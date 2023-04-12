總統帶出國的天燈茶具 鶯歌陶瓷四代老店做的！歷任總統、米其林餐廳為何都愛他的台灣創意？

【撰文‧彭蕙珍】

總統蔡英文出訪中南美友邦國，帶了祈福天燈茶具組當成伴手禮。這套茶具組是向鶯歌傑作陶藝採購，也是董事長許元國的創意作品。對於自己設計的天燈茶具再度扮演國際外交角色，他與有榮焉的說：「天燈代表台灣的祈福意念，一切平安，世界和平。」

其實，傑作陶藝的作品早已是台灣外交尖兵，2010年世博會、總統就職典禮、第八次江陳會、馬習會、APEC會議等，都可看到他們的作品。他驕傲道：「20個國家的元首擁有我們公司的陶瓷，39個駐外使館用傑作的產品送禮。」

走進傑作陶藝，一樓店面擺滿了各式充滿創意的陶瓷作品，二樓的陳列室陳列著和總統府、政治人物、國際品牌合作的產品，每一件都充滿著創意、巧思。以2022年張忠謀擔任APEC大使時送給泰皇的花瓶，瓶身是他的夫人張淑芬的畫作，瓶口大開，仔細一看，是一隻蝴蝶。許元國笑道：「這是我的創意。」

他是鶯歌第三代陶瓷世家，他的祖父早年從福建安溪來到台灣，落腳鶯歌，日治時代成立「順發製瓦工廠」。許家在鶯歌是地方士紳，許元國的伯父曾任鶯歌鎮長，父親是里長。從小家中門庭若市，他形容當年「每餐就像流水席，來訪客人三教九流。」

許家第一代老窯廠「順發製瓦工廠」。資料來源：《鶯歌鄉土誌》（今澤正秋著）

和陶藝家創作 想做「陶瓷藝廊」

4年級的許元國是家中獨子，在政大心理系就讀時，林懷民是西洋文學史老師，在他的帶領下，發現自己對文學的愛好，「我強項在文史哲。」

他當過張老師、開過補習班。40歲那年重拾陶瓷本業。不過，他不是要經營工廠，傑作陶藝不做生產，而是要成為「陶瓷藝廊」。

他解釋，早年鶯歌只有工人或工匠，沒有陶藝家，那年代也沒有文創。在鶯歌出生、長大的他認為，陶瓷是很有文化性的產品，問題只在要如何行銷？

他回憶90年代初期，青商會為推廣陶瓷，舉辦「鶯歌陶瓷嘉年華會」，將地方性展覽辦得很國際化。展覽成功到被交通部觀光局指定為全國十大節慶之一。他在其中扮演重要推手角色，「我有兩個措施，產業觀光化、產業文化化。」

陶瓷本土化 找到藍海

回到陶瓷業後，他協助陶瓷工人轉型為陶藝家。成立傑作陶藝之初，將創作者的作品集合販賣，慢慢有想法後，就和陶藝家共同創作。

改變來自於本土化，找回台灣意象。

他說明：「以前鶯歌的陶瓷都在仿中國歷代名瓷，但我覺得仿古代的東西沒有創意，剛好碰到政黨輪替，陳水扁上任後提倡台灣文化，外交部長簡又新想找有台灣意象的產品，我們迎合了這個趨勢，建議陶藝家用台灣意象創作出蝴蝶、蘭花、櫻花鈎吻鮭等作品。」

馬英九當總統時，延續本土化路線，許元國解釋：「那時兩岸開放，陶瓷更要本土化，若大陸官員到台灣，送他宋代青瓷、唐三彩，不是很奇怪？要送台灣在地特色產品，才能讓貴賓感受到送禮者的用心。」自此，政府送的陶瓷都有台灣意象，現在成了理所當然。

台灣盤非常受到外使館喜愛。今周刊提供

傑作陶藝和陶瓷藝術家的合作，讓品牌開始被看見。

替世博打造天燈杯 成品牌特色

2010年的上海世博，是傑作陶藝的第二個轉折。許元國發想的天燈杯，讓他在政府採購市場占有一席之地。

時間回到2009年。一天店裡接到外貿協會來電，請他去提案，他們想採購100萬個杯子。他笑道：「當時我覺得根本不可能選我們，是去陪榜的。」因對方很誠懇的邀請，他去了解後才知道是替2010年世博會台灣館做杯子。

「設計師李祖原將台灣館以天燈為造型設計，為展現台灣人熱情好客的一面，參觀台灣館後會請來賓喝茶，並將杯子會送他們。」為讓主題一氣呵成，許元國創意發想、設計出天燈杯，「天燈是台灣的祈福文化，杯子上有纏枝，代表中華文代綿延不絕、永遠和平。」

他的創意打動外貿協會董事長王志剛，順利取得案子。自此，天燈成為傑作陶藝最受歡迎的產品，從杯子再發展出許多品項，如蔡英文這次帶到中南美的茶具組。

蔡英文總統訪問美國及中南美友邦的伴手禮，祈願台灣平安、世界和平。今周刊提供

除了政府單位，學校、企業，也都是傑作陶藝的客人，包括台積電、崇越集團、技嘉、台玻、瑞士銀行、中華電信等。

兒子接班 將AR放進陶瓷

10年前，許元國的兒子許恕維返家接班，在美國念材料碩士的他，走出了不一樣的路。他將虛擬實境（AR）放進陶瓷，透過科技，陶瓷上的老鷹飛了起來、阿里山的火車開動、櫻花如落雨般灑下，圖案栩栩如生的活了起來。

「AR系列產品賣得很好，也是我們現在的主力商品。」例如米其林餐廳欣葉台菜向他們採購的個人佛跳牆的甕，甕上畫著大稻埕古代風光，客人點了這道菜後，下載APP就能邊吃邊玩AR，讓吃飯變得更有趣。

為米其林餐廳欣葉台菜及大腕燒肉設計製作專用餐具。今周刊提供

近年ESG盛行，許恕維將陶瓷廢棄物再創作，成為再生瓷系列。

響應ESG精神，研發陶瓷廢棄物的循環利用「再生瓷」。今周刊提供

將近70歲的許元國慢慢將公司交給兒子經營。許家經營到第四代，用創意讓鶯歌陶瓷展現不同風貌、推向國際。

本文授權自今周刊，原文見此。

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