台灣經濟奮起十年 產業有不同進化 謝金河：賽道上的贏家，他們最出色

【撰文・謝金河】

十年：賽道上的贏家

我很喜歡陳奕迅的歌「十年」，這是描述男女分手十年之後的情境與感受，是林夕填的詞，用同樣角度回首企業十年消長，今周刊這期回首企業經過十年的打拼消長，同樣的產業有不同的進化，這個十年賽道變化，非常值得比較，也可以看出背後的巨大變化。

同樣的十年，這是台灣經濟奮起的十年，在馬政府時期，台灣全體上市櫃公司每年淨利平均在1.3兆上下，2016年到1.88兆，17及18年都是2.19兆，2019年1.99兆，2020年2.46兆，21年4.298兆，去年3.98兆，這是台灣企業獲利大躍升的軌跡。

台股過去十年，遇到萬點是難以踰越的大關，這次跑到18619，這是有基本面當後盾的彈升。

而帶動台股跳躍的核心源自台積電，這十年台積電市值成長434%，昨天台積電召開法說會，第一季淨利2069.9億，eps7.98元，台積電也預告第二季仍有低潮，不過台積電Adr仍上漲2.06美元，神山角色屹立不搖。半導體產業中的聯發科，聯電也跟著豐收。

這十年中，大的企業集團，台塑，鴻海，國泰人壽的霖園集團成長相對落後，他們的市值到2018年就到頂了，台塑比2018年少約6000億，鴻海少500億左右，如果這五年投資人買這些公司的股票，賺錢的機會很有限，這也是郭董一直強調台灣經濟這8年陷入政黨惡鬥，民不聊生的原因所在。

他們的情況很像孫正義，在2000年以後，孫正義是賺錢之神，他點石成金，原來他背後有馬雲，這三年，馬雲魔力消失，孫正義現出原形，軟體銀行陷入困境。台灣也有很多類似孫正義的企業。

對照霖園集團，富邦集團顯得比較進取。傳統產業中，華新，永豐餘集團，和泰汽車，及大成鋼都很出色，謝榮坤領軍的大成鋼市值增加10倍，長榮，萬海賺到貨櫃航運的機會財，而企業主肯拼，能拼，又以國巨陳泰銘，環球晶徐秀蘭，嘉澤朱德祥，緯創林憲銘及佳世達陳其宏最出色。

同樣從賽道一起起跑，有的跑得快，有的跑得慢，這很正常！不過，我們通常喜歡討論今天，明天的事，拉長十年來看，賽道上的風景，又有很多不同的感受。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

玉山金、兆豐金失寵了？大家「定期定額」都加碼哪一支…中鋼只排第3，存股TOP20最新名單大公開

手握1490張0050的大戶傳奇：鐵工廠老闆一場重病，隔壁床老先生傳授投資秘技，賺到上億身家

影／父坐牢中才要兒「好好做人」…17歲少年掃射當鋪51槍，祖母奔警局訝異孫子「不只是不乖」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】