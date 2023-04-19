軍工、AI股飆一波 還有「營收高成長股」能撿！13檔外資投信搶吃籌碼

【撰文‧唐祖貽】

繼年報之後，上市櫃公司第一季營收也已公布。上市公司第一季累計營收為8.64兆元，年減率超過1成，其中以航運與金融衰退幅度最大。此外，台積電（2330）第一季營收僅5086億元，連一月法說會時預估的低標都沒達陣，這些都凸顯了台灣處於景氣藍燈區的衰退現況。

不過，也有具趨勢性的產業或個股，營收表現非常亮眼，例如今年暴紅的AI（人工智慧）、軍工產業等。可以預期，接下來績優與績差股的差異化將更明顯，所以在選股上，除了業績，法人動向、股價位置，也都是考量的重點。依據以上標準，《今周刊》列出13檔個股，如附表。

運算能力升級 雲端伺服器夯

由於新一代AI需要更高的運算能力，資料中心規格升級趨勢明確，雲端伺服器成為當紅產業，即使第一季是傳統淡季，國內伺服器組裝大廠緯穎（6669）營收卻逐月跳升，尤其3月更創下單月歷史次高，累計第一季營收742億元，年增率達46％，是史上最佳第一季。

緯穎的兩大客戶是臉書母公司Meta與微軟（Microsoft），營收比重合計高達九成，近幾年隨著亞馬遜（Amazon）新專案開始量產，有效延續成長動能。法人認為，過往緯穎的營收與獲利表現不差，但本益比卻無法拉高，這次搭上AI浪潮，今年有望逐季成長，本益比也將調升。

事實上，緯穎在年初的法說會就透露，其新接的訂單約有五成與AI相關，且看好伺服器成長前景，調高今年的資本支出一倍、到五十億元，吸引法人大舉加碼，股價創下歷史新高。法人預估緯穎今年每股盈餘（EPS）將挑戰90元，本益比可望邁向15倍。

緯穎業績佳，連帶母公司緯創（3231）也受惠，且緯創本業：NB代工出貨量，第一季也優於預期。公司表示，第一季NB出貨量約390萬台，雖然還沒回復以往水準，但有逐季遞增的態勢，第二季可望有兩位數的成長。

緯創連兩年稅後淨利都達百億元以上，去年EPS更突破四元，創下歷史新高，今年受惠於緯穎貢獻與本業轉佳，法人樂觀看待今年還會再創高。緯創今年預計配發現金股利2.6元，目前現金殖利率逼近6％，若覺得緯穎股價太高，不妨考慮相對便宜的緯創。

AI的發展除了雲端伺服器、資料中心前景看好，頻寬需求也持續向上。光通訊模組廠眾達－KY（4977）去年成績亮眼，以EPS6.2元寫下歷史次高，今年第一季接單也不錯，全季營收仍有43％的年增率。

董事長在近期的法說會中表示，雖然第一季營收與毛利率都不如去年第四季，但接下來兩個月的訂單依然很確定，因此第二季營收與第一季差不多，年增率可繼續保持成長。

只是公司對於外在經濟環境變化有些疑慮，下半年訂單是否受到景氣影響而下滑，還要觀察。

漲多股 提防獲利了結賣壓

眾達－KY業績不錯，近期法人積極買進，股價又逼近歷史高點，不過公司對下半年展望偏向保守，值得留意。建議目前不宜追價，可等拉回至月線再布局。

第一季台股的焦點，除了AI，還有軍工與航太。兩岸情勢緊張，以及國內引導國防工業自主化的政策，給了軍工股發展的基礎；另外，疫情解封後，航空客運量加溫，帶動民用客機及零組件採購熱，航太零組件訂單也大幅增長。

附表相關個股中的精剛（1584），是台灣鋼鐵集團旗下專營航太、國防所需的特殊合金材料廠，並聚焦於鎳合金及鈦合金材料。受惠前述利多，去年全年營收就已創下歷史新高，今年第一季營收6.3億元、又創下單季新高。

總經理在近期法說會中表示，訂單已經排到下半年，樂觀看待今年營運。法人評估，精剛屬於利基型原材料，被取代性較低，長線穩定發展可期。

軍工與航太概念股從去年底開始、股價一路飆升，不過近期外資在龍頭股漢翔（2634）以及掛牌新股龍德造船（6753）已有調節跡象，投資人須提防獲利了結的賣壓。

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