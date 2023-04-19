麥當勞、全家也用它的蛋！大武山牧場的蛋荒突圍戰：從慘賠數億翻身雞蛋前3大供應商

【撰文‧徐采薇】

屏東大武山牧場從慘賠數億，一躍成為年營收12億、市占第三的雞蛋供應商，靠的是10年來累積的經營與數據管控功底，才能迎戰蛋荒、穩定出貨。

面對禽流感、極端氣候，及飼料價格上漲，全球大鬧雞蛋荒，位在屏東的「大武山牧場」穩住陣腳，用科技化管理和改變飼養方式度過危機，去年國內蛋荒剛起時，還逆勢加碼供應1至2成數量。

外界對於「大武山」或許陌生，但多少吃過大武山的雞蛋，從家樂福、全家、全聯等各大通路，到麥當勞、早安美芝城、三井集團、丸龜製麵等連鎖餐廳，都有用他們的雞蛋。目前大武山牧場每日自產自銷約80萬顆雞蛋，全台市占3％，僅次於大成的10％和卜蜂5％，居國內市占第三位。

不只如此，大武山耗資7億元的彰化洗選廠預計明年底完工，透過向當地蛋農收購雞蛋洗選，日洗產能最高可達到兩百萬顆雞蛋，屆時市占率有望挑戰兩位數，超車卜蜂。

能有這番成績，於蛋荒中穩定供貨，背後推手來自大武山營運長魏毓恆的品牌經營與數據管控。

切入餐飲業 打響品牌聲量

家族二代，魏毓恆雖年僅34歲，但他從2013年就接手家業，至今已滿10年。回首當初，他接下的並非金雞母，而是塊年年虧損的燙手山芋。專攻AA級高品質雞蛋的大武山，最初豪砸6、7億元投資先進設備，可惜當時市場缺乏分級計價概念，加上通路被蛋商掌控，一顆原訂5元的雞蛋只賣3元，賤賣結果就是年營收僅2億元，連設備攤提費用都不夠。

面對頹勢，魏毓恆很快抓住問題在「通路」，當時大武山飼有30萬隻雞，雖不是最大，但足夠規模發展自有品牌。起初只有國營通路台糖接納他們，其餘超商、賣場多不願貿然引進高價蛋。

山不轉路轉，魏毓恆改從較願意花錢買高品質蛋的餐飲業者切入，成功打進麥當勞、三井等，打響品牌聲量後，再回頭找通路商談判，總算取得全家、全聯等大型通路引進。

「我常開玩笑說，貨架上雖然有5、6個品牌，但閉著眼睛選，二分之一都來自大武山。」魏毓恆道破，早期很少人做冷藏蛋，加上他們還會幫一些大廠代工，國內多數冷藏蛋出自大武山。時至今日，大武山已將代工比重降至5％，轉用多元商品搶攻市占率。「我發現每個通路對同類型產品貨架有限，所以我們做很多不同類型產品，才能搶攻更多貨架。」大武山陸續推出機能蛋、動福蛋等新品項，拉攏不同客群。

為兼顧產能與品質，大武山從養雞到產蛋，有一系列檢測及數據把關。以雞隻來說，會針對飲水量、飲食量、體重等健康狀況分析，「我們有標準手冊，包含雞隻幾周時體重應該有多少，太胖太瘦都不行。」不只對雞嚴格，每顆雞蛋也要經過14道洗選流程，再抽樣檢驗新鮮度，一旦數值偏低，品保人員就會與農場主管、專職獸醫討論原因，若與雞的健康狀況有關，便能及時治療。

運用AI數據監控雞隻狀況

在技術端，大武山也與時俱進，從早期用Excel紀錄，2019年起改與亞馬遜雲端服務AWS及雲端供應商伊雲谷合作，運用AI將飼養部、洗選部、品保部（食安部）等三者的數據在雲端整合並交叉比對，「以前數字需透過人為去發現異常，現在系統會自動提醒。」

近兩年禽流感肆虐，數據監控顯得更為重要，「從數據看到產蛋率開始降低、蛋殼開始變差時，就能先察覺異狀，等到雞已經不產蛋或大規模死亡就來不及了。」

「蛋雞每天所吃飼料總量平均約110公克，吃太多靈芝、蝦紅素等營養素反而會排擠原本營養攝取，如何平衡是門學問。」魏毓恆透露，大武山現在根據每批雞的狀況，三天微調一次飼料組合，就像雞的營養師一般，「比起傳統養雞場用四到六種飼料，我們有十多種配方。」他自豪地說。

面對這波雞蛋荒，魏毓恆力拚逆勢突圍，計畫興建洗選廠擴產。不過卜蜂發言人劉明哲點出，「有沒有蛋能洗又是另一回事。」拿卜蜂來說，滿載8小時可洗320萬顆蛋，但礙於蛋量有限，頂多日洗百萬顆。因此，大武山直接找來彰化芳苑能日供百萬顆雞蛋的最大蛋農合資，對方給蛋，大武山則提供技術，發揮合作綜效。隨明年洗選廠及台南二廠擴產完成，公司營收較2022年的12億元可望倍增。

接著大武山更打算接軌國際，擬砸千萬重金，請來日本具百年歷史、有三百萬隻雞規模的伊勢牧場當顧問，同時派人赴日學習，未來希望藉重伊勢的經驗在國外設廠，讓大武山的成長空間無限放大。

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