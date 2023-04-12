曾被駕駛丟錢羞辱...他花28年打敗嘟嘟房成停車龍頭 成功背後原因曝光

【撰文‧張如嫻】

阜爾運通比嘟嘟房、俥亭等同業，更晚進入停車管理市場，如今已是全台停車場、停車系統市占雙龍頭；2022年營收突破30億元，創歷史新高，究竟它是如何辦到的？

它，超越嘟嘟房，後發先至成了全台據點最多的停車場管理業者，而且自主研發的智慧停車系統同樣市占第一，新光三越、台北一○一、家樂福等百貨商場都是客戶；如此亮眼的成績，更吸引元大創投、國泰人壽等大咖投資。

成為上述新聞鎂光燈的主角，正是去年營收逾30億元、創歷史新高的阜爾運通。不僅如此，今年1月，它也以全台停車管理龍頭之姿登錄興櫃，股價更躋身「百元俱樂部」。

阜爾之所以坐穩全台最大停車管理王的寶座，要從1989年說起。

「那個年代，投資股票也好，去網路、電子業也好，誰會想跑停車場業務？」阜爾運通董事長楊文杰不諱言，自己電子科的同學畢業後，大都順理成章進入電子業工作，剛退伍的他從嘉義北漂，則誤打誤撞到一家販售柵欄機、自動繳費機等停車設備的代理商，擔任業務。

垂直整合設備、停車場

取得土地 一天就能開場營運

在多數人眼裡，這是一份不起眼的工作。有一次，楊文杰為了驗收停車設備，親自擔任收費員，卻被不滿收費太高的駕駛拿錢砸，連他的親友都不解：「停車業在幹嘛？」「做這個有前途嗎？」

然而，他卻從中看見商機。原來，當時台灣使用自動繳費機的停車場不多，但一台機器要價近百萬元，每賣出一台，代理商就能拿到5至6成的利潤。再來，停車系統開發與停車場管理是兩種不同類型的生意，一般都由不同廠商承包，缺乏整合，「我就想，那我要來嘗試整合看看。」

於是，楊文杰說服4位同學，集資5百萬元，在1995年成立停車管理公司岳洋，到了2001年再以阜爾作為集團名字，旗下事業包含停車系統開發及停車場經營，岳洋則為子公司。

創業之初，楊文杰先從自己熟悉的代理停車設備做起，他寫信傳真給加拿大停車設備公司CPE（Canadian Parking Equipment），毛遂自薦，「我跟他們說，現在他們的代理商1年賣不到5萬美元的設備，但我保證1年至少賣出20萬美元。」因為這份決心，讓阜爾成立半年後，就順利拿下代理權。

同一期間，5位創業夥伴也分別在北、中、南找地，自建停車場。楊文杰每天騎著機車繞著台北市，看到閒置土地就抄下地址，再上地政事務所網站查詢地主資訊。衝勁十足的他甚至會直接登門拜訪地主，但由於阜爾名不見經傳，「你們是不是詐騙？」「公司會不會一下子就倒了？」來自地主的質疑和拒絕，就像家常便飯。

當時楊文杰看上台北市敦化南路、遠企購物中心旁的一塊地，他逢年過節就拜訪地主，整整花了5年，直到地主告訴他：「我知道你們很務實地在經營停車場。」才答應租地，這塊地至今仍是阜爾停車經營事業群旗下城市車旅的停車場。

有了土地，阜爾即把設備搬進去，整合成停車場，在公司成立第二年就獲利。然而，從國外進口的繳費機都是英文介面，楊文杰某次請原廠增加中文操作頁面，並加入可開發票、統編的選項，對方卻回絕「沒辦法！」這讓他開始思考，要開發一台真正迎合台灣市場，且不再使用紙票等耗材的自動繳費機。

「我們來成立研發部吧！」2002年時，在楊文杰一聲令下，他自己也加入研發團隊，購買別家的機器拆解研究，自行組裝電路模組，再與系統對接，一次又一次地測試收幣是否正常、能不能印發票，連設備外殼，都是團隊自己買壓克力板，一片片黏起來。楊文杰笑說這方法很土，「但沒辦法，沒資金只能自己慢慢兜。」

阜爾花了3年，終於在2005年開發出第一台台製自動繳費機，由塑膠代幣取代紙票，原本代理的國外繳費機則因還有售後服務需求，2010年才結束代理。從設備到停車場垂直整合，成了阜爾的第一項優勢，只要有土地，一天內就能開場營運。

工程師人數是同業5倍

到修速度比別人快

但要打響名號可沒那麼簡單，因為從沒人用過這種機台，公司得派人到停車場教導企業客戶、消費者使用，有時一待就是兩個星期，期間還多次遇到收費員抗拒，「以前就收錢、蓋個章而已，為什麼要搞得這麼麻煩？」也有人擔心，「有這機器，我們不就沒工作？」

不過，由於成本、價格只有國外繳費機的一半，這台台製繳費機大受歡迎，每天都有訂單湧入，連對手嘟嘟房、台灣聯通都成了客戶。

2013年，一家知名百貨業者為了統一全台各館停車系統，找上阜爾，卻要求若機器故障，必須在兩至四小時內到修。對營業據點都集中在北部的停車系統業者來說，如果故障機器在南部，要在這麼短的時間內處理，幾乎是不可能的任務。

為了達成客戶要求，阜爾立刻擴編中南部辦公室的工程人員，負責整合百貨會員與停車系統、紀錄消費明細，不再隨意折抵停車費，另一方面也加快售後服務的速度，因而成功取得訂單。現在，阜爾的工程師人數是同業的五倍，楊文杰認為這項投資很重要，工程團隊是公司的第二項優勢。

同為阜爾客戶的和泰集團子公司、和雲行動服務停車場營業部長羅翎觀察，相較於大部分設備商只在北部有據點，阜爾全台都有維修站，一旦機器出問題，工程師到修速度比別人更快。此外，有些廠商的繳費機，只能使用自行開發的系統繳費，無法與客戶系統串接，但阜爾系統整合能力強，無論是對接和運的會員資料或線上繳費系統都沒問題，這也是它能在市場勝出的關鍵。

停車場數全台最多

不怕單場業績差 照樣能獲利

同年，阜爾旗下停車場數已超過百場，總經理潘壕新直言同業的嘟嘟房、俥亭有品牌包裝，較容易說服客戶，因此阜爾也打造出停車品牌城市車旅。

有了品牌助陣後，從2017年起阜爾陸續獲得元大創投、開發金旗下開發文創價值基金的投資，國泰人壽也在2018年注資3.51億元，後來持續加碼，目前持股逾36％，成為最大股東。

國壽表示，停車場營運屬於公共建設，也是政府積極引導壽險資金投資的範圍，阜爾獲利能力及未來發展性不錯，有穩定收益，且每年現金股利殖利率逾3％，從投資報酬率來看，是不錯的投資標的。

敢在疫情期間逆勢擴張，更是阜爾能後來居上、登上龍頭的關鍵。

3年前，新冠肺炎剛爆發時，阜爾除了第一時間向銀行申請提高貸款額度，也與地主協商延後支付租金，讓手頭資金充裕。團隊更在研究國外解封進程、人車回流狀況後，決定積極擴場。

「停車是剛性需求，疫情過了，需求就會回來。」潘壕新分析道。

2017至2022年的這6年間，團隊共斥資逾10億元，拓展超過8百個站點。如今回頭來看，這樣大膽逆勢擴張的策略，讓城市車旅據點數加大領先幅度，穩居停車場一哥。

潘壕新透露，疫情期間土地取得其實更容易，有些土地開發時程因疫情延後，閒置地變多，加上租金比較好談，成為城市車旅擴大規模的好機會。不過由於疫情不穩定，團隊也隨時保持調整策略的彈性，就算擴場，也得達到董事會「不能虧損」的要求。

截至2022年底，城市車旅場數幾乎是第二名日商品牌Times的1.3倍，規模經濟成為阜爾的第三項優勢。由於場數多，不必擔心業績不好的停車場會拖垮營運，且即使每場每月只獲利兩、三萬元，年獲利也能破億。

從不被看好的生意中看到機會，持續用創新、靈活的商業模式切入市場，敢逆勢大舉擴張，讓阜爾這個後起之秀，成為稱霸全台停車場的贏家。

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