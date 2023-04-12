你吃的麥當勞炸雞是AI養大的！出身鴻海的他 創AI體重機攻入卜蜂大成養雞場

【撰文‧今周刊編輯團隊】

從麥當勞的一塊炸雞，到耐吉（Nike）專賣店的一件運動衫，這些看似外觀、口感與過往無異的商品，現在，它們的產製過程都有AI參與其中，而這背後意味的是：全球不分科技業、傳產業，都正在「被AI」。

麥當勞兩大供應商「肉品雙雄」卜蜂和大成，它們現在不僅用AI養雞，甚至用AI推測雞隻是否健康。卜蜂董事長鄭武樾告訴我們，現在養雞「不用AI不行！」

在雲林崙背的卜蜂養雞場，把目光焦距拉近到雞群，你會看到一群兩周大的白肉雞，隨興跳上一片約12吋披薩大小的鐵片上。這塊鐵片，連同與其整合在一起的鏡頭組，其實是雞群專用的「AI體重機」。

半秒不到，AI透過鏡頭抓取影像，立刻辨識出同時站在鐵片上共有9隻雞，它將雞群的總重量除以9，當下做出判斷：這群雞隻，符合成長指標。

為何要測量雞的體重？以白肉雞為例，在總計35天的飼養期，每一天體重該增加多少都有固定標準，如果增加的速度落後，「就要趕快找原因，判斷是飼養環境的問題？還是像禽流感的疾病問題？找不到原因，35天後沒有達到標準體重2.2公斤，雞農是要賠錢的。」一名農畜業主管指出。

目前，卜蜂的崙背養雞場裝了10台可分析成長曲線、每2小時記錄一次的AI體重機。而在許多傳統的養雞場裡，雞農是每周一次，徒手把20、30隻雞放上懸空、多為類比式的秤重機，「甚至有雞農會說，『我用看的就知道多重！』」一名養雞業者指出，這種極為耗費體力的作法，由於抽驗頻率低，導致難以精準掌握雞隻健康狀況。

不只卜蜂，同是麥當勞供應商的大成，在其台南養雞場也裝置相同的AI體重機，供應它們這些AI設備的，都是一家成立僅兩年的新創公司「智逐科技」。該公司創辦人張光甫，是出身鴻海的連續創業者，為了設計這套養雞業專用的體重機，他曾過了半年與「雞屎」奮戰的生活。

那段期間裡，他與3位創業夥伴逐戶拜訪雞農，好不容易找到願意嘗試的二代青農，挑戰卻才開始。

當他們好不容易安裝完一套測試用的AI體重機，2天後，卻發現這台機器當機。原來養雞場的粉塵實在太多，導致電路短路，只好拆卸機器帶回去，重新調整機殼的散熱開孔，藉此提升防塵度。

當設備的防塵、防水性好不容易到位，他們又發現，不時會有疲憊的雞在體重機上睡著，導致機器不斷測到同一隻雞的體重，無法有效推算整體雞群狀況。於是他們調整演算法，告訴AI，如果在鏡頭裡發現有雞隻在體重機上「打盹」，就要扣除牠的重量，才能上傳數據到雲端。

又有一次，他們發現隨著時間過去，測量到的數據會愈來愈不準，到了現場才驚覺，原來雞不時會在體重機上「大號」，久而久之，托盤上滿滿都是雞屎，後來他們將機器的設定改為記錄體重前，要先扣除前一次增加的雞屎重量。

這個遇錯、除錯的循環，一路直到2021年底，他們終於迎來第一個客戶；到了2022年，陸續拿下卜蜂、大成的訂單。截至目前，這家位於台中的新創企業已取得逾20個客戶，並且與緯創結盟，得以用優惠價使用其農業管理軟體。

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