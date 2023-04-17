從大谷翔平看日本的敬業！隔12年再訪日 謝金河：巴菲特洩3「投資密碼」

【文．謝金河】

巴菲特的投資密碼

年逾九旬的股神巴菲特風塵僕僕地到訪日本，距上次他首度訪問日本在2011年8月，已經相距12年了。年邁的股神巴爺爺接受日本經濟新聞獨家採訪，至少透露出三個重點：

1，是他持續加碼日本5大商社持股，從5%，6%，如今拉升至7.4%，持股市值1.9兆日圓，是柏克夏核心的第6大持股。巴菲特也預告此行是來日本尋找更多好標的的。

2，巴菲特透露，賣出台積電Adr是他親下的決策，他誇奬台積電是一家Fabulus的好公司，也就是說不可多得的好企業，但因為考量地緣政治，他只好賣掉台積電，重新物色更好的標的。

3，他認為銀行業的危機會層出不窮，他說美國銀行家做的蠢事，都會被揪出來，會有更多銀行倒下。不過，巴菲特認為存款100萬美元以內的存款戶會得到保障。

巴菲特這次到訪日本，事實上是以實際行動表達看好日本。這幾個月來，原來絡繹不絕到訪中國的華爾街投行開始到日本找機會，Open Ai的執行長Sam Altman也到日本，他拜訪岸田文雄，表示要弄出一些好玩的東西和日本人分享。

經過卅年的失落調整，日本人把債還完，企業自有資本創下歷史最高，儘管人口老化，少子化仍困住日本，但地緣政治讓美日再結盟，日本形同是美國亞洲代理人，日本的半導體再重建，日韓關係重新修好，日本慢慢找回自己的節奏感。

這次日本在棒球經典賽中，日本拿到世界冠軍，大谷翔平成為MVP，日本棒球把質量發揮到極致，日本人的敬業，專注力全球第一。

過去卅年，日本股市表現一直敬陪末座，但這兩年日經指數表現可圈可點，日本上市公司有一半以上股價淨值比低於一，而日本擁有許多隱形冠軍企業，巴菲特加碼的丸紅，股價已經大漲323%。今年日本的軍工企業，半導體企業及貨櫃航運股股價都在歷史高位，巴菲特這個動作隱然已點燃日本再起的訊號！

本文授權自今周刊，原文見此。

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