藏酒十年千萬租金不划 這群人砸4千萬建酒窖得「設計銀獎」：投資報酬再差也可拿來喝

【撰文・鄭鴻達】

熱鬧、喧囂的東區，有間樂富酒藏La Cave Riche就藏身其中。這酒窖是由負責人翁明正與另二位共同負責人張果軍、林超驊等幾位志同道合的金融界友人，出於對紅酒情有獨鍾，跨界進行的嘗試與挑戰。 樂富酒藏去年8月才開始試營運不久，近日傳出其空間設計--采林空間拿下由國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦的美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）2023年室內設計類別銀獎。 樂富酒藏除了因室內設計獲得獎項肯定，翁明正也持續向專家請益並鑽研相關知識，要為自己與好友們珍貴的紅酒收藏，打造出恆溫、恆濕的酒窖，尤其要突破濕度控制上的高難度挑戰，盼能成為台灣首座獲得國際拍賣公司認證的葡萄酒酒窖。

西式品酒融入「輕東方」元素 樂富酒藏既現代又典雅

采林空間設計主持設計師謝欣諭表示，樂富酒窖的緣起，是業主股東們都有在收藏、品嚐紅酒，認為台北市收藏紅酒的場域不多，與其長期在外面租，不如自己來用一間大型酒窖，除作為紅酒銀行，也打造小型品酒區、招待所，讓三五好友可在這品酒、聊天。

關於樂富酒藏的設計理念，謝欣諭表示，業主的股東們都有東方元素收藏品的興趣，因此她將業主的喜好注入空間設計，以呼應其藏品風格，並將設計概念與紅酒連結，讓人們在品酒時，也能融入這個人文氛圍。

謝欣諭說明，畢竟品酒比較西式，因此她將此案定調為「輕東方」色彩，若過於東方，易有老成、懷舊的時代感，因此他們小心翼翼地置入東方元素，將傳統東方較為複雜的雕花、雲朵等曲線點到為止並極簡化，讓設計帶點東方的色彩，但又不至於太過「東方」。

謝欣諭舉例，在構思樓梯間的設計時，她心中想像的是一幅東方水墨畫或書法，但若直接掛上一幅書法，與空間的結合感會較為薄弱，她便以朴樹為樓梯間畫龍點睛，轉化其語言與符號，以其樹形象徵東方水墨飄逸的感覺，讓人走下樓梯間時，會感覺帶有人文空間的情懷。

品紅酒成迷而更懂使用者需求 翁明正與股東自金融界跨域藏酒

樂富酒藏的緣起，主要是翁明正與公司股東都有20、30年收藏紅酒經驗，能了解真正的酒窖使用者的需求。翁明正自金融業退休後，他與張果軍、林超驊相中樂富酒藏所在的這座地下室，砸重金買下後便著手打造其心目中理想的酒窖。

翁明正說，他們自身的酒藏數量不少，本來是租用空間藏酒，但台北的租金不便宜，他們3人每年為此要付出約170萬元的租金，租個10年就要1700萬，未來更要再租個20年，因此就買下這個地下室打造成酒窖。

對於這座地下室的緣分，翁明正解釋，他與股東們退休後投入樂富一號，從事REITs（不動產投資信託）的業務，前地主約4、5年前想把這處約358坪的房地產賣給他們，但因REITs不適合投資菸酒類產品，最後他們乾脆自己出錢買下這個地下室。

翁明正表示，他們在裝潢期間到處參觀酒窖，發現台北市的酒窖雖同時多有經營銷售業務，但台灣卻不像新加坡、香港，至今仍未有一個獲得拍賣公司認證過的紅酒酒窖，因此就決定要挑戰打造出台灣首個被認證的酒窖。

儲藏紅酒大不易 溫度、濕度氣味都要注意

翁明正說明，儲藏威士忌不需要這麼尊貴的保護，只要儲放在地下室即可，溫度有些差異也不會壞掉，但葡萄酒就不同了，只要溫度、濕度不對就很容易變質，因此他把自己的紅酒都搬到樂富酒藏，展現出自己對酒窖環境的自信。

回想起打造酒窖的過程，翁明正表示酒窖在去年8月開始試營運，在投入4000萬元打造完成裝潢後，因紅酒對氣味相當敏感，他們除了精挑細選裝潢用木材，過去6個月來，每周都要3天進行全天候排氣，相當耗電，但也是為了把酒窖環境弄得更好。

在控溫方面，翁明正表示該酒窖採用超規格的製冷設備，讓溫度可穩定地控制在攝氏14度，但在濕度控制方面，他們雖然購置16台噴霧機，但因空間較大，難以讓濕度平均獲得控制在70%至80%間，有時會達到85%，讓他深感酒窖要獲得認證並非易事，未來還要繼續請教國外專家來達標。

因金融業與紅酒結緣 翁明正品酒體悟出投資心法

談到如何與紅酒結緣，曾任野村證券董事總經理、雷曼兄弟證券公司董事長、花旗銀行副總裁的翁明正回憶，他本來的興趣是打網球、喝啤酒，他投入金融業後，其負責的電子業的客戶，教他做生意要學會兩件事，分別是打高爾夫球及喝葡萄酒。

翁明正回憶，在他加入雷曼兄弟後，見到的大老闆更多，因此開始認真研究品酒，買了很多書研讀，學到許多與酒相關的歷史與故事，讓他體悟到「人的味覺經過200年還是不會變」，從法國200年前建立起葡萄酒莊評級制度起，200年後仍是同樣的五大一級酒莊的酒最好喝。

翁明正體認到，以金融業來說，股票、公司有時會倒閉，因此投資要分散，他認為除了投資股票、債券甚至房地產外，也可用1成的資產投資酒。他笑說，投資酒的報酬率其實不下股票，而且投資酒還有一個好處，就是股票、公司倒了，其價值就會歸零，而酒類產品報酬率再差，至少還可以拿來喝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文授權自今周刊，原文見此。

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