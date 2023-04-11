台股T+1要再等等！2原因縮短交割戶扣款時間「在台灣不見得合用」

【文．林韋伶】

證交所周一舉行新加坡及日本引資後記者會，對於外資提出台股T+2制度，是否可比照國外實施T+1，證交所董事長林修銘說明：「證交所必定把T+1作為未來努力方向，但現階段還需觀察國際實行效果，並先將重點放在加強市場功能性的可行作法。」

對於外傳有外資機構、法人提出建言，希望台股T+2制度能比照國外實施T+1，林修銘說明，國際上的確有在討論，像是今年一月印度開始實行，明年則是美國、加拿大將於五月實行，英國明年也將開始研議實行T+1。

「不過，台灣從T+3轉換到T+2，就執行超過十年以上，目前市場很習慣T+2、運作順暢，部分外資也因為時差的關係，T+2時間比較充裕，現階段不會倉促改變。」林修銘這樣說。

林修銘進一步解釋，目前將先觀察國際間實施T+1的情況，同時充分諮詢國內外國際保管銀行、資產管理公司、證券商、公會、集保與廣大散戶投資人的意見，確保實施T+1讓交割更有效率。

若確定實施T+1後能提高流動性或T+1成為國際主流，證交所必定把T+1作為努力方向。

現階段，證交所初步規劃如何在現有制度上往T+1的方向走，四項馬上就可以落實的措施包括：增加證券商撥付作業的彈性、優化交割系統、強化交割借券機制，以及減輕外資交割成本。

接下來證交所也將規劃在今年九月前往美國，明年前往歐洲進行拜訪，以深化與國際重要機構投資人的長期關係。

國巨董事酬金竟為員工薪資的132.6倍！金管會回應：公司政策很難介入

另一個引起市場注目的話題則是董事酬金過高的議題。周一立委鍾佳濱公布2021年前十大「董事英明」排行榜，所謂的董事英明指的是平均每位董事酬金較基層員工薪資高30倍以上的企業董事。

根據鍾佳濱公布的數據，以國巨（2327）平均每位董事酬金竟是基層員工薪資的132.6倍居冠。他批評指出，若公司賺錢，公司董事與員工應該雨露均霑，而不是「公司管理階層拿一個大酒杯裝」，認為應該訂定「董事/員工薪酬比」合理上限，讓員工真正分享公司經營成果。

對此，金管會主委黃天牧回應，理想上是希望董事與員工薪酬比率要合理，但現實上，公司有自己政策，金管會很難介入，且員工和董事薪資分配的問題要很小心處理。

黃天牧進一步說明，公司法目前已明訂公司應在章程訂明以當年度獲利狀況的定額或比率分派員工酬勞，實務上則需視個別公司薪資結構和產業狀況保有適度彈性，不宜在證交法強制規範提撥一定比率。

林修銘對於公司應在年報中的酬金政策增訂董事員工薪酬比等意見，表示會再研究。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

玉山金股利腰斬，增資價20元要認嗎？一表讀懂「金融股配息黑馬」的條件

ATM領6000元4/10上路！3種情況拿不到錢...2.6萬台哪個離我最近？一指輕鬆查

中鋼股東會紀念品超神祕...董座1句話曝產品特點 想先看紀念品再買零股兌換？4/20前「蓋牌」不透露

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】