「明池水劇場」推手是他！力麗董座蔡宗易：飯店要有特色才不會被淘汰

【撰文・彭蕙珍】

疫情後國內外旅遊復甦，力麗觀光在馬告生態園區明池森林遊樂區，邀請「十鼓擊樂團」攜手「滯留島舞蹈劇場」，演出「池中劍II-英雄會」。在層峰疊翠、裊裊水霧的明池表演，格外吸引人。這場演出是力麗觀光董事長蔡宗易的創意。 他觀察疫情後的旅遊型態會與以往不同，小團體及生態旅遊崛起，飯店產業勢必得走出特色。 以明池森林遊樂區為例，和藝文活動配合、帶動住房率提升2成。他指出，今年旅遊前景看好，力麗觀光可望轉虧為盈。

明池是國內相當知名的觀光景點，蔡宗易於2019年邀請優人神鼓在湖中間表演。突破舞台框架的「明池水劇場」，非常考驗表演團體，加上戶外天候瞬息萬變，讓每場演出無法預期且難以複製，對觀眾而言也是獨特的觀戲經驗。 今周刊提供 明池湖環境優美，深受遊客喜愛。今周刊提供

優人神鼓演出後好評不斷。2020年再邀請屢獲世界級音樂獎項青睞的十鼓擊樂團來到明池。不過，受疫情影響不斷延後，直到去年才終於演出第一場。

去年，十鼓擊樂團全新創作「池中劍」首部曲，今年再加入「滯留島舞蹈劇場」，並重新編曲。「池中劍II-英雄會」以古今中外的東方英雄為主軸，用10個不同的表演、交織出80分鐘扣人心弦的實境山水音樂劇。

蔡宗易指出，這次的演出與去年更加不同，加入舞蹈元素讓演出更加豐富，「我真的很興奮，很感謝十鼓擊樂團謝十團長的用心。」 十鼓在2023明池水劇場演出「妮芙努」，阿里山鄒族創世神震裂大地形成山丘河流。今周刊提供

馬告生態園區 引進藝術表演

2015年力麗觀光從退輔會手中取得馬告生態園區10年經營權。他分析，馬告是全台檜木林保留最好、林相最美的地方，這裡的檜木林占台灣1/3，在棲蘭神木園區中，有個區域聚集62棵神木、一小時就可以走完，對遊客有相當吸引力。

分析馬告生態園區的優勢，他說明：「這裡的山林的確是很美，也是台北最近能抵達森林的地方，若是從宜蘭來只要一小時。」 馬告生態園區的林相保留完整。今周刊提供

蔡宗易於2016年擔任力麗觀光董事長，回想取得馬告生態園區經營時，就在思考如何讓園區更有特色，吸引更多遊客前來，「這裡的生態很棒，還要加入更多元素，讓一群人一起來。」

因緣際會認識優人神鼓，邀請創辦人劉若瑀來明池考察，她很喜歡這裡的環境，促成了演出。

蔡宗易表示，過往每年只有下半年的演出，今年計劃上半年由十鼓擊樂團表演，下半年將再度邀請優人神鼓。

四個不同品牌 全台12家飯店

力麗觀光的經營以悠閒度假飯店為主（resort hotel），目前在全台有12家飯店。他強調：「我們的目標是每個縣市有一間飯店，若是沒有就找策略合作飯店。」

目前力麗觀光有四個不同品牌，一是高檔飯店，如日月潭「力麗儷山林」，第二是中價位的飯店，如「力麗哲園」；第三是輕旅、慢旅，如生態旅遊的「力麗馬告生態園區」、背包客旅店「力麗久居棧」；第四是和國際品牌合作，如在宜蘭投資興建的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」。

另外，力麗店旗下力麗哲園花蓮館，加盟全世界最多飯店的「溫德姆酒店集團」、更名為「花蓮力麗華美達安可酒店」，未來也計劃和溫德姆開5間不同等級的飯店。

「我們希望在各縣市、提供不同等級的飯店，讓客人一次滿足。」目前，力麗觀光有5萬多名會員，他強調，會員的優點就是「穩定度高、忠誠度高。」

不論是那一種類型的飯店，蔡宗易認為，都要經營出各自的特色，「我很鼓勵藝術家進入飯店表演，如優人神鼓、十鼓，以及明池每天都有3場音樂會表演，讓遊客有更多元的住宿體驗。」 蔡宗易認為，每一間飯店都要經營出各自的特色。今周刊提供

找到藍海市場 高雄經營溫泉飯店

「飯店業是競爭的紅海市場，如何提升到藍海？原有的要去做加值，找出特色來，否則會被淘汰，另外，還要去找出有特色的飯店。」因此，今年力麗觀光於1月董事會通過高雄田寮「花季度假飯店合作經營案」。

以花季度假飯店來說，雖然位於很少人知道的田寮，不過，這裡離台南高鐵站只要20分鐘、左營高鐵站45分鐘，而且有冷泉，加熱後旅客就能泡溫泉，他說明：「田寮是高雄和台南地區離溫泉最近的地方；部分房間內有雙池，一冷一熱。」 花季度假飯店—出雲風呂大眾裸湯。今周刊提供

目前，力麗觀光在日月潭及宜蘭都有溫泉飯店，加入花季度假飯店後，北中南都有溫泉飯店。他強調：「泡溫泉有它的喜悅性，所以，台灣人很愛泡溫泉。」

幫民宿做管顧 恆春合作2家業者

民眾的旅遊型態改變，力麗觀光今年更踏出不一樣的經營模式，幫民宿做管理顧問。

蔡宗易分析：「因為疫情讓小型團體旅遊變成風潮，民眾不喜歡和那麼多人住在一起，民宿間數少，人潮好控制，一起旅遊的大多都是認識的親友，或是組團包棟，比較安全。」

目前，協助恆春兩間民宿「麗昕緹」、「峰樹屋」做管理顧問。不過，民宿仍由主人經營。

力麗觀光今年將以更多元的經營型態，讓國人出遊有更多不同的選擇。 位於恆春的峰樹屋，特色包棟。今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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