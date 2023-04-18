這口代價1600億！她讓百威股價暴跌...代言Nike也有事 因「這身份」被抵制

【文．黃明惠 整理】

你能想像僅僅只是喝一口啤酒，竟然會導致公司股價下跌嗎？

美國跨性別網紅迪倫（Dylan Mulvaney）近期與百威啤酒(Budweiser)合作，拍影片宣傳旗下產品「百威淡啤」(Bud Light)，沒想到引發保守派人士抵制，導致百威母公司安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch InBev）股價暴跌近4%，市值蒸發約52億美元（約1600億新台幣）。

迪倫在2022 年3月以「跨性別女性」的身份宣告出櫃，她在社群媒體上記錄自己性別變化的過程，吸引不少支持她的粉絲，在TikTok上更累積了1080多萬的追蹤數。然而，反對她的人卻也不在少數。

隨著知名度大增，迪倫也接到許多國際知名品牌的合作，但只要她在社群媒體發相關業配影片，留言區都會充斥許多仇恨留言，甚至是反對跨性別的言論。

CNN報導，Nike、Kate Spade、Native等品牌都有與迪倫合作，但收到的負面評論卻排山倒海。美國新聞主播凱莉（Megyn Kelly）提到迪倫和Nike內衣品牌的宣傳，她揶揄：「Nike贊助狄倫運動內衣，抱歉，她沒有胸部，而是用賀爾蒙讓她變成...我不知道那裡發生什麼，總之不是胸部。」

隨著抵制百威的活動擴大，連帶使百威母公司安海斯-布希股價連帶受挫。《紐約郵報》指出，自3月31日至4月12日，安海斯-布希股價下跌將近4%，市值則從1323.8億美元跌至1271.3億美元，兩週內蒸發52.5億美元（約新台幣1602億元）。

面對抗議，百威與Nike都選擇支持迪倫 。安海斯-布希發聲明解釋，旗下品牌會與數百名網紅合作，以利與不同人口族群建立更多聯繫，也說「不參與分裂大眾的評論，我們只是要讓人們聚在一起喝啤酒。」

Nike官方則回應，將刪除任何不符合多元文化與包容性社群精神、仇恨、霸凌等惡意留言。

此次迪倫業配百威啤酒，不少名人甚至國會議員也發聲抵制；美國知名歌手「搖滾小子」（Kid Rock）發布影片，他手持步槍朝桌上堆疊的百威啤酒開槍，並不斷爆粗口辱罵。

共和黨眾丹·克倫肖 (Dan Crenshaw)也拍影片表示百威找跨性別網紅代言產品「很愚蠢」，還說會把冰箱裡的每一瓶百威淡啤都扔掉。

迪倫本人對於抵制風波沒有正面回應，但對於自己的跨性別身份因此容易招致攻擊一事，表示相當難過；她也認為自己想表達的一切都是積極正向的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文授權自今周刊，原文見此。

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