天氣熱、尿量少養成憋尿惡習！醫盤點10大傷害排行榜 血尿嚴重竟會引發癌症

【撰文・黃明惠】

隨著天氣逐漸高溫悶熱，流汗多、尿量少，使得尿液濃度增高，醫師提醒千萬別憋尿！尤其長時間在炎熱氣候下的工作者更要當心，應多補水。 加上不少女性都有憋尿的壞習慣，導致私密處容易被細菌感染、引起膀胱炎。 腎臟科醫師洪永祥提醒，長期憋尿不只會讓膀胱缺氧、血液循環變差等狀況，更嚴重會有生命危險和罹患癌症的風險。

醫師洪永祥在臉書粉專指出，長期憋尿使膀胱處在極度膨脹狀況，這會讓膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調。

以正常人的膀胱容量來說，約是350到400毫升之間，而男女生的膀胱容量不同，女生膀胱容量比男生大一些，容量可達400毫升，男生最多則可能是350毫升左右。

一旦膀胱超過尿液儲存量，就會產生排尿感，通常200毫升就有尿意，基本上尿液儲存超過400毫升就被定義是「憋尿」，假如每次都只排出200毫升以下，就是「頻尿」。

從年輕開始養成憋尿惡習，一年、兩年、十年、二十年過去身體會出現什麼恐怖的傷害？

醫師洪永祥依據憋尿嚴重程度整理了「憋尿對身體的傷害」10大排行：

第10名【下腹痛與腰痛】：可能會導致腹壁、腰部、骨盆底肌肉緊繃，長期下來腰椎過度彎曲或肌膜筋膜炎而出現下腹痛與腰痛。

第9名【尿道狹窄與排尿困難】：可能會使尿道括約肌與逼尿肌縮放不協調，導致尿道狹窄最後導致想要排尿也排不出的排尿困難，排尿困難引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等。

第8名【慢性前列腺炎】：憋尿會增加前列腺的壓力和壓迫，導致前列腺腫脹充血也會導致細菌進入前列腺進而導致慢性前列腺炎的發生。常見畏冷發燒、下背痛、會陰部、睪丸、陰莖疼痛。

第7名【泌尿道結石與血尿】：導致尿液過度濃縮產生結晶進而導致泌尿道結石與血尿的機率大增。

第6名【頻尿急尿與尿失禁】：憋尿可能會導致膀胱過度充盈，膀胱容量增加，膀胱壁肌肉過度伸展，神經功能條失調進而導致肌肉疲勞和無力進而導致頻尿、急尿或是大笑、爬個樓梯都會尿失禁。

第5名【泌尿道感染】：尿液在膀胱中滯留，超過六小時易引起細菌繁殖，增加尿路感染的風險。嚴重者甚至引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍甚至敗血症。

第4名【突發性血壓升高】：憋尿會導致膀胱腫漲，進而刺激交感神經系統，使血管收縮，血壓升高。突發性高血壓會導致急性腦血管與心血管梗塞等危及生命的危症。也就是說憋尿會憋到中風與心肌梗塞啦。

第3名【慢性腎衰竭】：導致腎臟功能受損，進而導致腎臟腎衰竭和尿毒症。研究顯示，憋尿時間過長會導致腎臟血流量減少，進而損害腎絲球的過濾功能，長期憋尿的人腎臟功能較差。時間一久就造成腎臟萎縮必須終身洗腎。

第2名【膀胱憩室】：憋尿可能導致膀胱壁肌肉的虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，久之膀胱壁肌肉不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液即往較薄的膀胱壁亂竄，結果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室，引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。

研究顯示，膀胱憩室的出現可能與憋尿有關，憋尿時間越長，膀胱憩室的發生率越高。

第1名【膀胱破裂】：憋尿時間過長或憋尿時劇烈活動可能導致膀胱破裂，這是一種嚴重的併發症，可能導致腹腔內感染、失血性休克等。研究顯示，膀胱破裂是憋尿併發症中最嚴重的一種。

多喝水預防膀胱炎

台北市立聯合醫院忠孝院區腎臟內科醫師林易生表示，如果長期憋尿，容易使尿液存留在膀胱太久而產生大量的細菌，甚至可能導致尿液逆流到輸尿管以及腎臟，發生更嚴重的腎臟腎盂感染。

他提醒，不可忽視長期憋尿對於健康的傷害。預防泌尿道感染的發方法很簡單，多喝水、不憋尿、保持良好衛生習慣，就能有效降低泌尿道感染的發生率。

國泰醫院泌尿科主治醫師王世鋒指出，有膀胱炎卻害怕排尿疼痛不敢如廁，反而更難排出細菌。吃蔓越莓能不能預防泌尿道感染？他認為根據目前研究來看，無論攝取蔓越莓汁、蔓越莓果乾、蔓越莓萃取物，效果都不大，多喝水、不憋尿、維持私密處清潔還是預防的不二法門。

本文授權自今周刊，原文見此。

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