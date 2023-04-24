勞保基金「日增20億負債」年輕人慘了！繳少領多明年1因素更慘 3招無痛自救

【文．林依榕整理】

勞保基金2022年潛藏負債已高達11兆4855億元，平均每天增加20億負債，這恐怕與繳費、請領人數差距過大有關，若照現今政策持續撥補未有改革，恐怕將來這些重擔得由年輕世代一肩扛起。 為保障之後的退休生活，專家從3面向建議民眾該如何規劃，尤其是月薪3～5萬元的上班族，每一個薪資區段對於「勞退自提」也有不同的建議。

據勞動部勞保局數據指出，勞保基金2022年潛藏負債已高達11兆4855億元，不僅較2021年增加7216億元，換算下來，等於每天平均增加20億元的負債。

據《中時》報導，為了填補這塊勞保黑洞，勞動部近4年已撥補1170億元，加上特別預算300億元、2024年擬撥補的1000億，恐怕仍然無法填補。

若以其他部會預算規模不變的情形下來看，勞動部2024年的預算規模將會超越經濟部，成為僅次於國防部、衛福部及教育部的第4大部會。

潛藏負債快速增加中 勞動部點出2因素

勞保潛藏負債之所以會加速增加，勞動部指出，這是因為繳的人變少、領的人變多，加上勞工年資不斷增加、投保平均薪資提高所導致。

據統計，目前有160萬勞工請領勞保年金，較10年前的49.7萬人相比增加超過3倍，但是繳交勞保保費的人，卻較10年前974萬人僅增加了68.4萬人，導致請領、繳費人數嚴重失衡，讓勞保瀕臨破產危機，而這樣的壓力恐會加諸在年輕世代身上。

勞保再不改革就快破產 學者：明年更嚴重

據《TVBS》、《旺德富》報導，民眾黨立委邱臣遠直言，若再不進行勞保改革，2028年勞保恐怕就會面臨破產，而行政院院長陳建仁也曾表示，透過目前撥補的方式，只能讓勞保破產危機延後2～3年。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，2023年經濟不景氣的因素很多，稅收恐怕會下滑，甚至也會影響到預算短收，但政府仍高估編列預算，2024年的財政恐怕不樂觀。

3招無痛自救 月薪3～5萬元的你「勞退自提」可這樣規劃

《旺德富》報導指出，面對勞保破產危機，財經學者從退休準備的角度提出3大建議。

一、勞退自提的部分

若上班族月薪低於3萬元，建議別自提，將錢拿去投資自己，對未來職涯幫助較大；月薪4萬元以上，自提部分可依能力從3%慢慢累加到6%，如果月薪超過5萬元就建議自提，也養成強迫儲蓄。

什麼是勞退自提：

雇主按月提繳不低於勞工每月工資6％的勞工退休金，加上勞工自己也可選擇提撥1%～6%的薪資，存於勞保局的勞工退休金個人專戶。勞工自行提撥退休金的提繳率，可自行決定也可隨時停繳。

二、勞保年金建議月領

學者指出，若是屆齡可領勞保年金者，別因勞保年金改革而調整為一次領，建議按月請領仍是目前較划算的選擇。

三、退休的個人準備

若是退休族群，建議退休後仍要持續規劃投資策略，透過保險金信託、安養信託等工具，做好財產分配及管理，保障之後的退休生活。

本文授權自今周刊，原文見此。

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