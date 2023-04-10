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熱愛大自然、臉皮如銅牆鐵壁…歐都納徵才老董開10條件：符合「這5點」就快來

聯合新聞網／ 今周刊
本土運動休閒品牌歐都納(ATUNAS)是許多運動、登山及野外旅遊的朋友心頭好。歐都納Atunas Taiwan臉書
本土運動休閒品牌歐都納(ATUNAS)是許多運動、登山及野外旅遊的朋友心頭好。歐都納Atunas Taiwan臉書

【文．數位內容部】

本土運動休閒品牌歐都納(ATUNAS)是許多運動、登山及野外旅遊的朋友心頭好，這兩天在臉書廣為流傳一則貼文，為歐都納董事長程鯤親自發想的徵才廣告，程鯤表示，由於人力銀行求職網都太制式化了，想多接觸到潛在人才。

以下為程鯤臉書貼文：

尋人啟示：尋找偶爾讓自己遍體鱗傷自虐者的同好，如有符合下列人格特質其中五項以上者請推薦：

1:無可救藥的大自然熱愛者

2:創意無限能在短時間寫出幽默風趣又不失大雅的文案熱愛者

3:強烈的好奇心和求新求變追求知識愛好者

4:敢碰觸各種解決方案且不害怕被拒絕，臉皮有如銅牆鐵壁者

5:敢面對經常突發奇想，不按牌裡出牌的主管，雖然讓你或妳覺得厭世，但能夠轉換心情共同創造奇蹟者。

6:喜歡擁抱新的數位工具提升工作能量者

7:英文能力聽說讀寫雖然不必精通，但能順利溝通者。

8:面對一個又一個的專案，要有能夠獨立解決的能力，能夠想出許多好玩又有未來性的事與物者。

9:你/妳必須要是一個隨時能夠上場的救援投手，具備能夠終結面對窘境的解決能力。

10:誠實正直，願意傾聽少搶話，不要有八卦和探詢同事隱私者。

如果具備以上十點中的五點以上，請臉書好友們推薦程鯤，如果不幸被錄用了而且挺過這種地獄般的職場三個月而還沒離職，那恭喜你，套用鬼滅之刃的金句「為了變強，再怎麼委屈受苦也要忍耐」，你一定可以比昨天的自己更強大。

如果非常不幸的，妳或你挺過了六個月卻還在這個職場面對不人性或討人厭的主管。那恭喜：人生的抗體有如黃卡打上標註打了三劑且又多了一針追加劑般，更能面對未來的挑戰和人生高度。

最後和好友們分享：改變自己是很辛苦的，但是不擁抱改變的未來，會是更加痛苦的。

本文授權自今周刊，原文見此

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