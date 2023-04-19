8歲愛上潛水、57歲砸上億打造淡水遊艇碼頭！他如何從修車工人變風帆、遊艇達人？

【文．彭蕙珍】

領袖海洋開發董事長陳柏叡愛海成痴，16歲拿到潛水國際執照，他是風浪板國家代表、兩岸三地第一個國際帆船教練（ASA）。水上運動玩出了心得後，他開始賣帆船、遊艇，期間遠赴美國考取國際教練執照。 賣船要有地方停泊，於是加入國際遊艇港組織、學習管理，考取遊艇港經理人證照。6年前，57歲的他，投入畢生積蓄，在淡水漁人碼頭建遊艇港。漂亮又堅固的港口吸引亞果遊艇邀請他協助建設安平碼頭，意外踏入營建業。 他的下一個夢想是讓淡水河口「帆影點點」，「淡水夕照是最大的觀光資源，加上淡江大橋，只缺帆船，如果有帆影點點會讓人更感動。」

陳柏叡的職涯極為精彩，並與海緊密相連！這份因緣，最初來自電視。他回憶兒時，在《海洋十萬里》節目中看到精彩又迷人的海底世界，完全著迷，「看到影片我就呆在那裡，好像被電電到了。」

「我想著可以怎樣接觸海。」年紀小小的他，腦中只浮現這個想法。後來，在文具行看到面具呼吸管和橡皮艇，努力存錢買下。

最初，他是在工地挖出來的水坑裡玩水，「我戴著面鏡，在泥巴水裡浮潛，雖然什麼都看不到，卻覺得很快樂；坐在橡皮艇裡，浮在水面划船，有一種很迷幻的快感。」

小學5年級，隔壁的大哥哥帶他坐火車到基隆和平島浮潛，這是第一次看到海底世界。海底真的有美麗又豔麗的熱帶魚，深深吸引他。自此，每周都偷偷去基隆潛水。

有一次他差點溺水，長大後也經歷幾次類似經驗，幸好都沒事，「我覺得自己是被守護神拉回來的，肯定未來是有任務。」

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17歲取得潛水證照 協助打撈大體

國中畢業後，陳柏叡白天在修車廠當學徒，晚上讀夜校。他對海洋念念不忘，認真存錢去學潛水，「我是真的背著氣瓶進入水中，結業後拿到人生第一張跟潛水證照（NAUI的Open water diver）。」那是1978年，那年代很少人會背著氣瓶下水。

其後加入中華潛水協會，除了教學，還有一項特殊任務：協助大體打撈。他解釋：「人體剛下水的前幾天會沉在水底，必須請潛水員打撈，但這種事怎麼可以收錢，就變成義工。」

「每周一我幾乎都不上班，因為周末常有溺水的人；那時我還在修車廠，老闆只要看到我走向他的辦公室，就無奈讓我請假。」

不過，對修車，他也很有天賦，在修車廠工作不到3年就出師。23歲那年修車廠老闆要告老還鄉，主動詢問技術好、責任感強的他要不要頂下工廠。陳柏叡自此晉升為老闆。

賣風帆、遊艇 催生修法

對海洋的熱情讓他無時無刻都想待在那裡，有空閒就去潛水，接觸風浪板，一玩就成為國家代表隊。「我想要精進，飛去美國考國際教練執照，成了第一位華人教練，也是第一位受邀赴中國教學的國際教練。」

甫接觸水上摩托車就上手，連續4年奪得總冠軍，他笑道：「後來我被拒賽，只能當裁判，不能當選手。」

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海洋，讓陳柏叡感受到無比的生命力，他分享：「人類看到碧海藍天，心情就會變好，這是生命的基因，這也是為何所有的生命都需要水，看到水就會覺得充滿希望。」

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慢慢的，從教學中看到商機，賣起風帆、遊艇。大約30年前，進口一艘18呎遊艇，孰料交通部不發給牌照，這才知道，原來《船舶法》中沒有「遊艇」這兩個字，投入修法。

「為了606法案，我和港務局拍桌。」後來，他和當年拍桌的官員們成為朋友，他笑道：「因為政策開放了。」在產官學界的共同努力下，完成修法，讓遊艇產業在台灣得以蓬勃發展。

起初，他代理美國兩家遊艇品牌，現在代理法國兩家遊艇品牌。除了遊艇，也進口船上配件，包括：船用工具、可以自動充氣的救生衣等。

淡水打造遊艇港 持續貢獻國家

陳柏叡還有個夢想，希望能在台灣建立一個國際級標準遊艇港。為何想建立遊艇港？他說明：「因為遊艇需要停泊的地方。」

為此，10多年前每年都飛到美國學習遊艇港的經營管理。他自豪道：「我取得兩岸三地唯一的一張中等級遊艇港經理人執照。」

6年前，淡水漁人碼頭旁要建遊艇碼頭，他取得BOT資格。投入6000~7000萬元積蓄打造「領袖海洋淡水遊艇碼頭」，為了工程建置，陸續投入1億元。他說明，若要打造成他想要的遊艇碼頭，至少得花2億。

「我是一個企圖心非常強的人，想做的事都會盡力實現。」

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目前，陳柏叡是交通部遊艇開發相關的顧問，也是各遊艇港開發建設案審查委員，以及相標案的評審委員。

62歲的他說：「能當國家的顧問，是我的榮幸，我會努力將自己的健康照顧好，可以再貢獻國家10幾年。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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