庫克訪中又去印 供應鏈重組加速…鴻海衝擊最大 謝金河：拔不出陸的企業未來較辛苦

【撰文・謝金河】

這兩天又有蘋果庫克的新聞發佈，才剛剛結束北京訪問的庫克，這回現身在印度，為印度蘋果門店展店造勢，除了開啓印度市場，將來印度也將逐漸取代蘋果在中國的生產基地角色。作為全球市值最大的企業，蘋果可以說是動見觀瞻。

這三個月來，其實庫克是先到日本，然後到訪北京，參加中國企業家高峰論壇，庫克宣示蘋果要與中國共同成長；這次到印度，像是開發新市場，更重要的是進行供應鏈的重組。在這個目標下，所有蘋果供應商勢必跟著蘋果的生產基地移動，衝擊最大的是鴻海，河南鄭州的生產基地正快速萎縮。

最近又有Dell的創辦人Michael Dell站出來要求客戶減少對中國零組件的依賴，台灣的個人電腦，筆記型電腦的生產基地幾乎都在中國，Dell這個指令下達，林百里的廣達立即採取行動，部分生產線將移到越南。

地緣政治衝突加劇，從半導體，伺服器，到很多傳統產業都受到影響，像運動鞋大廠NIKE宣布完全結束俄羅斯市場的營運，NIKE也宣布在中國的APP停止運作。

葉倫倡導的Friend Shoring正加速產業供應鏈加快移動步伐，台灣的製造業以代工為主力，受到衝擊會最大，當然也會產生嬴家與輸家，這當中有TRUST信賴元素的產業會加快腳步崛起，這一年來，像安全監控的晶睿，伺服器機殼的營邦，或是網安的立端，資安的安碁都令人刮目相看。

相對來看，拔不出中國的企業，未來調整可能比較辛苦。接下來的企業洗牌，重組會更加激烈！

本文授權自今周刊，原文見此。

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