庫克訪中又去印 供應鏈重組加速…鴻海衝擊最大 謝金河：拔不出陸的企業未來較辛苦
【撰文・謝金河】
這兩天又有蘋果庫克的新聞發佈，才剛剛結束北京訪問的庫克，這回現身在印度，為印度蘋果門店展店造勢，除了開啓印度市場，將來印度也將逐漸取代蘋果在中國的生產基地角色。作為全球市值最大的企業，蘋果可以說是動見觀瞻。
這三個月來，其實庫克是先到日本，然後到訪北京，參加中國企業家高峰論壇，庫克宣示蘋果要與中國共同成長；這次到印度，像是開發新市場，更重要的是進行供應鏈的重組。在這個目標下，所有蘋果供應商勢必跟著蘋果的生產基地移動，衝擊最大的是鴻海，河南鄭州的生產基地正快速萎縮。
最近又有Dell的創辦人Michael Dell站出來要求客戶減少對中國零組件的依賴，台灣的個人電腦，筆記型電腦的生產基地幾乎都在中國，Dell這個指令下達，林百里的廣達立即採取行動，部分生產線將移到越南。
地緣政治衝突加劇，從半導體，伺服器，到很多傳統產業都受到影響，像運動鞋大廠NIKE宣布完全結束俄羅斯市場的營運，NIKE也宣布在中國的APP停止運作。
葉倫倡導的Friend Shoring正加速產業供應鏈加快移動步伐，台灣的製造業以代工為主力，受到衝擊會最大，當然也會產生嬴家與輸家，這當中有TRUST信賴元素的產業會加快腳步崛起，這一年來，像安全監控的晶睿，伺服器機殼的營邦，或是網安的立端，資安的安碁都令人刮目相看。
相對來看，拔不出中國的企業，未來調整可能比較辛苦。接下來的企業洗牌，重組會更加激烈！
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
蔡政達、蔡宏圖兄弟砸近20億，入手5戶霖園集團起家厝！每坪衝上285萬創都更宅新天價
「聽到租金2萬臉都垮了」夫妻薪水不到10萬，連學費都是借來的…房仲觀察：寵出這種自找的
啃老族大增罪魁禍首絕不只有子女！彭菊仙看中年後的兩頭課題：扶養，絕不僅是金錢上的供給
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言