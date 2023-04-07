自家鬥牛犬「萬仔」當吉祥物 高雄營建二代姊弟檔力拚品牌年輕化背後故事

【撰文・梁任瑋】

高雄橋頭的新建案開工典禮現場上，建設公司一級主管虔誠地上香祈福，同站在第一排的董事長夫人則是一手拿香，一手抱著鬥牛犬跟著祝禱，自從5年前這隻鬥牛犬「萬仔」成為這家建設公司吉祥物後，只要重要場合都可見到牠的身影，而這背後蘊含一段品牌轉型的故事。

龍騰建設每次開工典禮，已晉升公司吉祥物的狗狗「萬仔」也會一起入鏡。 今周刊提供

「吉祥物與人的貼近性不一樣，可以快速拉近我們與客戶之間的關係，」萬仔背後的操盤人是天玉集團龍騰建設執行長黃文柔，她站在接待中心前的萬仔模型旁，向我們娓娓道來龍騰建設選擇自家狗狗當作代言人的原因。

與前高雄市議長黃啟川系出同門的天玉集團，是南台灣老字號建設公司，旗下有上櫃營建股鑫龍騰開發、龍騰建設、樹藤建設及天玉營造，每年推案量皆逾百億元，與京城集團、興富發建設並列為高雄推案量前三大營建集團之一。

黃文柔是龍騰建設董事長黃學騰的大女兒，今年才33歲，她的弟弟黃勁嘉兩年前接鑫龍騰開發總經理職位時才28歲，寫下高雄最年輕建商總座紀錄，在高雄營建業逐漸邁向二代接班經營時代，這對姊弟檔頻頻以令人耳目一新的行銷手法創造話題。

「這幾年高雄房地產變化大，不論市場或結構都變得比較多元，想要真正落實品牌年輕化，就要創新，才能跟得上年輕人求新求變的腳步，」黃文柔說，除了把自家的寵物打造為代言人，發行各式萬仔的周邊商品，利用吉祥物強化網路行銷，在社區經營上，龍騰建設經常在節日到各社區舉辦花藝課、野餐、手作課活動，都是為了讓客戶感受到龍騰建設品牌變得不一樣。 黃文柔與黃勁嘉雖然年輕，但分掌行銷與工務，與父親的土地開發互補。 今周刊提供

但能在競爭激烈的房地產市場打下一席之地，最重要的根基還是產品力與售後服務。

黃文柔回憶，多年前剛進入公司接觸客戶時，發現消費者愈來愈重視建商的施工品質、服務，以售後服務來說，傳統的電話報修已跟不上時代，為了讓客戶方便通報，她將售後服務部門交給弟弟黃勁嘉負責，研究如何導入線上報修系統，後來建立Line官方帳號，讓住戶直接留言、上傳圖片、簽結都直接在線上完成，一方面可以讓售服主任、維修部門預先判斷狀況，事先準備好材料跟工具，同時也提升建設公司維修效率，更大幅節省客戶的時間，頗受客戶好評。

而擔任總經理的黃勁嘉從小就是學霸，自我要求高，童年常跟著父親巡工地，長期耳濡目染，高中時就鎖定攻讀土木系，大學如願考上第一志願台大土木系，後來並繼續在台大土木研究所深造，如今更成為父親在營造工務上的得力幫手。

面對當前營建業普遍遇到的缺工、人力斷層問題，黃勁嘉說，年輕人不願從事勞力工作已是事實，缺工現象會成為長期趨勢，建設公司與其一直抱怨，不如認真面對，龍騰建設的作法是，重新盤點施工流程，思考如何在工地作業提升效率，不但可以減少工地廢料，也可以降低人力需求。

黃勁嘉透露，龍騰建設長期以來都是預售推案，未來會逐步採成屋銷售，也是為了解決目前普遍預售屋施工期過長，無法掌握工期，導致延後交屋的問題；另一方面，在推案地點也會朝高雄市蛋黃區地段發展，滿足剛性需求客戶。

品牌年輕化是一個由內而外的過程，在二代注入新思維後，影響所及就是在社區公設也展現有別以往不同的風貌，黃勁嘉說，由於這幾年推案集中在兩、三房，住戶多半是剛成家的小家庭，所以公設也朝實用化發展，像是取消宴會廳、麻將間，轉而將健身房空間放大，KTV分為大中小不同包廂，廚藝教室採開放空間設計，讓住戶更有感。

高雄營建業二代新面孔黃文柔與黃勁嘉姊弟檔不僅用專業和熱情擦亮家族事業品牌，也讓外界看到老品牌年輕化的務實作法。

本文授權自今周刊，原文見此。

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