐銀行
永豐銀行4/14在官網上公告，配合金管會來函調整「約定帳號」生效日並加強警示衍生帳戶控管，約定帳號申請服務調整如下：
透過網銀新申請約定「台外幣約定帳號」，將從6/27起約定帳號生效日，將由原先的「次一營業日生效」調整為「次二日生效」。
若是臨櫃新申請約定「台外幣約定帳號、外幣約定匯出匯款」，則是7/3起調整為「次二日生效」。
永豐銀行提醒，約定帳號若為本行警示帳戶、衍生管制帳戶，則限制不可進行約定。而實施日期，網銀約定「台外幣約定帳號」6/27生效、臨櫃約定「外幣約定匯出匯款」4/17生效、臨櫃約定「台外幣約定帳號」7/3生效。
玉山銀行
同樣也是將原先新約定帳戶的「次日生效」，改為「次二日生效」，如果台外幣轉出/入帳號為玉山銀行警示、衍生管制帳戶等異常帳戶，則無法約定。
較為不同的是，如果約定帳戶和客戶本人同戶名帳戶，則為當日生效。
華南銀行
華南銀行則是針對「非約定轉帳」服務調整，自3/22起，凡申請行動銀行（含網路銀行）服務時，其中「非約定轉帳」功能將預設為關閉。
4/27起，行動銀行（含網路銀行）之「非約定轉帳」交易限額將由現行新臺幣「10萬元/筆、10萬元/日」調整為「5萬元/筆、10萬元/日、20萬元/月」。
本文授權自今周刊，原文見此。
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