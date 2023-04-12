《模仿犯》每集成本估破千萬、5天躍Netflix全球前10！還原背後團隊神操作

【撰文‧徐采薇】

台劇《模仿犯》上架Netflix5天就躋升全球排行榜前10，創台劇空前紀錄。該劇製作人、王牌搭檔湯昇榮與曾瀚賢，則將此番成績歸功於10年積累。

改編自日本作家宮部美幸同名小說的台劇《模仿犯》，講述檢察官郭曉其（吳慷仁飾）在一起連環殺人案中與兇手鬥智鬥勇的故事，於3月31日登上國際影音串流平台網飛（Netflix）後不到3天，便攻頂台灣榜首，上架5天躋升全球第10名，同時打進20個國家與地區前10名，從遠至中南美洲的巴西、歐洲的希臘、中東的卡達，再到鄰近的日本都名列在冊，在香港、泰國和新加坡更高居第一。

空前成功讓該劇製作人曾瀚賢與湯昇榮喜出望外。台劇的忠實觀眾對這兩個名字應不陌生，兩人經營的製作公司「瀚草文創GrX」（以下簡稱瀚草）近年成果斐然，包括《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《茶金》等熱門台劇都能見其身影。儘管已累積諸多先例，此次《模仿犯》的成績對他們而言仍是全新體驗。

「Netflix全球超過兩億觀眾，累積的觀看人數能到前十名，你能想像這有多麼可怕！」瀚草董事長、人稱王牌製作人的湯昇榮一面激動發言，一面用平板電腦亮出全球榜單。會如此雀躍，全因這番成績實屬得來不易，可以說是瀚草自2008年成立以來逐步積累的結晶。

田調經驗足 奠類型劇基石

瀚草創辦人兼合影視執行長曾瀚賢娓娓道來他們的進步歷程。起初，瀚草在2015年推出融合醫療與懸疑的類型劇《麻醉風暴》時，他就察覺到類型劇劇本相當困難，「以前台灣大多拍偶像劇，但《麻醉風暴》是一個懸疑、職人劇，需要大量的專業知識和田野調查，一般編劇不喜歡寫，也不知道怎麼下手。」

這次碰壁觸發了瀚草打造劇本團隊的念頭，於是在2016年另創「英雄旅程」公司，進一步讓劇本在人才培育、IP故事開發等環節制度化，這是「第一次積累」。

基石在前，第二次成功自然有跡可循。同年，適逢Netflix挾帶龐大資源進場，翻轉過去台灣電視台壟斷的局面，而瀚草也迅速窺見商機，將英雄旅程買下的首個IP《誰是被害者》製成影集，期間甚至遠赴美國福斯的美劇工作坊學習劇本創作。

透過先前的類型片實戰經驗及劇本開發能力，瀚草在Netflix初期投資台灣內容失利後，仍取得對方青睞，以「先拍後賣」的模式賣出《誰是被害者》獨家播映版權。

該劇2020年於Netflix播出後，不僅蟬聯台灣榜首15天，還打進香港、越南與新加坡排行榜前10名，創下當時華語原創劇的最佳成績，更讓Netflix對台劇重拾信心，願意投入更多資金，一舉與瀚草簽下《誰是被害者》續集和《模仿犯》，這是「第二次積累」。

《誰是被害者》的模式吸引各方玩家企圖循瀚草作法殺入平台，隨後《華燈初上》賣出天價，更鼓舞了眾多製作團隊。然而，作品要符合國際平台標準並不簡單，一來，拍片成本必須拉高到單集5、6百萬元，二來，國際平台不可能雨露均霑、片片買片片播。湯昇榮認為，一窩蜂拍劇的同時，反而有可能落得血本無歸的下場，去年市面上就有多達7、8成台劇賣不出去，只能認賠。

所以，要讓台灣內容被國際買單，就必須創造更「世界性」的內容，而《模仿犯》就是典範。

劇本在地化 大膽改編原著

細說《模仿犯》的誕生緣起，最初是由瀚草股東之一的導演陳國富提出，恰好當時瀚草也正想有別於《誰是被害者》的邏輯推理，做一部反映社會人性的刑偵劇，因此在尚無Netflix的前期投資時，就已著手摸索在地化改編，並向日本出版社取得版權。

而瀚草過去的劇本經驗也在此時發揮，「日本人礙於他們的民族性，在內容上和方法上非常尊重原著，不敢大幅改變，而我們是大玩特玩，當然核心還是要抓住。」湯昇榮直言這次改編跨度很大，電視劇和小說的時空、語言都不盡相同，連男主角郭曉其都是新創的人物，起先他們也很擔心提案被拒，所幸宮部美幸給予極大包容力，很快就同意改編，「她理解小說離開了原始文本，其實就是創造新的生命，所以不會堅持按照原著來。」

有了《誰是被害者》案例在前，瀚草向Netflix提案後順利獲得前期投資。曾瀚賢指出，「Netflix會給出利潤數字，不用等到成績出來。」因此該劇等於提前保障獲利。雖因合約關係，瀚草無法公開製作成本，但據透露，「原本台劇一集約3、4百萬元，這次是過去的兩到三倍。」故可估算每集成本破千萬元。

另一方面，瀚草也善用Netflix具備的國際人才，在既有的7、8人編劇團隊外，安排美劇《急診室的春天》編劇貝爾（Neal Baer）擔任劇本顧問，期間貝爾不斷提醒團隊「角色動機」，或在劇本卡關時提出解方，令曾瀚賢獲益良多，「他可能是我們海外非台灣人的第一位觀眾，他不了解宮廟、不認識吳慷仁，所以他怎麼理解這個故事對我們很重要。」在眾人通力合作下，劇本從買版權到改編完成歷時逾3年，經過十幾次修改，才成為現今眾人看到的精采故事。

綜觀《模仿犯》的製作歷程，充分凸顯出前兩回積累的重要性，瀚草先是將宮部美幸的文學作品透過劇本開發注入新生命，後於Netflix建立信任關係的前提下，演化出一套穩定的產製、獲利模式。可以說，《模仿犯》即是瀚草過去經驗的「集大成」表現。

經過十年打磨，瀚草陸續借鑑好萊塢、韓國等國際經驗，由製作人、工作室（studio）整合出一套產製品質穩定、可以統合資源的制度化模式。

舉例來說，為了應付國際平台對台劇日益增長的需求，並避免瀚草淪為單一平台的供應商，瀚草仿照韓國CJ集團旗下的「Studio Dragon Corporation」模式，在原有的瀚草影視上面架構一個統合全部門的「瀚草文創GrX」，並多管齊下同時投資五、六家製作公司，再由瀚草擔任「教練」，為他們引進系統化的財務和操作方法，如此一來就能生產更多內容且不被Netflix壟斷。

團體戰出擊 力拚國際市場

不僅如此，瀚草又於2022年成立私募基金「合影視」，預計於3年內募集5億元資金，並投資10至15部影視作品，湯昇榮坦言，「台灣的製作過程相對較慢，如果不打團體戰，很容易被埋沒在市場。」

展望未來，誠如曾瀚賢所述，每一次的成功都會積累成下一次的養分，《模仿犯》也不例外。他在這份亮眼的成績單中看到兩個潛能：第一，此次納入美劇顧問，揭示了未來運用國際人才的可能性；第二，台灣能夠把宮部美幸的作品賣給Netflix，意味著台劇在全球影視供應鏈中可以扮演「整合」、「轉換」的角色，「就像珍珠奶茶，珍珠和奶茶都不是台灣人發明的，但我們可以把兩個配在一起推到國際。」

而這，也正是曾瀚賢和湯昇榮的下一步，接下來他們打算醞釀更新穎、國際化的作品，包括越南、韓國、紐西蘭、日本、好萊塢等國際合作都在計畫中，力拚讓台灣影視走出國門。

產業界出身的文策院董事長蔡嘉駿評價，《模仿犯》藉國外IP發揚於國際，不僅預示台灣影視內容的「人才荒」能以跨國合作填補，亦證明華語透過翻譯仍能為海外觀眾接受，對台劇無疑是一大鼓舞。

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