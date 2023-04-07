讓SOGO變人人信賴的百貨！黃晴雯擁「神隊友」讓工作做得燦爛：妳若盛開 蝶自來

【撰文・彭蕙珍】

黃晴雯接任遠東SOGO董事長已經第15個年頭，從媒體轉戰商界，她以女性的溫柔軟實力，提出SOGO要做CSR，得到集團董事長徐旭東的認可及支持。 2015年是SOGO的CSR元年，迄今在國內外得到逾150個獎項及國際認證，「SOGO不只要做『社會最好的企業』，還要做『對社會』最好的企業。」黃晴雯說。 現在，SOGO不但是「金雞母」更是「模範生」，朝著ESG之路邁進。她笑道：「路走對了就不怕遠，繼續做就對了！」對環境、節能、永續的努力，已擄獲消費者的心。

2007年徐旭東邀請黃晴雯擔任SOGO董事長，她猶豫著，沒想到，先生卻跳出來，希望她能接受這項職位，「他告訴我，Go ahead！只有妳能做，我希望百貨業出現一個黃晴雯。」

從媒體轉戰企業，還是全台業績最好的百貨公司，肩上壓力不小。深思熟慮後，她告訴徐旭東：「如果要我接下這份工作，我想做CSR。」

黃晴雯的想法是：「SOGO在我來以前，已經是一家非常會營運的公司。我擔任董事長要關心的是，品牌如何永續？SOGO如何建立營運之外的價值？若我能為社會貢獻什麼，希望透過百貨平台做一些事。」

堅持企業社會責任 內化為企業人格

15年來，SOGO從CSR到ESG，黃晴雯見證企業社會責任從「外部的影響力」到「內化為企業人格」的轉變。

SOGO在ESG做了許多事，例如節能。她說，SOGO是百貨業唯一有ISO 50001管理標準，「我們用很高的標準自我要求，讓用電的效能提高、耗水量減低、創下4年的新低。」

「我們還是第一個有碳標籤的百貨公司，當初向環保署申請時，並沒有任何量化、評判百貨業、服務業的碳標籤標準。」她驕傲道：「我們和政府、學者共同制定國內第一個碳足跡產品類別規則。」

不做該做的事 做願做的事

在消費者部分，SOGO在多年前就推動綠色採購，同時，攜手供應鏈推動「新食器時代」。目前，全台SOGO內，95%以上都是綠色餐廳，「在SOGO用餐，消費者不會使用一次性的餐具；我們也要求餐廳用當令食物，減少食物里程。」 遠東SOGO推動綠色餐廳。 今周刊提供 遠東SOGO禁用一次性及美耐皿餐具。 今周刊提供

黃晴雯帶領同仁在CSR做許多事，2018年她從19個國家、112位女性中脫穎而出，榮獲「亞洲頂尖永續超級女性」，也是台灣唯一的獲獎者。

回想同仁告訴她得獎時，她嚇了一跳，感動於自己做對事、走對路。

她感性道：「我是文人從商，在我的性格裡，不只想著怎樣幫股東和員工創造最大的利益，也希望和社會分享。」

「我們不做該做的事，我們做願做的事。」

「該做，只是符合最低門檻；發願去做，讓我們受惠、有光榮感。」

「我們早一步幫消費者想到，他們就會更幸福、更快樂，而且更黏著，這是SOGO有那麼多很死忠主顧的原因。」

薪資福利 成業界模範

「當我們為員工好、替客人著想，營運也增加了；我當董事長的這些年，創下SOGO營運史上最高業績、最高營業利益，最高ESP，員工薪水、福利，在業界都是模範。」黃晴雯驕傲道。

疫情時SOGO也面臨營運上的挑戰，去年隨著疫情趨緩，營運表現非常好，不但在周年慶創下業績新高，營收更高達480億元，年增9%，EPS成長21%。繳出亮眼成績單後，今年SOGO還要在兩岸展店。

不畏競爭 只擔心自己不夠進步

踏進紅海的零售領域挑戰不小，尤其近年Outlet、購物中心崛起，成長快速，如何迎戰？黃晴雯笑道：「天下之大，一定有百花齊放的空間；SOGO現在要做的是怎麼樣深化顧客和我們的關係，這個體驗是任何業者所沒有辦法剝奪的。」

她指出，無論那一種零售業態，都會找到自己的顧客。但，不變的是：消費者都需要很好的消費旅程體驗，「人和人的服務體驗，是百貨無法被取代的，剛好這就是我們的強項。」

「我要求員工、樓管、專櫃，都要有這樣的認識；和顧客的互動像家人般，要建立『視客如親』的關係。」

「我一點都不擔心競爭，因為新的競爭業態會存在，我只能擔心我不夠進步。」

今周刊提供

對的事 就努力去實踐

在以女性為主的百貨業，又身為女性董事長，黃晴雯表示，百貨從業人員女性占7成，在SOGO女性主管占5成，女性在職場上面臨最大的課題是家庭，「如何讓家人變成『神隊友』，「像我就有『神隊友』家人，我的先生是最強的支持者。」

黃晴雯認為，職場上發展並不會被性別侷限，以她來說，因個性很不服輸，當決定做一件事情時，會考慮周全，而且「一定會成功」，「我會努力把它做得很成功。」

她強調：「妳知道是對的，就要勇敢的去相信、努力去實踐。在我身上會看到相信，然後努力去做，就會實現它。」黃晴雯最開心的是，在SOGO的15年，她做到當初對徐旭東的承諾。

「我讓SOGO從一家很會賺錢、大家很喜歡的百貨公司，成為大家信賴的公司，而且是一個有光榮感的企業。」

最後，她想對所有女性說：「妳若盛開，蝶自來。」她說明：「不管妳家庭主婦、職業婦女，是基層員工，或者產業領袖，最重要的妳能不能把這份工作做得燦爛！」 今周刊提供

「台灣SHE勢力」專題報導請看這

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

為什麼台灣工程師「去三星出差後總是馬上辭職」？4個比《魷魚遊戲》令人發毛的韓國經歷

最傷腎飲食曝光，「吃太鹹」才第二名…台灣奇蹟竟成健康殺手？男大生4年1習慣差點終身洗腎

除了賠上房子，他連父母養老金也栽進去…中年投機慘案：從來沒有想過，我會在這個年紀一貧如洗

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】