出國購物千萬要記得！近7成台灣人不知道「1規定」 入境忘記下場曝光

【文．林依榕整理】

隨著各國國門陸續開放，許多人都趁此機會出國旅遊、購物，好好放鬆一下心情，但高達7成的國人並不知道回國時一項入境重要規定，一旦被海關查獲，帶回來的物品將會面臨課徵稅捐、甚至直接沒入的情形。

根據台灣入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，回國時，民眾所攜帶的自用行李物品(管制品及菸酒除外)有「2萬元免稅額」的限制，若超過免稅限額門檻，則必須去申報櫃台繳稅。

《NOWnews民調》4/18以「您知道台灣有『入境時自用商品不得超過2萬，超出部分必須繳稅』的規定嗎？」為題，進行網路民調。

截至4/22早上8點半，民調中顯示，竟有高達68.25％的民眾並不知道回國有自用行李物品有「2萬元免稅額」的限制規定，且有73.02％的人認為，2萬元的限制實在太低。

而該民調也詢問民眾，是否贊成免稅額的提高，有76.98％的人贊成提高、11.9％沒意見、11.11％不贊成。

依據目前台灣入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，假使民眾回國攜帶的自用行李物品，不管有無拆封，已超過2萬元免稅額卻未去申報櫃台繳稅，一旦被海關攔查到，須依海關進口稅則繳交稅金。

據財政部關務署臺北關表示，如超過上述自用免稅及限量者，入境時應經由海關紅線(應申報/通關諮詢)檯通關，及填具中華民國海關申報單，並提供物品相關價格證明單據，如無需輸入許可證，經海關查驗後徵稅或免稅放行。

如需輸入許可證，則將貨物加封後留置本關行李課稅處，旅客應於入境之翌日起2個月內繳驗輸入許可證或將逾限部分辦理退運或以書面聲明放棄，必要時得申請延長1個月，屆期未繳驗輸入許可證或未辦理退運或聲明放棄者，依關稅法第96條之規定處理。

除此之外，年滿20歲之入境旅客隨身攜帶菸酒之免稅數量為酒類1公升、捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅。若未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒處新臺幣500元以上5000元以下罰鍰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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