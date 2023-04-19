曾被嚴凱泰以一台Cefiro打敗...和泰稱霸台灣車市21年 要從26年前「50周年慶」說起

【撰文‧《今周刊》編輯團隊】

從最早的台泥到現在的台積電，集團企業一直是台灣資本市場的主角。檢視台灣集團企業10年間的成長動能，看懂贏家運籌，也釐清趨勢所向。

成立至今76年的和泰集團，身為TOYOTA、LEXUS與商用車HINO的台灣總代理，以汽車銷售為本業核心，近年陸續跨足金融、科技、租賃、電商等事業，2002年市占率超越裕隆集團後，蟬聯21年穩坐國內汽車銷售冠軍的寶座。

44歲那年蘇純興接下和泰總經理，13年過去，集團不僅營收翻倍，市值更是暴衝10倍。

這段黃金成長期的成功背後，他歸功於50周年的一次重摔⋯⋯。

「1997那年，日產Cefiro把我們打得落花流水，經銷商各個都賠錢，很慘啊……。」根據統計，以代理日本豐田（TOYOTA）汽車為本業的和泰集團，近5年市值猛增156%，過去10年累計增加2倍以上，然而在談到這份漂亮成績時，和泰總經理蘇純興卻先把故事拉回26年前，「也就是在那個時候，我們決心改革！」他說。

1997年，汽車銷售龍頭還在裕隆集團手上，年僅32歲的已故裕隆集團前董事長嚴凱泰，以一輛Cefiro寫下年銷4萬輛佳績，一戰成名，當時原本準備迎接集團50周年慶的和泰，在裕隆的一記重擊後全變了調，卻也因此展開一場「構造改革」的雪恥之旅。

「那年，我們交出史上新高的銷售量，卻是以賠錢收場，因為當時我們賣的車型都不對。」蘇純興不諱言，在車款不受青睞的前提下，和泰旗下的八大經銷商為了拚銷量，祭出流血折價策略，最終都以賠錢收場。面對和泰的銷售慘況，已故和泰集團總裁蘇燕輝出手，以兩大策略奠定和泰集團的成長軌跡。

首先，蘇燕輝親自飛到日本找時任豐田社長奧田碩，表明90年代後期在台銷售的國產車款不適合台灣市場，為了扭轉現況，請求豐田未來每年能夠支援導入國產新車款，「這個要求，豐田母廠不僅答應，甚至承諾會全力支持台灣市場。」

果然，在2001年陸續將Corolla（Altis）、Camry等車款國產化，一舉拉升市占，讓和泰站上銷售龍頭地位，緊接著Vios、Wish、Yaris等車款陸續導入，逐步拉開與裕隆集團的差距，2020年國產Corolla Cross上市，更在去年寫下年銷近4萬輛佳績，連續2年奪下全市場冠軍的新明星車款。

1997年同年，和泰在既有的TOYOTA品牌外，也正式引進豪華車品牌LEXUS，各車款累計在台灣銷售至今超過25萬輛，稱霸豪華車市場。

「我們和泰不做第二名，就是要做第一名！」蘇純興攤開成績，在去年全球缺晶片下，TOYOTA、LEXUS跟HINO等三品牌依舊在台熱銷14萬輛，市占率超過33%，「我們就算第一名也不會放慢腳步，而且還要把市占率再拉高。」

放眼台灣大街小巷，每3輛就有1輛是和泰賣出，5年前，和泰再串聯旗下各大事業體，率先喊出「MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）戰略」，提供車主升級的附加價值服務，和泰集團市值也自此加速飆升，如今突破4200億元大關，證明這家年過七旬的老企業，跑起來並不輸給新創公司。

在本業以外，「包括和潤、和運、車美仕、和泰興業、國瑞汽車等這些子公司，這10年成長得更快，是和泰快速前進的動力。我們的獲利，已有5成來自轉投資。」蘇純興說「未來的挑戰不是別人，是如何超越現在的和泰。」

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