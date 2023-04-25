快訊

兒摔斷手…消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

驚！明仁會大哥司機違停世新大學後門 警開罰單2小時後「駕駛死了」

直播／歷經1192天！陳建仁拍板指揮中心降級、解編 王必勝最新說明

約定帳戶淪詐騙新招！金管會全面限縮「轉帳服務」 3銀行匯款門檻拉高

聯合新聞網／ 今周刊
網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一。示意圖／聯合報系資料照片
網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一。示意圖／聯合報系資料照片

【文．林依榕整理】

網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一，金管會要求各銀行配合全面限縮行動銀行轉帳服務，其中華南、玉山及永豐銀行，特別針對「非約定帳戶」、「約定帳戶」拉高匯款門檻並制定相關轉帳規定。

詐騙手法不斷翻新，網路銀行方便快速、轉帳金額大的優點，已經成了詐騙集團鎖定的下手管道。先前內政部警政署發現，詐騙集團先是誘騙民眾將特定帳戶設定成「約定帳戶」，接著便能透過約定轉帳的功能，規避銀行轉帳限額、臨櫃行員的質疑；對此，金管會已要求各個銀行，須全面限縮網銀轉帳服務。

永豐銀行

永豐銀行4/14在官網上公告，配合金管會來函調整「約定帳號」生效日並加強警示衍生帳戶控管，約定帳號申請服務調整如下：

透過網銀新申請約定「台外幣約定帳號」，將從6/27起約定帳號生效日，將由原先的「次一營業日生效」調整為「次二日生效」。

若是臨櫃新申請約定「台外幣約定帳號、外幣約定匯出匯款」，則是7/3起調整為「次二日生效」。

圖片來源：截自永豐銀行官網
圖片來源：截自永豐銀行官網

永豐銀行提醒，約定帳號若為本行警示帳戶、衍生管制帳戶，則限制不可進行約定。而實施日期，網銀約定「台外幣約定帳號」6/27生效、臨櫃約定「外幣約定匯出匯款」4/17生效、臨櫃約定「台外幣約定帳號」7/3生效。

圖片來源：截自永豐銀行官網
圖片來源：截自永豐銀行官網

玉山銀行

同樣也是將原先新約定帳戶的「次日生效」，改為「次二日生效」，如果台外幣轉出/入帳號為玉山銀行警示、衍生管制帳戶等異常帳戶，則無法約定。

圖片來源：截自玉山銀行官網
圖片來源：截自玉山銀行官網

較為不同的是，如果約定帳戶和客戶本人同戶名帳戶，則為當日生效。

圖片來源：截自玉山銀行官網
圖片來源：截自玉山銀行官網

華南銀行

華南銀行則是針對「非約定轉帳」服務調整，自3/22起，凡申請行動銀行（含網路銀行）服務時，其中「非約定轉帳」功能將預設為關閉。

4/27起，行動銀行（含網路銀行）之「非約定轉帳」交易限額將由現行新臺幣「10萬元/筆、10萬元/日」調整為「5萬元/筆、10萬元/日、20萬元/月」。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

所得稅申報／報稅免再寄證明文件！「申報附件上傳」手把手教你怎麼傳…六大重點必看

綠電系列報導》全台最大儲能案場喊停！南霸天與和潤、鴻海、遠雄結盟也沒用，背後隱藏什麼危機？

LVMH市值飆5千億美元歐企首見，創辦人身家6.5兆狠甩馬斯克…他如何用暴力收購成地表最有錢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

約定帳戶淪詐騙新招！金管會全面限縮「轉帳服務」 3銀行匯款門檻拉高

網銀「約定帳戶」轉帳快速、金額限制範圍量大且寬，近期成了詐騙集團下手的管道之一，金管會要求各銀行配合全面限縮行動銀行轉帳服務，其中華南、玉山及永豐銀行，特別針對「非約定帳戶」、「約定帳戶」拉高匯款門檻並制定相關轉帳規定。

谷月涵看台股恐破去年低點「但沒崩盤問題」！友關心他回台不安全：比美安全

寬量國際（QIC）周一（4/24）舉行2023年第二季媒體記者會，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）分析：「因為市場資金仍充沛，雖然未來台股仍有機會破去年低點，但沒有崩盤問題。」

勞保基金「日增20億負債」年輕人慘了！繳少領多明年1因素更慘 3招無痛自救

勞保基金2022年潛藏負債已高達11兆4855億元，平均每天增加20億負債，這恐怕與繳費、請領人數差距過大有關，若照現今政策持續撥補未有改革，恐怕將來這些重擔得由年輕世代一肩扛起。

出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

隨著各國國門陸續開放，許多人都趁此機會出國旅遊、購物，好好放鬆一下心情，但高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。

「明池水劇場」推手是他！力麗董座蔡宗易：飯店要有特色才不會被淘汰

疫情後國內外旅遊復甦，力麗觀光在馬告生態園區明池森林遊樂區，邀請「十鼓擊樂團」攜手「滯留島舞蹈劇場」，演出「池中劍II-英雄會」。在層峰疊翠、裊裊水霧的明池表演，格外吸引人。這場演出是力麗觀光董事長蔡宗易的創意。

軍工、AI股飆一波 還有「營收高成長股」能撿！13檔外資投信搶吃籌碼

繼年報之後，上市櫃公司第一季營收也已公布。上市公司第一季累計營收為8.64兆元，年減率超過1成，其中以航運與金融衰退幅度最大。此外，台積電（2330）第一季營收僅5086億元，連一月法說會時預估的低標都沒達陣，這些都凸顯了台灣處於景氣藍燈區的衰退現況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦