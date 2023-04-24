快訊

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

俄烏戰爭一年後 軍事雜誌分析這些後勤問題值得國軍反思

出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

聯合新聞網／ 今周刊
高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。入境示意圖。記者黃仲明／攝影
高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。入境示意圖。記者黃仲明／攝影

【文．林依榕整理】

隨著各國國門陸續開放，許多人都趁此機會出國旅遊、購物，好好放鬆一下心情，但高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。

根據台灣入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，回國時，民眾所攜帶的自用行李物品(管制品及菸酒除外)有「2萬元免稅額」的限制，若超過免稅限額門檻，則必須去申報櫃台繳稅。

《NOWnews民調》4/18以「您知道台灣有『入境時自用商品不得超過2萬，超出部分必須繳稅』的規定嗎？」為題，進行網路民調。

截至4/22早上8點半，民調中顯示，竟有高達68.25％的民眾並不知道回國有自用行李物品有「2萬元免稅額」的限制規定，且有73.02％的人認為，2萬元的限制實在太低。

而該民調也詢問民眾，是否贊成免稅額的提高，有76.98％的人贊成提高、11.9％沒意見、11.11％不贊成。

依據目前台灣入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，假使民眾回國攜帶的自用行李物品，不管有無拆封，已超過2萬元免稅額卻未去申報櫃台繳稅，一旦被海關攔查到，須依海關進口稅則繳交稅金。

據財政部關務署臺北關表示，如超過上述自用免稅及限量者，入境時應經由海關紅線(應申報/通關諮詢)檯通關，及填具中華民國海關申報單，並提供物品相關價格證明單據，如無需輸入許可證，經海關查驗後徵稅或免稅放行。

如需輸入許可證，則將貨物加封後留置本關行李課稅處，旅客應於入境之翌日起2個月內繳驗輸入許可證或將逾限部分辦理退運或以書面聲明放棄，必要時得申請延長1個月，屆期未繳驗輸入許可證或未辦理退運或聲明放棄者，依關稅法第96條之規定處理。

除此之外，年滿20歲之入境旅客隨身攜帶菸酒之免稅數量為酒類1公升、捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅。若未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒處新臺幣500元以上5000元以下罰鍰。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

破除有錢人刻板印象！資產3千萬富翁的前5大職業，為何沒有醫師、卻有老師？他揭2個致富關鍵

從小歌女到英特爾總經理，44歲罹腦瘤告白：當一張衛生紙都拿不住，我才發現名牌精品一點用都沒有

國寶級雕刻家朱銘驚傳家中逝世，享壽85歲！出生13口之家貧困家庭「一生惦記連肚子都沒撐飽的母親」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

勞保基金「日增20億負債」年輕人慘了！繳少領多明年1因素更慘 3招無痛自救

勞保基金2022年潛藏負債已高達11兆4855億元，平均每天增加20億負債，這恐怕與繳費、請領人數差距過大有關，若照現今政策持續撥補未有改革，恐怕將來這些重擔得由年輕世代一肩扛起。

出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

隨著各國國門陸續開放，許多人都趁此機會出國旅遊、購物，好好放鬆一下心情，但高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。

「明池水劇場」推手是他！力麗董座蔡宗易：飯店要有特色才不會被淘汰

疫情後國內外旅遊復甦，力麗觀光在馬告生態園區明池森林遊樂區，邀請「十鼓擊樂團」攜手「滯留島舞蹈劇場」，演出「池中劍II-英雄會」。在層峰疊翠、裊裊水霧的明池表演，格外吸引人。這場演出是力麗觀光董事長蔡宗易的創意。

軍工、AI股飆一波 還有「營收高成長股」能撿！13檔外資投信搶吃籌碼

繼年報之後，上市櫃公司第一季營收也已公布。上市公司第一季累計營收為8.64兆元，年減率超過1成，其中以航運與金融衰退幅度最大。此外，台積電（2330）第一季營收僅5086億元，連一月法說會時預估的低標都沒達陣，這些都凸顯了台灣處於景氣藍燈區的衰退現況。

麥當勞、全家也用它的蛋！大武山牧場的蛋荒突圍戰：從慘賠數億翻身雞蛋前3大供應商

屏東大武山牧場從慘賠數億，一躍成為年營收12億、市占第三的雞蛋供應商，靠的是10年來累積的經營與數據管控功底，才能迎戰蛋荒、穩定出貨。

1位高中生之死 揭教育體系3大缺失…家屬淚控校方 1張表還原事發處理真相

一起學生輕生案震驚全國，從事前校園心理輔導，到事後調查霸凌的制度檢討，各環節都要痛定思痛、認真審視缺失，才能阻止類似憾事再發生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦