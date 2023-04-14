台股休市天數冠全球 「T+1才能更加有效率」！金融圈：技術上已可行、長線來看有1大優點

【撰文・林韋伶】

市場近期熱議台灣股票交割有沒有可能從T+2縮減為T+1，事實上，如果從「技術面」上來看，台灣證券商與銀行早已能做到T+1，甚至連T+0都不是難題。 儘管要改變交易制度可以想見將耗上不少成本，但長線上有機會降低違約交割。

以台灣股票交割現況來看，投資人今日買入股票（第T天），在T+2日的早上10點前，需要把足夠的金額存入證券戶。

銀行業者指出，目前運作方式就是券商在T+2日把整批客戶下單資料送至銀行端，銀行再整批扣款，如果想要改為T+1，原理其實是一樣的，只要比現況提前一天將資料送到銀行端即可。

台股交割縮減為T+1技術不難 業界已有T+0能力

有趣的是，目前在台股部分已經有業者長年採用圈存證券交易機制，在這套機制下，台股交割幾乎可以說是T+0，只是銀行不會真的把款項扣掉。

犇亞證券旗下的犇亞易通金，參考美、港、日證券市場的交易模式，導入具「購買力」觀念的圈存式下單，也就是當客戶進行投資下單時，系統會先確認投資者帳戶有足夠交易金額後，才會放行該筆交易委託，以避免出現違約交割的情況。

ETJ易通金「即時圈存」機制由交易主機直接連接銀行，盤中加/解圈存均由程式即時處理，同時也提供「預圈制」選項，每日盤前可先向銀行查詢餘額並全數圈存，盤中無須逐筆跟銀行對接，下單速度與一般網路下單完全一致。

犇亞證券分析，圈存機制的最大優點之一，在於協助控管電子交易風險的安全性，例如買賣倒置或下錯張數（如買10張卻輸入成買100張）。

為何會想推出這樣的機制？犇亞證券獨立董事趙元旗分享，過往證券圈相當注意的風險之一就是客戶違約交割風險，這麼久的時間過去了，當股票交易大多改為透過網路進行時，違約交割的風險卻仍存在。

他更以自己的母親為案例：「我母親已經97歲了，還是有在買賣股票，光是去年就發生過兩次買進股票時以為帳戶裡有錢，但其實錢根本不夠，需要我去補的情況。」 圖左至右為：上海商銀發言人彭國貴、藝人安心亞、犇亞證券獨董趙元旗。 今周刊提供

藝人安心亞也分享自己朋友的案例指出，曾有想買股票5張，卻不小心按成50張的經驗，「還好他有錢補進去」。

台股休市日冠居全球 恐影響證券期貨交易稅收收入

T+1雖然台灣還沒有實行，但從休市日冠居全球的現況來分析，或許也是一個思考方向。統計台股今年休市日達20日，冠居全球主要國家，高於中國的18日、馬來西亞的16日，以及印度的15日。

台灣今年因為連續假日彈性放假的因素，有多個補班日，但因為過往補班日台股獨家開市的交易量都明顯萎縮，因此自2019年起補班不開市，儘管如此能省下券商的營運成本，但恐怕會對證券與期貨交易稅收有衝擊，也有人認為，實施T+1將會讓市場更為活絡運用資金，也能增加進出交易的次數，進一步提高稅收。 今周刊提供

實行T+1技術不是問題 散戶、外資、保管銀行怎麼想才是關鍵

對於台股交割從T+2縮減為T+1的可行性，犇亞證券協理李彥穎指出：「易通金圈存機制可配合任何一種交割機制，不管是現行的T+2、在考慮中的T+1，或甚至是未來可能走到T+0。」

不過，李彥穎認為，台股交割是否要縮減為T+1要考量的不單純僅有技術可不可行，從散戶的教育、國際投資機構的時差、保管銀行與資產管理公司的作業等，還有許多環節要考量。

他分析，儘管可以想像，台股交割縮減為T+1將有一段陣痛期，違約交割案例可能攀升，然而一旦市場習慣這樣的做法，違約交割風險反而可能降低，因為投資人會更小心確保帳戶裡有足夠的金額。

此外，另外兩個優點則是能提高市場交割結算效率，以及能符合國際市場趨勢。

證交所董事長林修銘說明，國際上的確有在討論，像是今年一月印度開始實行，明年則是美國、加拿大將於五月實行，英國明年也將開始研議實行T+1。

林修銘表示：「證交所必定把T+1作為未來努力方向，但現階段還需觀察國際實行效果，並先將重點放在加強市場功能性的可行作法。」

現階段根據證交所初步規劃，則是如何在現有制度上往T+1的方向走，4項馬上就可以落實的措施包括增加證券商撥付作業的彈性、優化交割系統、強化交割借券機制，以及減輕外資交割成本。

本文授權自今周刊，原文見此。

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