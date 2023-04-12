陸人瘋存錢「經濟內需收效有限」 謝金河曝警訊：朝日本失落的路走來

【撰文‧謝金河】

中國正朝日本失落的路上走來！ 1989年日本資產泡沫即將吹破前夕，日本人如癡如醉，日經指數大漲到38957，一個日本可以買下4個美國，日本人買遍世界。泡沫吹破後，日本人努力還錢，這一還，還了卅年，這一段時間，日本的個人及企業都不敢借錢。

辜朝明先生的大作就在講日本人資產負債表調整，因為資產不斷縮水，負債壓力加大，日本人只得努力還錢，即使利率很低也不敢借錢。辜朝明的書，現在書名改成「大衰退年代」，在中國成了大暢銷的書。他的理論正在中國社會發酵。

今年看中國經濟最受矚目的數字是居民存款，元月是6.2兆人民幣，所幸2月降到7926萬人民幣，前2個月7兆人民幣，如果往前推3年，2019年9.7兆，2020是11.7兆，2021年是9.9兆，去年衝高到17.8兆，今年繼續往上衝高。

從去年以來，中國人買房的狂熱大大降溫，大家不是把錢拿去還房貸，就是先把錢存起來。也因為這樣，中國努力拉抬經濟的內需這一塊收效有限。

這一年來，像星巴克在中國頻頻關店，台灣的餐飲業者過去一窩蜂進中國，現在正在退出中國市場，賣鍋貼的八方雲集收了，瓦城剩兩個店⋯⋯

日本的房地產泡沫吹破，房地產企業紛紛破產，銀行成群結對倒閉重組。中國最近公布去年業績的房企已經出現的虧損超過1700億人民幣，像恆大，融創，世茂，佳兆業老早就破產，但卻不能倒。

這像病人身上長滿癌細胞卻不能割除，只會讓腫瘤愈長愈大。聰明的老百姓早已聞到這個味道，還錢，存錢為上策。

中國的居民存款如果在接下來幾個月仍然不斷上升，那麼走上1990年代日本人努力還錢的資產負債表修補過程可能性將大增，經濟也將減速！

本文授權自今周刊，原文見此。

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