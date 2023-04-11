科技新貴砸2千萬買股、慘變壁紙才驚覺被騙…想撈快錢得先想好3件事

【文．胡肇芳 整理】

詐欺犯罪日益猖獗，台中有名科技新貴，日前在臉書看到投資股票的文章，便與對方聯繫並加入LINE群組，在對方慫恿下投入2500萬元買港股，不料當天大跌，導致他虧損2000多萬元，股票全變成壁紙。 對此，專家表示，「詐騙集團的套路比你想像的深」，提醒股民進場前，先想好3件事：自己到底要什麼？自己適合做短線還是長線？以及個股進場與出場的原則及操作鐵律是什麼？ 警方則表示，在接獲不明電話、簡訊或其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線查證。

假投資詐騙遍地開花，根據警政署統計，去年詐欺案共發生2萬9702件，占刑案總數11.14%，總財損高達69億6159萬元之多。其中以假投資詐騙有逐年成長趨勢，去年高達6600件，財損金額也來到34億元。

根據《中時新聞網》報導，有名科技新貴在臉書看到有關投資的文章，便和對方聯繫並加入LINE群組，一開始群組內都有老師傳授投資股票等訊息，不久後有名「林老師」主動加他為好友，並推薦他買港股。

這位「林老師」保證一定能獲利數千萬，他在對方慫恿下投入2500萬元，不料，當天港股馬上大跌，虧損2000多萬元，詢問「林老師」原因？老師卻不讀不回，他才驚覺被騙「股票全變成壁紙」。

工程師捧50萬差點血本無歸

LINE群組詐騙猖狂，《今周刊》2022年4月曾報導，有名工程師在社群網站上，意外加入一位財經名人所創的Line飆股群組，裡面的人討論熱烈，甚至有「老師」號稱能夠讓人在短時間內大賺4成以上，工程師受不了誘惑，湊了50萬元，準備加入該老師的美股「致富梯隊」。

幸好，妻子向該名老師官方粉絲頁求證，這位老師的團隊也立即回覆此為冒充本人的假帳號，及時擋下工程師原本執意投入50萬元的決心。

進場前先自問3件事

投資專家陳唯泰先前曾表示，詐騙集團很會利用人性的弱點，他也提醒投資人進場前，先想好3件事：自己到底要什麼？自己適合做短線還是長線？以及個股進場與出場的原則及操作鐵律是什麼？

他並提醒，投資詐騙Line群組猖獗，不要加入陌生Line群組、不要加入來路不明網站會員，賺錢不易，任何老師報的飆股都不要盲目跟單。

去年7月，行政院統合內政部、金管會、法務部、國家通訊傳播委員會(NCC)等機關成立「打詐國家隊」，檢警調全力查緝詐團外，政院成立跨部會的打詐群組，共同投入防制詐團惡行。

本文授權自今周刊，原文見此。

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